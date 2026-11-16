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Экономика Банки закроют доступ к счетам и запретят снимать наличку из-за одного документа: в чем дело

Банки закроют доступ к счетам и запретят снимать наличку из-за одного документа: в чем дело

Разбираемся, кого это коснется

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Сейчас предоставлять ИНН банку нужно лишь для двух сделок | Источник: Илья Бархатов / 74.RUСейчас предоставлять ИНН банку нужно лишь для двух сделок | Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Сейчас предоставлять ИНН банку нужно лишь для двух сделок

Источник:

Илья Бархатов / 74.RU

Банки ужесточат работу со счетами россиян. До 1 января 2028 года финансовые организации будут обязаны установить ИНН своих клиентов-физлиц. Тем, кто не предоставит налоговый номер, сначала ограничат дистанционный доступ к счетам и снятие наличных в банкоматах, а затем могут полностью отключить от банковского обслуживания.

Новые меры внесли в поправках ко второму чтению законопроекта об исполнении бюджета. Согласно документу, установить ИНН действующих клиентов банки обязаны до 1 января 2028 года. Если же сведения не удастся получить самостоятельно, то кредитная организация должна будет запросить номер документа у клиента.

После запроса клиент обязан в течение полутора лет предоставить ИНН. Если человек этого не сделает или откажется, то ему на полгода запретят дистанционно пользоваться своими счетами, а также он не сможет снимать наличку в банкоматах. Если и после этого человек не предоставит документ банку, то его могут полностью отключить от банковского обслуживания.

Предоставление ИНН будет обязательным и в других случаях:

  • При открытии банковского счета или вклада.

  • При выдаче персонифицированного электронного средства платежа.

  • При получении неперсонифицированного электронного кошелька с остатком до 100 тыс. руб. и оборотом до 200 тыс. руб. в месяц, который выдается после упрощенной идентификации.

При этом для иностранцев и тех, у кого нет гражданства РФ, а также для лиц, не состоявших на налоговом учете в России, эти требования начнут действовать с 1 сентября 2027 года. Сейчас предоставлять ИНН банку нужно лишь для сделок с цифровыми валютами и цифровыми правами.

Законопроект об особенностях исполнения бюджета России правительство внесло в Госдуму 30 сентября 2026 года. В конце октября он прошел первое чтение.

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Это не все изменения. Недавно стало известно, что клиентам банков хотят ограничить суммы переводов. Если законопроект об этом примут, положить на карту можно будет лишь 30 тысяч рублей в месяц, такую же сумму смогут перевести вам. Ограничения направлены на борьбу с мошенниками, но в итоге добросовестные клиенты рискуют тоже с этим столкнуться.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Экономика Документ Банк Счет Наличка Банкомат ИНН
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