Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

облачно, без осадков

ощущается как -1

4 м/c,

ю-з.

 759мм 81%
Подробнее
0 Пробки
USD 82,15
EUR 91,03
Мэр ночевал в котельной
Беспилотная опасность
Ярославна на «Модном приговоре»
Каталог новостроек Ярославля
Вандал на Юности — видео
Турция за 60 тысяч
Интервью с автором «Уличной поэзии»
Страна и мир Обломки разлетелись на сотни метров: ракета взорвалась через 10 минут после запуска на глазах у тысячи очевидцев — видео

Обломки разлетелись на сотни метров: ракета взорвалась через 10 минут после запуска на глазах у тысячи очевидцев — видео

Она должна была вывести на орбиту 40 спутников

239
Причины произошедшего уточняются | Источник: ULA/XПричины произошедшего уточняются | Источник: ULA/X

Причины произошедшего уточняются

Источник:

ULA/X

Ракета-носитель Vulcan компании United Launch Alliance (ULA) потерпела крушение примерно через 10 минут после старта. Об этом ULA сообщила в социальной сети X.

Источник:

ULA/X

«Мы подтверждаем, что во время полета ракеты-носителя Vulcan, стартовавшей с площадки Space Launch Complex 41, на 10-й минуте произошла нештатная ситуация. В результате полезная нагрузка для миссии компании Amazon не была выведена на орбиту», — говорится в сообщении.

Источник:

MikeO / Х

По предварительным данным, сбой произошел в работе верхней ступени ракеты. Причины произошедшего уточняются.

Источник:

Sarwar / Х

Во время этого запуска компания планировала вывести на орбиту 40 спутников Amazon Leo, которые обеспечивают доступ в интернет. Всего в рамках этого проекта предусмотрен вывод на околоземную орбиту более трех тысяч аппаратов.

Источник:

FloridaWorld / Х

Как отмечает издание CBS News, запуск, а впоследствии взрыв видели миллионы человек из ближайших к космодрому штатов. По данным СМИ, обломки ракеты разлетелись на сотни метров, их уже находят местные жители. Сообщений о травмах или повреждениях пока не поступало.

Компания United Launch Alliance (ULA) является прямым конкурентом Starlink, которой владеет Илон Маск. Компании борются за три ключевых ресурса: приоритет в радиочастотном спектре, рынок широкополосного интернета (особенно корпоративный и правительственный сегменты), а также за право формировать стандарты связи «устройство-спутник». Сейчас у ULA около 400 аппаратов на околоземной орбите, в то время как у Starlink — более 11 000.

Отметим, что ракеты Илона Маска также взрывались после старта. Одно из последних ЧП произошло пару лет назад. А вот кому везет на запуски, так это Роскосмосу. Ранее мы показывали, как на космодроме Байконур прошел запуск ракеты-носителя с грузовым кораблем «Прогресс МС-35». Также недавно Россия запустила в космос ракету с детскими рисунками.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Ракета Космос Наука
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Вы точно так делали! Сотрудница ПВЗ рассказала, что ее больше всего бесит в покупателях
Дарья
Мнение
«Словно акулы бросаются на деньги»: гневная колонка журналиста о современных ценах на ремонт
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Тайна любовного треугольника: каким получился фильм «Лиля» об отношениях Маяковского и семьи Брик
Мария Тищенко
Обозреватель
Мнение
«Когда тебе 37, гарантийный срок на организм уже вышел». Журналистка протестировала «пенсионерский отдых» в санатории — ее честный отзыв
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Старинные города, дворцы и океан. Как компания подруг из России дикарями отдохнула в Марокко
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Рекомендуем