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Здоровье Штамм «супермутант» COVID-19 оказался опаснее предыдущих — он поражает жизненно важные органы

Штамм «супермутант» COVID-19 оказался опаснее предыдущих — он поражает жизненно важные органы

Новый вариант коронавируса оказался в 1,5–2,5 раза эффективнее подвида омикрона

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Новый вариант COVID-19 во время заражения поражает мелкие сосуды и нарушает микроциркуляцию крови | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНовый вариант COVID-19 во время заражения поражает мелкие сосуды и нарушает микроциркуляцию крови | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Новый вариант COVID-19 во время заражения поражает мелкие сосуды и нарушает микроциркуляцию крови

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Новый вариант коронавируса PJ.2.1, получивший неофициальное название «супермутант», оказался опаснее предыдущих. Он сильнее остальных поражает жизненно важные органы.

Согласно результатам экспериментов, которые провели немецкие ученые, новый вариант вируса делает это в 1,5–2,5 раза быстрее других подвидов омикрона. Также он заметно превосходит другие варианты SARS-CoV-2 по способности проникать в клетки почек.

По информации доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, в пандемию коронавируса фиксировались случаи поражения дыхательной системы и ЖКТ. Однако массовых поражений почек тогда не наблюдалось. Согласно новому исследованию, ситуация меняется.

«Вирус действительно может проникать в другие органы, но его способность поражать их остается под вопросом. Эволюция SARS-CoV-2 продолжается, однако у нас нет оснований утверждать, что новый штамм COVID-19 вызывает тяжелое поражение почек и что это станет его доминирующим симптомом», — отметил эксперт в разговоре с «Известиями».

Ученый отметил, что клиническая картина при заражении «супермутантом» отличается от других штаммов омикрона. Однако незначительно.

Вместе с этим симптомы нового штамма коронавируса маскируются, и их легко спутать. Они оказались схожи с простудой или гриппом.

Во время заражения вирус поражает мелкие сосуды и нарушает микроциркуляцию крови. По информации главного внештатного детского аллерголога-иммунолога Минздрава Московской области Андрея Продеуса, теоретически новые данные могут указывать на риск нарушения работы почек, но на данный момент нет оснований для назначения особого лечения.

При этом мутация в гене S-белка сделала вирус более вирулентным, но неопасным, считает завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова. Она уверена, что способность вызывать заражение и приводить к серьезным последствиям — это не одно и то же.

К результатам исследования все же стоит относиться с осторожностью, так как эксперименты немецких ученых проводились на моделях, которые существенно отличаются от реальных органов человека. Так считает врач-инфекционист «ИНВИТРО» Андрей Поздняков. Он полагает, что штамм может лучше уклоняться от иммунного ответа, но антитела после вакцинации продолжают действовать против него.

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Известно, что новый штамм коронавируса уже активно распространяется за границей. Вирусологи опасаются, что вскоре он доберется и до России. О том, чего ждать россиянам, рассказал главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Коронавирус Здоровье Ученый Исследование Штамм
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
Ну всё, теперь точно нам хана. Даже если заболеешь простым орви, то сидя в глухом боксе в больнице с другими плацентами, точно подхватишь этот мутант.
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Гость
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