Нейтрализовали 20 БПЛА — обновленная информация об атаке на Ярославскую область

В ночь на 16 ноября на территории Ярославской области силами РЭБ нейтрализовано 20 беспилотников. Обновленную информацию в 07:31 опубликовал губернатор Михаил Евраев. Ранее, в 2 часа 18 минут утра, он сообщал о пяти нейтрализованных беспилотниках.
Жертв и пострадавших нет.
«Благодарю подразделения Министерства обороны, сотрудников Министерства региональной безопасности Ярославской области и силовых ведомств за работу по отражению атаки врага», — говорится в сообщении главы региона.
Также он объявил об отбое беспилотной опасности в Ярославской области.
В ярославском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.
Власти предупредили, что при обнаружении фрагментов беспилотников нельзя к ним приближаться, рядом с ними пользоваться телефонами. Нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить об их местонахождении по телефону 112.
Напомним, объявление о введении режима беспилотной опасности губернатор Ярославской области опубликовал в 00:47 16 ноября. В городе завыли сирены. Было перекрыто движение при выезде из Ярославля в сторону Москвы. Сейчас движение восстановлено.