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Происшествия По России ударили более 2000 беспилотников, семь авиабомб и четыре ракеты — это была самая массированная атака с начала СВО

По России ударили более 2000 беспилотников, семь авиабомб и четыре ракеты — это была самая массированная атака с начала СВО

Данные опубликовали в Минобороны

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За сутки Минобороны уничтожило 2049 беспилотников самолетного типа (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЗа сутки Минобороны уничтожило 2049 беспилотников самолетного типа (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

За сутки Минобороны уничтожило 2049 беспилотников самолетного типа (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

На Россию была совершена самая массированная атака беспилотников с начала СВО. За сутки было уничтожено более двух тысяч дронов, а также семь авиабомб и четыре крылатые ракеты.

Согласно сводке ведомства, силы ПВО за сутки уничтожили 2049 дронов. Вместе с этим сбили семь управляемых авиабомб и четыре ракеты «Фламинго».

В ночь с 15 на 16 ноября над Россией уничтожили 1336 беспилотников самолетного типа. Дроны сбили над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

Эти атаки привели к последствиям. В Краснодарском крае и Ростовской области пострадали люди, среди раненых ребенок.

Удар пришелся по предприятию и производственным объектам. Произошло возгорание, его тушат.

Один из кварталов центра Рыльска в Курской области оказался заминирован. ВСУ сбрасывали мины с помощью беспилотников. Там из-за подрыва одного из взрывных устройств пострадали два человека.

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Кроме того, налет был на Крымскому мосту. Ночью там закрыли проезд для машин. Движение до сих пор не восстановили, его ограничили на весь сегодняшний день. Железнодорожное сообщение работает в штатном режиме, но некоторые поезда задерживаются более чем на четыре часа.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Атака Минобороны Беспилотник Бомба Ракета
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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Почему так кратко, последствий много, а конкретно ничего. И не указана Ярославская область. Или у нас было тихо, а власти врут ?
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Гость
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