Как не разориться на новогодних подарках: стратегии, которые работают

В преддверии праздников хочется дарить окружающим радость и хорошее настроение, но зачастую из-за этого страдает бюджет Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Первая снежинка только легла на асфальт, а в голове уже крутится «Джингл беллс» и хочется праздника. Новогодняя атмосфера наполнена радостью и ощущением волшебства, но в этой эйфории так легко забыться и обнаружить, что на покупку подарков было потрачено в разы больше, чем планировалось изначально. Мы поговорили с психологом, экономистом и бухгалтером, чтобы разобраться, почему праздничный шопинг так затягивает и какие стратегии помогают сохранить бюджет и не испортить праздник.

Бюджет и приоритеты

Экономист Мария Зозуля считает, что подарки не должны быть приоритетом при планировании бюджета на месяц. Сначала нужно закладывать базовые потребности, отложить подушку безопасности и только потом выделять сумму на презенты. Например, как рассказывает Мария, в ее семье на новогодние подарки уходит 5–10% бюджета. Она считает, что на Новый год нужно проявлять символические знаки внимания, а дорогие вещи — дарить на день рождения.

Экономист отмечает, что покупать подарки нужно заранее, в идеале за несколько месяцев. Если денег в текущем месяце не хватает, покупку лучше перенести на следующий период или распределить траты на несколько месяцев.

— Чтобы разумно распределить весь бюджет, необходимо сначала закрыть все базовые потребности, отложить чуть на подушку, а потом уже думать о подарках. Если не останется денег в этом месяце, то переходим к следующему. Лучше выделять небольшие суммы, но за несколько месяцев, — говорит Мария.

Покупать подарки стоит заранее Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Экономист подчеркивает: тратить на подарки нужно «живые» деньги, а не надеяться на рассрочки. Зависимость от кредитных обязательств, скрытая переплата, невнимательное чтение договора и испорченная кредитная история — типичные последствия импульсивных решений. Она советует брать рассрочку только на необходимые вещи, но не на подарки. Если покупка неизбежна, важно понимать, что долг получится закрыть быстро, например, за счет скорой премии.

По словам Марии, самые рабочие стратегии, которые помогают экономить на новогодних подарках, — покупать не в сезон, а не на распродажах. Но для этого нужно определиться со списком тех, кто получит от вас подарок, и спросить напрямую о пожеланиях.

— На распродажах обычно цены поднимаются, и от них делают скидки, а после цены снижают. Но тут еще надо смотреть на категорию товаров, явно новогодняя атрибутика в ноябрьских распродажах не участвует, ее лучше купить заранее, — отмечает экономист.

Эксперт добавляет, что важно установить точный бюджет на подарки, чтобы не потратить лишнего и не остаться в минусе.

— Совместные покупки помогают хорошо экономить. Берешь ты с подругой или берешь где-то на просторах интернета, в любом случае оказываешься в плюсе, так как обычно на массовые закупки делают хорошие скидки, — отмечает Мария.

Мария также советует всё же дарить подарки, а не просто деньги — это вызывает у человека эмоцию, которая может быть дороже денег.

Психологические ловушки праздничного шопинга

Новый год запускает в мозге механизм «чистого листа» — мы обещаем себе начать новую жизнь, а праздничная атмосфера только усиливает желание тратить. Поэтому в моменте мы перестаем задумываться о том, что будет в январе, когда пройдет праздник. Психолог Анна Богданова связывает это с эффектом новогодних рубежей и дофаминовым подкреплением. По словам эксперта, даже экономные люди в декабре позволяют себе лишнее, оправдывая траты главным праздником года.

— Новый год — это эффект чистого листа. Все ждут, что с января начнется что-то новое. Поэтому этот эффект подталкивает тратить больше. Плюс шопинг — легкий способ получить радость. Когда всё вокруг кричит: скидки, распродажи, успей купить, — это настраивает на покупки. Плюс соцсети, которые, к сожалению, все листают. Когда мы смотрим любимых блогеров, а они уже вовсю пакуют подарки, нам не хочется быть хуже и появляется страх социального сравнения, — отмечает Анна Богданова.

При этом психолог отмечает, что предвкушение шопинга дает больше дофамина, чем сам процесс. Люди планируют поездки в торговые центры, выбирают подарки заранее, но во время дофаминового скачка забывают о бюджете. Отложенный эффект осознания приходит в январе, когда праздники закончились, а кошелек уже оказывается пуст.

Отдельный механизм — внутреннее разрешение тратить. Праздник воспринимается как легальный повод выйти за рамки привычной экономии. Ведь в декабре многие получают 13-ю зарплату или годовую премию, и это воспринимается как незапланированные деньги. В итоге человек покупает то, что никогда не позволил бы себе в обычный месяц.

