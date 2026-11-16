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Экономика Считаем миллиарды. Куда уйдут деньги Ярославской области в 2027 году

Считаем миллиарды. Куда уйдут деньги Ярославской области в 2027 году

Изучаем бюджет региона в деталях

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Расходы бюджета Ярославской области на 2027 год | Источник: Александр Куренной / 76.RU Расходы бюджета Ярославской области на 2027 год | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Расходы бюджета Ярославской области на 2027 год

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области перешли ко второму этапу обсуждений бюджета на будущий год. Это главный финансовый документ региона, по которому мы живем. В нем прописывают все планируемые доходы и расходы, а значит, и планы на ремонты, обновление, модернизацию, социальную помощь.

В этом тексте рассказываем о том, на какие сферы и в каком количестве предлагают распределить деньги.

Сколько всего будет денег у области

Генеральные цифры планируются такими:

  • доходы в 2027 году — 160,7 млрд рублей;

  • расходы в 2027 — 161,1 млрд рублей.

На какие сферы распределят деньги

Публикуем основные направления, в каждом из которых подразумевается детализированное описание расходов.

  • 31,755 млрд рублей — развитие образования;

  • 21,523 млрд рублей — развитие транспорта;

  • 19,771 млрд рублей — развитие здравоохранения в Ярославской области (из них 150 млн на строительство медорганизаций);

  • 16,397 млрд рублей — социальная поддержка населения Ярославской области (примерно столько же, как в 2026-м);

  • 12,5 млрд рублей — непрограммные расходы (например, на оплату работы депутатов Госдумы и их помощников, сенаторов, работу ЗАГСов, различное лицензирование, зарплату губернатора);

  • 6,281 млрд рублей — на коммунальную сферу;

  • 3,375 млрд рублей — на развитие культуры (373 млн на работу музеев; 173,366 млн — на библиотеки; 586,6 млн — развитие профессионального искусства; 19,9 тыс. рублей на личные расходы, не уточняется, чьи);

  • 2,601 млрд рублей — обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области;

  • 1,702 млрд рублей — развитие туризма;

  • 1,696 млрд рублей — развитие физкультуры и спорта;

  • 1,643 млрд рублей — информационное общество в Ярославской области

  • 1,396 млрд рублей — на охрану окружающей среды;

  • 19,8 млн рублей — на программу «Доступная среда»;

  • 600 млн рублей — архитектурно-художественная подсветка в округах региона;

  • 319,798 млн рублей — благоустройство исторических центров городов и сел;

  • 776,150 млн рублей — благоустройство дворов, территорий для выгула собак и установку детских площадок;

  • 390 млн рублей — на лесное хозяйство;

  • 456,763 млн рублей — на выплаты безработным;

  • 544,813 млн рублей — обеспечение общественного порядка (в том числе 5 млн на конкурс «Лучший сотрудник органов внутренних дел» и 8,481 млн на оплату работы дружинников, 46,5 млн — на ежемесячные выплаты отдельным сотрудникам Росгвардии);

  • 984,095 млн рублей — на защиту населения Ярославской области от ЧС;

  • 568 млн рублей — экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области;

  • 180 млн рублей — на промышленность;

  • 311,88 млн рублей — молодежная политика и патриотическое воспитание (в том числе 23 млн на обустройство воинских захоронений);

  • 319,202 млн рублей — развитие институтов гражданского общества;

  • 41,608 млн рублей — научно-техническое развитие.

Отразили основные направления трат (это не все пункты расходов) | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаОтразили основные направления трат (это не все пункты расходов) | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Отразили основные направления трат (это не все пункты расходов)

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Официально цифры еще не утверждены.

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На что бы вы предложили направить деньги из бюджета региона?

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Комментарии
1
Гость
20 минут
Образование достойно самого большого финансирования 🙌🏻
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Гость
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