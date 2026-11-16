Массовые сокращения и низкие зарплаты грозят россиянам в 2027 году — тревожный прогноз

Все больше компаний рассматривают сокращение персонала Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Россияне столкнутся с массовыми сокращениями в 2027 году, а также с низкими зарплатами. На это повлияют высокая ключевая ставка, налоговые изменения и снижение спроса, следует из прогноза Минэкономразвития РФ. Также о таком сценарии заявляет президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Всё дело в том, что смягчения денежно-кредитной политики в стране не стоит ждать минимум до февраля 2027 года. Шохин считает, что, принимая решение по удержанию ключевой ставки на высоком уровне, ЦБ должен осознавать последствия для экономики, в том числе риск сокращений персонала на предприятиях.

«Экономика в 2027 году в условиях высокой ставки и высоких налогов и снизившегося бюджетного импульса может уйти в минус, по крайней мере приблизиться к нулю. Инвестиции могут выше нуля быть только за счет инвестиций в восстановление НПЗ и прочих пострадавших объектов, а других поводов для инвестиций у компаний нет — только восстановить и не допустить ущерба. И тогда может быть 0,5 (% роста ВВП. — Прим. ред.). А в целом, конечно, сейчас многие компании, которые держали численность работников, переходят на трехдневку, четырехдневку и так далее, начнут сокращения делать», — рассуждает Шохин в разговоре с «Интерфаксом».

Сокращать сотрудников компании будут вынуждены из-за снижения спроса как на внутреннем, так и на внешних рынках. Также на этот шаг повлияет и отсутствие позитивных ожиданий относительно дальнейшей динамики экономики. До сегодняшнего дня многие организации удерживали сотрудников в надежде на скорое восстановление.

«Но когда такие прогнозы на 2027 год явно не сильно оптимистические, то смысла держать (сотрудников. — Прим. ред.) экономического нет, и только социальный остается», — заявил Шохин.

Непросто придется и крупным предприятиям, которые остаются основными работодателями в отдельных городах. Они продолжат нести социальную нагрузку. Бизнес-омбудсмен уверен, что таким организациям нужно предоставить поддержку, в том числе отсрочки и рассрочки по налоговым платежам.

Вся эта ситуация отразится непосредственно и на реальных доходах населения. Они могут вырасти всего на 0,5%, а реальные зарплаты — на 0,9%. Такие показатели заложены в консервативном сценарии прогноза социально-экономического развития, опубликованного на сайте Минэкономразвития РФ.

Прогнозируется, что не будут увеличиваться и расходы российских домохозяйств на товары и услуги: нижняя граница прогноза Центробанка составляет 0,5%.

Если сравнивать с 2025 годом, то тогда потребительские расходы выросли на 3,6%, а по итогам 2026-го ЦБ ожидает прироста не менее 3%. Таким образом, в следующем году динамика потребления может оказаться самой слабой со времен пандемии коронавируса.

Все активнее сокращать расходы готовится и российский бизнес. Из данных опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в октябре 56% компаний планировали уменьшить затраты на персонал. В апреле таких предприятий было 25%. Доля компаний, намеренных сократить закупки сырья и комплектующих, за тот же период выросла с 14 до 40%.

Дополнительную неопределенность в ситуацию вносит состояние федерального бюджета. В прогнозе на 2026 год Минфин предсказывает дефицит в размере 7,3 трлн рублей, что эквивалентно 3,2% ВВП. В начале года ожидалось, что этот показатель будет равен 3,8 трлн рублей, или 1,6% ВВП.