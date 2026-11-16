Где в Ярославской области ремонтируют М-8 — карта ограничений

Стало известно, сколько километров трассы М-8 ремонтируют в Ярославской области прямо сейчас. Информацию об этом опубликовали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Основные работы сосредоточены на участке «Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск». В Ярославской области работы идут на трёх отрезках в Ростовском и Переславском округах:

Работы на последнем отрезке уже заканчивают, сдать его планируют в декабре 2026 года.

На всех трех ремонтируемых отрезках трассы планируют расширить проезжую часть до четырех полос с разделением встречных потоков. Ранее губернатор Михаил Евраев рассказывал , что на эти работы уйдет около 70 млрд рублей.

«Трассы не будут перекрыты, они просто встанут в ремонт, и мы с вами будем ехать аккуратно 40 километров в час. Так будет продолжаться примерно 2–2,5 года. Но зато это будет полностью новая трасса, четыре полосы, две в каждую сторону», — объяснял Михаил Евраев.

Власти показали на карте, где сейчас идут работы

Помимо капитальной замены асфальта, в 2026 году власти обновили покрытие на четырех других участках трассы М-8: 113-126, 160-165, 180-186, 214-221 километрах. Работы были сданы досрочно. Слой износа на отрезках дороги ремонтировала организация АО «ВАД».

АО «ВАД» было образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге. Генеральным директором является Валерий Абрамов. Ему также принадлежат компании по добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса и мела — ООО «КПР», организация по управлению и эксплуатации нежилого фонда ДНП «Озерное», а также асфальтобетонный завод «АБЗ-ВАД».

В 2025 году «ВАД» заработала 101,3 млрд рублей, из которых чистой прибылью после всех расходов осталось 2,6 млрд.