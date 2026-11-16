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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль Нейтрализовали 20 БПЛА — обновленная информация об атаке на Ярославскую область

Нейтрализовали 20 БПЛА — обновленная информация об атаке на Ярославскую область

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В Ярославской области нейтрализовали 20 БПЛА | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославской области нейтрализовали 20 БПЛА | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области нейтрализовали 20 БПЛА

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В ночь на 16 ноября на территории Ярославской области силами РЭБ нейтрализовано 20 беспилотников. Обновленную информацию в 07:31 опубликовал губернатор Михаил Евраев. Ранее, в 2 часа 18 минут утра, он сообщал о пяти нейтрализованных беспилотниках.

Жертв и пострадавших нет.

«Благодарю подразделения Министерства обороны, сотрудников Министерства региональной безопасности Ярославской области и силовых ведомств за работу по отражению атаки врага», — говорится в сообщении главы региона.

Также он объявил об отбое беспилотной опасности в Ярославской области.

В ярославском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.

Власти предупредили, что при обнаружении фрагментов беспилотников нельзя к ним приближаться, рядом с ними пользоваться телефонами. Нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить об их местонахождении по телефону 112.

Напомним, объявление о введении режима беспилотной опасности губернатор Ярославской области опубликовал в 00:47 16 ноября. В городе завыли сирены. Было перекрыто движение при выезде из Ярославля в сторону Москвы. Сейчас движение восстановлено.

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Комментарии
5
Гость
2 минуты
,Владимир Соловьёв заявил, что нет ничего страшного в том, что власть и «Единая Россия» не выполняют своих обещаний. По мнению телеведущего, это просто «представление о будущем». ...
Гость
42 минуты
в одном посте 20, в другом пять. Так сколько на самом деле? Я думаю ноль. тишина была.
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Гость
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