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Происшествия «Был в крови». В Ярославской области иномарка влетела в выбежавшего на трассу лося — видео

«Был в крови». В Ярославской области иномарка влетела в выбежавшего на трассу лося — видео

Публикуем подробности ДТП от полиции

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В Ярославле произошло ДТП с иномаркой из-за лося | Источник: Жесть Ярославль / MaxВ Ярославле произошло ДТП с иномаркой из-за лося | Источник: Жесть Ярославль / Max

В Ярославле произошло ДТП с иномаркой из-за лося

Источник:

Жесть Ярославль / Max

В Ярославской области произошло ДТП из-за выбежавшего на дорогу лося. Видео с места аварии поделились в одном из городских пабликов.

Все случилось 16 ноября около 10:30 на 31-м километре трассы «Тутаев — Шопша» рядом с деревней Мордовиново в Ярославском районе.

«Проезжал мимо сразу после столкновения, водитель был в крови — здоровья!» — написал один из очевидцев в комментариях под публикацией в паблике «Жесть Ярославль».

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Источник:

Жесть Ярославль / Max

По предварительной информации от полиции, в сохатого врезалась иномарка «Ниссан». Животное не выжило — на кадрах видно, как бездыханное тело лежит на трассе.

«Лось пал, люди не пострадали», — уточнили корреспонденту 76.RU в полиции.

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Недавно в Ярославской области произошло смертельное ДТП с грузовиком. Машина разбилась вдребезги.

Также в Ярославле 5 ноября произошло ДТП с автобусом. Кадрами аварии на проспекте Октября у моторного завода поделились очевидцы в соцсетях. Как все было, корреспонденту 76.RU рассказала одна из пассажирок автобуса.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ДТП Авария Лось
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Комментарии
3
Гость
55 минут
Если лось реально вылетел внезапно, там хоть тормози, хоть не тормози времени почти нет
Гость
56 минут
На таких участках знаки про диких животных ставят не для красоты.
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Гость
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