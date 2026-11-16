По погоде 16 ноября можно узнать, будет ли урожайным следующий год, — народные поверья

На Анну Холодную снежный покров считался добрым предзнаменованием для будущего урожая Источник: GPT

Снег в середине ноября может порадовать не только любителей зимы. По народным приметам на 16 ноября, от наличия снежного покрова зависело, насколько богатым окажется урожай следующего года. Причем отсутствие снега считалось куда более тревожным знаком, чем ранние морозы.

В народном календаре 16 ноября называли Анной Холодной. Название связано с наступлением предзимья, когда земля постепенно промерзала, а водоемы начинали покрываться льдом. Крестьяне завершали последние приготовления к зиме, проверяли запасы дров и переходили к домашним ремеслам.

Православная церковь в этот день чтит память княжны Анны Всеволодовны, дочери князя Всеволода Ярославича. С ее именем связывают основание одной из первых школ для девочек на Руси, где обучали не только грамоте, но и рукоделию.

Что нельзя делать 16 ноября

С Анной Холодной связывали несколько запретов, касавшихся семейных отношений, благополучия и хозяйства. Согласно народным поверьям, 16 ноября старались избегать следующих поступков:

хвастаться своими успехами — считалось, что чрезмерная похвальба может привлечь зависть и лишить человека удачи;

рассказывать посторонним о семейных проблемах — верили, что чужое вмешательство только усугубит неприятности;

ссориться с родственниками — по поверью, конфликт мог затянуться и надолго нарушить домашний лад;

отправляться в дальнюю дорогу — путешествия в этот день считались неблагоприятными, особенно с наступлением холодов;

выбрасывать хлеб и другие продукты — неуважительное отношение к еде связывали с будущей нуждой;

лениться и откладывать необходимые приготовления к зиме — считалось, что нерадивым хозяевам будет трудно пережить холода.

С наступлением холодов женщины возвращались к прядению и ткачеству, которым посвящали долгие зимние вечера Источник: GPT

Что можно делать 16 ноября

Анна Холодная приходилась на время, когда полевые работы уже закончились. Долгие вечера посвящали рукоделию, а днем заботились о тепле в доме.

На эту дату приходились следующие традиционные занятия:

прясть лен и ткать полотно — девушки занимались изготовлением тканей и подготовкой нитей;

утеплять жилище — проверять окна, двери и заделывать щели перед морозами;

заготавливать дрова — пополнять запасы топлива на зиму;

готовить ягодные угощения — варить кисель из клюквы, брусники или морошки;

печь пироги — использовать сохраненные с осени ягоды для домашней выпечки;

проводить вечер с семьей — совместные занятия и рукоделие помогали коротать темное время суток.

Существовало и необычное сезонное лакомство. Молоко выносили на мороз, дожидались, пока оно замерзнет, а затем делали из него стружку. Ее посыпали сахаром и подавали с блинами. Получалось своеобразное деревенское мороженое, для которого не требовалось ничего, кроме зимнего холода.

Народные приметы о погоде на 16 ноября

Главная примета Анны Холодной касалась снега и будущего урожая. В народе говорили: «Анна без снега — не жди хлеба». Если к 16 ноября земля оставалась голой, крестьяне опасались неурожайного года. А вот снежный покров считали благоприятным признаком для будущих посевов.

Важным наблюдением был лед на реках. Если водоемы уже сковывало морозом, это тоже воспринимали как добрый знак для урожая. Для земледельцев такие приметы имели особое значение: благополучие следующего года зависело от того, сколько зерна удастся вырастить.

При этом морозы не всегда обещали суровую зиму. По одному из поверий, если 16 ноября к вечеру сильно холодало, предстоящую зиму ожидали сравнительно мягкой. Это было довольно неожиданное толкование: резкое похолодание воспринималось как предвестник будущего тепла.

В старину замороженное молоко превращали в сладкое лакомство, которое подавали с блинами Источник: GPT

Другие народные приметы на 16 ноября связывали погоду с состоянием неба, огнем и поведением животных:

низкие облака — к приближению сильной стужи;

дрова в печи горят с треском и разбрасывают искры — к снегопадам и буранам;

поленья плохо разгораются — к оттепели;

дым из трубы поднимается столбом — к морозам;

дым стелется по земле — к потеплению;

снег уже выпал, но на деревьях остались листья — к плохому урожаю;

мыши активно роют норы — к наступлению холодов.

Особенно внимательно за погодой следили в хозяйствах, где еще оставались незавершенные работы. Мороз определял, когда можно переходить на зимние дороги, а снег влиял на условия хранения и перевозки припасов.

Лунный календарь на 16 ноября 2026 года

В понедельник, 16 ноября, Луна находится в растущей фазе, приближаясь к первой четверти. По лунным календарям день связывают с повышенной активностью, новыми идеями и желанием изменить привычный ход событий. Хорошо могут складываться занятия, требующие нестандартного подхода, однако возможна и излишняя эмоциональность. Особенно внимательно советуют относиться к обещаниям и собственным словам.