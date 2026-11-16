Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как -1

6 м/c,

ю-з.

 759мм 75%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,15
EUR 91,03
Коротко об атаке БПЛА
Условия в детской больнице
20 БПЛА
Каталог новостроек Ярославля
Погода на неделю
Мэр ночевал в котельной
Ярославна на «Модном приговоре»
Город Атака БПЛА на Ярославль «Дети уже нервные стали». Ярославцы рассказали, как переживали ночную атаку БПЛА

«Дети уже нервные стали». Ярославцы рассказали, как переживали ночную атаку БПЛА

Кто-то о налете узнал только утром

1 058
Ярославцы рассказали, как переживали атаку БПЛА ночью 16 ноября | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЯрославцы рассказали, как переживали атаку БПЛА ночью 16 ноября | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцы рассказали, как переживали атаку БПЛА ночью 16 ноября

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

16 ноября около 00:47 ярославцев разбудил вой сирен, оповещающий об опасности с воздуха. Власти сообщили: в регионе объявлен режим «беспилотной опасности».

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — обратился к жителям области Михаил Евраев.

Люди разделились на два лагеря: кто-то слышал сирены отчетливо и долго, другие не слышали или не проснулись.

«Орут», — коротко написал читатель 76.RU около 0:47.

«Сирену еле слышно с закрытыми окнами», — отметила подписчица нашего Макса Юлия.

«Меня муж растолкал, я уже сладко спала», — поделилась ярославна Анна.

«У меня окно закрыто, ничего не слышу», — рассказала то же самое жительница региона.

«Вообще ничего не слышала. Даже не шелохнулась ночью. Наутро увидела оповещение от РСЧС и удивилась», — написала ярославна.

Читайте также

Многие расстроились, что перед рабочей неделей из-за вражеской атаки не смогли как следует выспаться.

«Мне завтра рано утром надо на пробник по итоговому сочинению за 11 класс. Что выдает сирена…» — написал юный комментатор.

«Завыли. А завтра на работу, а детям в школу, садик. Дети уже нервные стали», — поделилась в комментариях ярославна.

«Опять в ночь с выходных на понедельник… Отличное начало недели», — с иронией заметил житель Ярославля.

Хотите поделиться эмоциями? Мы всегда на связи - пишите в MAX.

Звоните8-905-645-9232
Мы в соцсетях

Ближе к утру губернатор сообщил, что в ночь на 16 ноября на территории Ярославской области силами РЭБ нейтрализовано 20 беспилотников. Жертв и пострадавших нет.

За ноябрь это уже второй налет. Первый и самый крупный с начала 2026 года произошел 3 ноября, тогда над регионом сбили 124 беспилотника. Все о вражеских атаках на Ярославль публикуем в нашем специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Беспилотная опасность Атака БПЛА Ночь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Смешно читать в статье комментарии "многие расстроились из-за атаки". Ребят, ну давайте как-то подключать голову. Расстраиваются они.
Гость
1 час
Может меры уже вводить начнут с допуском прихода с задержанием после таких вот ночей!!!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Словно акулы бросаются на деньги»: гневная колонка журналиста о современных ценах на ремонт
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Когда тебе 37, гарантийный срок на организм уже вышел». Журналистка протестировала «пенсионерский отдых» в санатории — ее честный отзыв
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Ест как Дюймовочка, пьет как крот»: свидание с девушкой из Сети обошлось ухажеру больше чем в 10 тысяч — при чем тут ушлые официанты
Степан
Мнение
«Это парный танец, где твой партнер весит полтонны»: стоит ли отдавать ребенка в конный спорт
Лина Гордеева
Мнение
Вы точно так делали! Сотрудница ПВЗ рассказала, что ее больше всего бесит в покупателях
Дарья
Рекомендуем