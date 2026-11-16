Банки закроют доступ к счетам и запретят снимать наличку из-за одного документа: в чем дело

Банки ужесточат работу со счетами россиян. До 1 января 2028 года финансовые организации будут обязаны установить ИНН своих клиентов-физлиц. Тем, кто не предоставит налоговый номер, сначала ограничат дистанционный доступ к счетам и снятие наличных в банкоматах, а затем могут полностью отключить от банковского обслуживания.
Новые меры внесли в поправках ко второму чтению законопроекта об исполнении бюджета. Согласно документу, установить ИНН действующих клиентов банки обязаны до 1 января 2028 года. Если же сведения не удастся получить самостоятельно, то кредитная организация должна будет запросить номер документа у клиента.
После запроса клиент обязан в течение полутора лет предоставить ИНН. Если человек этого не сделает или откажется, то ему на полгода запретят дистанционно пользоваться своими счетами, а также он не сможет снимать наличку в банкоматах. Если и после этого человек не предоставит документ банку, то его могут полностью отключить от банковского обслуживания.
Предоставление ИНН будет обязательным и в других случаях:
При открытии банковского счета или вклада.
При выдаче персонифицированного электронного средства платежа.
При получении неперсонифицированного электронного кошелька с остатком до 100 тыс. руб. и оборотом до 200 тыс. руб. в месяц, который выдается после упрощенной идентификации.
При этом для иностранцев и тех, у кого нет гражданства РФ, а также для лиц, не состоявших на налоговом учете в России, эти требования начнут действовать с 1 сентября 2027 года. Сейчас предоставлять ИНН банку нужно лишь для сделок с цифровыми валютами и цифровыми правами.
Законопроект об особенностях исполнения бюджета России правительство внесло в Госдуму 30 сентября 2026 года. В конце октября он прошел первое чтение.
Это не все изменения. Недавно стало известно, что клиентам банков хотят ограничить суммы переводов. Если законопроект об этом примут, положить на карту можно будет лишь 30 тысяч рублей в месяц, такую же сумму смогут перевести вам. Ограничения направлены на борьбу с мошенниками, но в итоге добросовестные клиенты рискуют тоже с этим столкнуться.