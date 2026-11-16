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Город «Очень больно». В Ярославской области умер экс-депутат

«Очень больно». В Ярославской области умер экс-депутат

Коллеги и знакомые выразили соболезнования

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В Ярославской области скончался 71-летний экс-депутат | Источник: Администрация Переславля-Залесского / vk.ru, Анастасия Вязигина / 76.RUВ Ярославской области скончался 71-летний экс-депутат | Источник: Администрация Переславля-Залесского / vk.ru, Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославской области скончался 71-летний экс-депутат

Источник:

Администрация Переславля-Залесского / vk.ru, Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославской области умер бывший депутат Виктор Серов. Об этом в администрации Переславля-Залесского сообщили 15 ноября.

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни Виктор Васильевич Серов. Он жил и работал в селе Купанское, где был известен как человек дела — деятельный, отзывчивый, верный слову. Администрация Переславль-Залесского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного. Разделяем боль утраты и скорбим вместе с вами», — написали в администрации.

Виктор Серов скончался на 72-м году жизни. Он был местным предпринимателем. Бизнесом начал заниматься еще в середине 90-х. С 2008 по 2018 год был членом Собрания представителей Переславского муниципального района, дважды избирался в депутаты — в четвертом и пятом созывах.

«К решению вопросов местного значения он всегда подходил с искренней заботой о людях, живущих рядом. Светлая память о Викторе Васильевиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал», — отметили в переславской администрации.

В комментариях под постом администрации знакомые начали скорбеть по ушедшему.

«Родным и близким — искренние соболезнования. Скорбим вместе с вами. Очень больно осознавать произошедшее. Светлая память. Спасибо ему за всё, что он дал этому миру», — поделился эмоциями Михаил.

«Витя, земляк дорогой, царствие тебе небесное», — написала Лидия.

«Искренние соболезнования родным Виктора Васильевича. Вечная память», — выразил соболезнования Михаил.

Прощание с Виктором Серовым состоится 18 ноября в 11:00 на центральной площади села Купанское.

На днях скончался экс-глава Гаврилов-Ямского района

Редакция 76.RU выражает соболезнования родным и близким Виктора Серова.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
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