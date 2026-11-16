«Дети уже нервные стали». Ярославцы рассказали, как переживали ночную атаку БПЛА

16 ноября около 00:47 ярославцев разбудил вой сирен, оповещающий об опасности с воздуха. Власти сообщили: в регионе объявлен режим «беспилотной опасности».
«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — обратился к жителям области Михаил Евраев.
Люди разделились на два лагеря: кто-то слышал сирены отчетливо и долго, другие не слышали или не проснулись.
«Орут», — коротко написал читатель 76.RU около 0:47.
«Сирену еле слышно с закрытыми окнами», — отметила подписчица нашего Макса Юлия.
«Меня муж растолкал, я уже сладко спала», — поделилась ярославна Анна.
«У меня окно закрыто, ничего не слышу», — рассказала то же самое жительница региона.
«Вообще ничего не слышала. Даже не шелохнулась ночью. Наутро увидела оповещение от РСЧС и удивилась», — написала ярославна.
Многие расстроились, что перед рабочей неделей из-за вражеской атаки не смогли как следует выспаться.
«Мне завтра рано утром надо на пробник по итоговому сочинению за 11 класс. Что выдает сирена…» — написал юный комментатор.
«Завыли. А завтра на работу, а детям в школу, садик. Дети уже нервные стали», — поделилась в комментариях ярославна.
«Опять в ночь с выходных на понедельник… Отличное начало недели», — с иронией заметил житель Ярославля.
Ближе к утру губернатор сообщил, что в ночь на 16 ноября на территории Ярославской области силами РЭБ нейтрализовано 20 беспилотников. Жертв и пострадавших нет.
За ноябрь это уже второй налет. Первый и самый крупный с начала 2026 года произошел 3 ноября, тогда над регионом сбили 124 беспилотника. Все о вражеских атаках на Ярославль публикуем в нашем специальном сюжете.