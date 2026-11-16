Двух россиян в Таиланде отправили в тюрьму пожизненно — что они сделали

Двое мужчин убили и расчленили тело российского бизнесмена Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Таиланде провинциальный суд городского округа Паттайя приговорил к пожизненному заключению двух россиян, обвиненных в убийстве 30-летнего бизнесмена Михаила Емельянова. Расследование длилось с начала этого года и наконец пришло к логическому завершению. Все, что известно о зверском убийстве, рассказали в материале.

Что произошло

30-летний Михаил Емельянов пропал в Таиланде 7 января 2026 года. Он перестал выходить на связь после встречи с партнером по бизнесу.

Останки его тела нашли 1 февраля. Их обнаружили в пяти разных местах недалеко от местного пруда.

Михаила искали более 20 дней. Он пропал при загадочных обстоятельствах. Незадолго до своего исчезновения он успел предупредить родных, что если не будет выходить на связь в течение двух часов, то следует бить тревогу.

Своим родственникам мужчина успел отправить фотографию товарища, с которым должен был встретиться перед смертью, адрес его дома и контакты. Также он попросил близких отслеживать геолокацию.

Когда связь с ним оборвалась, родные начали поиски по его же инструкции. После этого мать Емельянова прилетела в Таиланд и подала заявление в местную полицию о пропаже сына. Правоохранители начали расследование.

В ходе него они обнаружили сообщения с угрозами, в которых содержалось требование вернуть долг, превышающий 120 000 долларов США (более 9 миллионов рублей).

Тогда полиция заподозрила, что мотив убийства Емельянова связан с этим неоплаченным долгом, который, как сообщается, возник из-за неудачного партнерства. После этого правоохранители вышли на след его товарища и задержали. Вместе с этим арестовали и его сообщника.

Ими оказались 35-летний Ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Маскалев. Поймать их помогли камеры наблюдения, по записям которых удалось установить факт знакомства подозреваемых с погибшим и отследить их перемещения в день убийства.

После этого следствие установило, что похищение Емельянова не было связано с востребованием долга, так как у жертвы не было долговых обязательств перед похитителями. По-видимому, оно являлось похищением с целью выкупа. Демидов и Маскалев получили обвинения в совместно совершенном убийстве, в похищении и незаконном удержании человека с целью получения выкупа и в сокрытии трупа в целях избежания наказания.

Кроме того, преступники в течение почти двух недель после убийства Емельянова требовали от его родных выкуп за его освобождение в сумме 120 тысяч долларов. Также они увеличили эту сумму до 140 тысяч.

Похищали и угрожали другим

Задержанных во время расследования стали подозревать и в еще одном похищении человека. Новое дело тогда возбудили по заявлению другого россиянина.

Мужчина утверждал, что Демидов и Маскалев похитили его в ноябре прошлого года. По его словам, преступники требовали крупную сумму денег за отмену якобы полученного ими заказа на его убийство.

Потерпевшего тогда удерживали около четырех часов и угрожали оружием. Его подвергли психологическому давлению и инсценировали расстрел: один из обвиняемых приказал ему выкурить «последнюю сигарету», после чего приставил пистолет к затылку и нажал на спусковой крючок. К счастью, выстрела не произошло, так как оружие было не заряжено, но мужчина испытал сильный стресс и физическую боль.

Просто так потерпевшего похитители не отпустили, а потребовали от него первый взнос в 30 тысяч долларов и забрали заграничный паспорт. Спустя несколько дней мужчине удалось покинуть Таиланд по временным документам.

Позже Демидов и Маскалев пытались найти его через социальные сети и знакомых. Мужчина вернулся в страну и подал заявление лишь после того, как узнал об аресте похитителей по делу Емельянова.

Избежали смертной казни

Во время суда один из обвиняемых заявил, что убийство Емельянова произошло случайно, и настаивал на смягчении приговора. Однако мать бизнесмена потребовала для виновных смертной казни.

По ее словам, она видела по камерам, как Ярослав и Дмитрий поочередно вывозили останки тела ее сына на скутере, чтобы спрятать их около местного пруда. Вместе с этим на суде женщина показала скриншоты своих личных переписок, которые подтвердили, что обвиняемые требовали с нее выкупа.

Будут сидеть пожизненно

Сегодня суд городского округа Паттайя приговорил к пожизненному заключению Демидова и Маскалева. Свою вину они частично признали и извинились перед матерью Емельянова.

«Суд приговорил двоих россиян, Ярослава Демидова и Дмитрия Маскалева, к пожизненному заключению за совершение убийства с особой жестокостью. Обвиняемые признали, что убили, расчленили и скрыли тело своей жертвы, чтобы избежать преследования», — сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники.

Мать бизнесмена назвала пожизненный приговор для убийц хуже смертной казни. Все дело в тюрьме, в которой они будут содержаться.