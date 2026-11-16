Нейтрализовали 20 БПЛА — обновленная информация об атаке на Ярославскую область

В Ярославской области нейтрализовали 20 БПЛА Источник: Александр Куренной / 76.RU

В ночь на 16 ноября на территории Ярославской области силами РЭБ нейтрализовано 20 беспилотников. Обновленную информацию в 07:31 опубликовал губернатор Михаил Евраев. Ранее, в 2 часа 18 минут утра, он сообщал о пяти нейтрализованных беспилотниках.



Жертв и пострадавших нет.

«Благодарю подразделения Министерства обороны, сотрудников Министерства региональной безопасности Ярославской области и силовых ведомств за работу по отражению атаки врага», — говорится в сообщении главы региона.

Также он объявил об отбое беспилотной опасности в Ярославской области.

В ярославском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.



Власти предупредили, что при обнаружении фрагментов беспилотников нельзя к ним приближаться, рядом с ними пользоваться телефонами. Нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить об их местонахождении по телефону 112.