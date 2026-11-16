«Был в крови». В Ярославской области иномарка влетела в выбежавшего на трассу лося — видео

В Ярославле произошло ДТП с иномаркой из-за лося Источник: Жесть Ярославль / Max

В Ярославской области произошло ДТП из-за выбежавшего на дорогу лося. Видео с места аварии поделились в одном из городских пабликов.

Все случилось 16 ноября около 10:30 на 31-м километре трассы «Тутаев — Шопша» рядом с деревней Мордовиново в Ярославском районе.

«Проезжал мимо сразу после столкновения, водитель был в крови — здоровья!» — написал один из очевидцев в комментариях под публикацией в паблике «Жесть Ярославль».

Зверю сильно досталось Источник: Жесть Ярославль / Max

По предварительной информации от полиции, в сохатого врезалась иномарка «Ниссан». Животное не выжило — на кадрах видно, как бездыханное тело лежит на трассе.

«Лось пал, люди не пострадали», — уточнили корреспонденту 76.RU в полиции.

Недавно в Ярославской области произошло смертельное ДТП с грузовиком. Машина разбилась вдребезги.