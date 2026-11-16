Штамм «супермутант» COVID-19 оказался опаснее предыдущих — он поражает жизненно важные органы

Новый вариант коронавируса PJ.2.1, получивший неофициальное название «супермутант», оказался опаснее предыдущих. Он сильнее остальных поражает жизненно важные органы.
Согласно результатам экспериментов, которые провели немецкие ученые, новый вариант вируса делает это в 1,5–2,5 раза быстрее других подвидов омикрона. Также он заметно превосходит другие варианты SARS-CoV-2 по способности проникать в клетки почек.
По информации доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, в пандемию коронавируса фиксировались случаи поражения дыхательной системы и ЖКТ. Однако массовых поражений почек тогда не наблюдалось. Согласно новому исследованию, ситуация меняется.
«Вирус действительно может проникать в другие органы, но его способность поражать их остается под вопросом. Эволюция SARS-CoV-2 продолжается, однако у нас нет оснований утверждать, что новый штамм COVID-19 вызывает тяжелое поражение почек и что это станет его доминирующим симптомом», — отметил эксперт в разговоре с «Известиями».
Ученый отметил, что клиническая картина при заражении «супермутантом» отличается от других штаммов омикрона. Однако незначительно.
Вместе с этим симптомы нового штамма коронавируса маскируются, и их легко спутать. Они оказались схожи с простудой или гриппом.
Во время заражения вирус поражает мелкие сосуды и нарушает микроциркуляцию крови. По информации главного внештатного детского аллерголога-иммунолога Минздрава Московской области Андрея Продеуса, теоретически новые данные могут указывать на риск нарушения работы почек, но на данный момент нет оснований для назначения особого лечения.
При этом мутация в гене S-белка сделала вирус более вирулентным, но неопасным, считает завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова. Она уверена, что способность вызывать заражение и приводить к серьезным последствиям — это не одно и то же.
К результатам исследования все же стоит относиться с осторожностью, так как эксперименты немецких ученых проводились на моделях, которые существенно отличаются от реальных органов человека. Так считает врач-инфекционист «ИНВИТРО» Андрей Поздняков. Он полагает, что штамм может лучше уклоняться от иммунного ответа, но антитела после вакцинации продолжают действовать против него.
Известно, что новый штамм коронавируса уже активно распространяется за границей. Вирусологи опасаются, что вскоре он доберется и до России. О том, чего ждать россиянам, рассказал главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.