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Дороги и транспорт Где в Ярославской области ремонтируют М-8 — карта ограничений

Где в Ярославской области ремонтируют М-8 — карта ограничений

Некоторые участки уже обновлены

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Ремонт на М-8 в Ярославской области&nbsp;— карта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРемонт на М-8 в Ярославской области&nbsp;— карта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ремонт на М-8 в Ярославской области — карта

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, сколько километров трассы М-8 ремонтируют в Ярославской области прямо сейчас. Информацию об этом опубликовали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Основные работы сосредоточены на участке «Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск». В Ярославской области работы идут на трёх отрезках в Ростовском и Переславском округах:

  • на 145-160 км;

  • 165-180 км;

  • 195-201 км.

Работы на последнем отрезке уже заканчивают, сдать его планируют в декабре 2026 года.

На всех трех ремонтируемых отрезках трассы планируют расширить проезжую часть до четырех полос с разделением встречных потоков. Ранее губернатор Михаил Евраев рассказывал, что на эти работы уйдет около 70 млрд рублей.

«Трассы не будут перекрыты, они просто встанут в ремонт, и мы с вами будем ехать аккуратно 40 километров в час. Так будет продолжаться примерно 2–2,5 года. Но зато это будет полностью новая трасса, четыре полосы, две в каждую сторону», — объяснял Михаил Евраев.

Цель ремонта, как объясняли власти ранее, улучшить пропускную способность и сделать дороги безопаснее.

Власти показали на карте, где сейчас идут работы | Источник: Яндекс.Конструктор Власти показали на карте, где сейчас идут работы | Источник: Яндекс.Конструктор

Власти показали на карте, где сейчас идут работы

Источник:

Яндекс.Конструктор

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Помимо капитальной замены асфальта, в 2026 году власти обновили покрытие на четырех других участках трассы М-8: 113-126, 160-165, 180-186, 214-221 километрах. Работы были сданы досрочно. Слой износа на отрезках дороги ремонтировала организация АО «ВАД».

АО «ВАД» было образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге. Генеральным директором является Валерий Абрамов. Ему также принадлежат компании по добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса и мела — ООО «КПР», организация по управлению и эксплуатации нежилого фонда ДНП «Озерное», а также асфальтобетонный завод «АБЗ-ВАД».

В 2025 году «ВАД» заработала 101,3 млрд рублей, из которых чистой прибылью после всех расходов осталось 2,6 млрд.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Дорога Трасса М-8 Холмогоры Ремонт
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