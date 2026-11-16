«Дети уже нервные стали». Ярославцы рассказали, как переживали ночную атаку БПЛА

Ярославцы рассказали, как переживали атаку БПЛА ночью 16 ноября Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

16 ноября около 00:47 ярославцев разбудил вой сирен, оповещающий об опасности с воздуха. Власти сообщили: в регионе объявлен режим «беспилотной опасности».

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — обратился к жителям области Михаил Евраев.

Люди разделились на два лагеря: кто-то слышал сирены отчетливо и долго, другие не слышали или не проснулись.

«Орут», — коротко написал читатель 76.RU около 0:47.

«Сирену еле слышно с закрытыми окнами», — отметила подписчица нашего Макса Юлия.

«Меня муж растолкал, я уже сладко спала», — поделилась ярославна Анна.

«У меня окно закрыто, ничего не слышу», — рассказала то же самое жительница региона.

«Вообще ничего не слышала. Даже не шелохнулась ночью. Наутро увидела оповещение от РСЧС и удивилась», — написала ярославна.

Многие расстроились, что перед рабочей неделей из-за вражеской атаки не смогли как следует выспаться.

«Мне завтра рано утром надо на пробник по итоговому сочинению за 11 класс. Что выдает сирена…» — написал юный комментатор.

«Завыли. А завтра на работу, а детям в школу, садик. Дети уже нервные стали», — поделилась в комментариях ярославна.

«Опять в ночь с выходных на понедельник… Отличное начало недели», — с иронией заметил житель Ярославля.

Ближе к утру губернатор сообщил, что в ночь на 16 ноября на территории Ярославской области силами РЭБ нейтрализовано 20 беспилотников. Жертв и пострадавших нет.