— Есть еще такой эффект — всё можно, потому что праздник. И вот это разрешение себе позволить то, что не позволял раньше, потому что праздник, потому что надо, потому что традиции. Это всё вкупе и создает эффект такого разрешения, — говорит Богданова.

Многие воспринимают новогодние премии как разрешение потратить больше обычного Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Эксперт советует для сохранения собственного кошелька отписаться от рассылок магазинов и ограничить соцсети на время. А чтобы получить порцию дофамина, воспользоваться бесплатными ритуалами. Например, погулять, устроить домашний просмотр кино или вечер настольных игр.

Как сэкономить: практические инструменты

Анна Богданова рассказывает, что начинает подготовку к Новому году еще в сентябре: изучает вишлисты, добавляет товары в корзину, делает скриншоты цен и ждет снижения. Она советует составлять таблицу с именами и бюджетом на каждого получателя. Список помогает не накупить лишнего, даже когда глаза разбегаются.

Также она создала отдельный банковский счет для подарков, который позволяет откладывать небольшие суммы ежемесячно и не выходить за рамки.

— Я всегда иду по списку. Даже за границей перед поездкой составляю список, кому привезти сувениры, и отмечаю галочками, кому что нашла. Очень помогает лишнего не накупить. На Новый год я делаю этот список еще в сентябре, сразу думаю, что забронировать и купить, — делится своим опытом психолог.

О списке тех, кому вы планируете сделать подарок, говорит и бухгалтер Екатерина Дроздова. Она также уверена, что это помогает экономить бюджет и не выходить за его рамки.

— Составьте список, кому вы хотите вручить подарок. Не забудьте маленькие подарочки для коллег, учителей, врачей. Или, наоборот, не включайте всех подряд, сфокусируйтесь на самых близких. Определите бюджет на подарки, разделите эту сумму строго на количество одариваемых, и не выходите за рамки бюджета, — отмечает Екатерина.

Бухгалтер добавляет: в бюджете нужно закладывать 10–15% на непредвиденные расходы. Доставка, упаковка, случайная порча или потеря — эти траты часто забывают. Покупка в последний момент обходится дороже, поэтому подарки лучше приобретать заранее. Также стоит изучить варианты кешбэка, который есть у многих магазинов и банков. Кешбэк с повышенными категориями на косметику, цветы или электронику возвращает часть денег.

— Не используйте кредитные средства. Использование «не своих» денег притупляет чувство реальности. Тратишь ты чужие, а возвращать будешь свои, — напоминает бухгалтер.

Часто мы испытываем чувство вины из-за ограниченного бюджета на подарки, но на деле это может быть надуманным ощущением Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Екатерина напоминает: налоговый вычет за обычные подарки не предусмотрен, но можно оплатить лечение, обучение или фитнес для близких родственников и вернуть часть средств. Это становится подарком, который приносит пользу и экономию.

Хендмейд — еще один способ сэкономить и проявить внимание: домашние заготовки, выпечка или сделанные вручную вещи ценятся зачастую выше магазинных штампов. Такой подарок может прийтись по душе человеку, у которого всё есть, ведь он дарит эмоцию и говорит о заботе дарителя.

Права потребителя и подарочные карты

После праздника иногда появляются подарки, которые не нужны. Бухгалтер Екатерина Дроздова напоминает, что вернуть подарок без чека можно, но есть ограничения. По закону о защите прав потребителей некоторые товары возвращают в течение семи или четырнадцати дней, другие — в течение гарантийного срока. Исправные технически сложные устройства, нижнее белье, парфюм и драгоценности возврату не подлежат, если просто не подошли. При этом отсутствие бумажного чека не является законной причиной для отказа. Главное — доказать факт покупки именно в этом магазине.

Дроздова предупреждает о скрытых рисках подарочных карт. Переплата, ограниченный срок действия и невозможность вернуть остаток — частые условия. Перед покупкой сертификата стоит внимательно изучить правила.

Социальные договоренности и границы

Психолог Анна Богданова советует открыто обсуждать бюджет с близкими. Предложение сыграть в Тайного Санту снижает расходы и избавляет от необходимости дарить каждому. Договориться о лимите стоимости подарка — взрослое поведение, а не признак скупости. Чувство вины, которое может возникать из-за ограниченного бюджета, часто надумано: окружающие тоже думают об экономии. Регулярные маленькие знаки внимания важнее одного дорогого презента, напоминает эксперт. Открытка с теплыми словами, отправленная без повода, создает ощущение близости сильнее, чем ежегодный обязательный подарок.

— Человек часто надумывает себе какую-то вину, когда каждый второй тоже думает, как сэкономить и как, чтобы на всех хватило, — напоминает психолог.