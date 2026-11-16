Считаем миллиарды. Куда уйдут деньги Ярославской области в 2027 году

Расходы бюджета Ярославской области на 2027 год Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области перешли ко второму этапу обсуждений бюджета на будущий год. Это главный финансовый документ региона, по которому мы живем. В нем прописывают все планируемые доходы и расходы, а значит, и планы на ремонты, обновление, модернизацию, социальную помощь.

В этом тексте рассказываем о том, на какие сферы и в каком количестве предлагают распределить деньги.

Сколько всего будет денег у области

Генеральные цифры планируются такими:

доходы в 2027 году — 160,7 млрд рублей;

расходы в 2027 — 161,1 млрд рублей.

На какие сферы распределят деньги

Публикуем основные направления, в каждом из которых подразумевается детализированное описание расходов.

31,755 млрд рублей — развитие образования;

21,523 млрд рублей — развитие транспорта;

19,771 млрд рублей — развитие здравоохранения в Ярославской области (из них 150 млн на строительство медорганизаций);

16,397 млрд рублей — социальная поддержка населения Ярославской области (примерно столько же, как в 2026-м);

12,5 млрд рублей — непрограммные расходы (например, на оплату работы депутатов Госдумы и их помощников, сенаторов, работу ЗАГСов, различное лицензирование, зарплату губернатора);

6,281 млрд рублей — на коммунальную сферу;

3,375 млрд рублей — на развитие культуры (373 млн на работу музеев; 173,366 млн — на библиотеки; 586,6 млн — развитие профессионального искусства; 19,9 тыс. рублей на личные расходы, не уточняется, чьи);

2,601 млрд рублей — обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области;

1,702 млрд рублей — развитие туризма;

1,696 млрд рублей — развитие физкультуры и спорта;

1,643 млрд рублей — информационное общество в Ярославской области

1,396 млрд рублей — на охрану окружающей среды;

19,8 млн рублей — на программу «Доступная среда»;

600 млн рублей — архитектурно-художественная подсветка в округах региона;

319,798 млн рублей — благоустройство исторических центров городов и сел;

776,150 млн рублей — благоустройство дворов, территорий для выгула собак и установку детских площадок;

390 млн рублей — на лесное хозяйство;

456,763 млн рублей — на выплаты безработным;

544,813 млн рублей — обеспечение общественного порядка (в том числе 5 млн на конкурс «Лучший сотрудник органов внутренних дел» и 8,481 млн на оплату работы дружинников, 46,5 млн — на ежемесячные выплаты отдельным сотрудникам Росгвардии);

984,095 млн рублей — на защиту населения Ярославской области от ЧС;

568 млн рублей — экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области;

180 млн рублей — на промышленность;

311,88 млн рублей — молодежная политика и патриотическое воспитание (в том числе 23 млн на обустройство воинских захоронений);

319,202 млн рублей — развитие институтов гражданского общества;

41,608 млн рублей — научно-техническое развитие.

Отразили основные направления трат (это не все пункты расходов) Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Официально цифры еще не утверждены.