Обломки разлетелись на сотни метров: ракета взорвалась через 10 минут после запуска на глазах у тысячи очевидцев — видео

Причины произошедшего уточняются Источник: ULA/X

Ракета-носитель Vulcan компании United Launch Alliance (ULA) потерпела крушение примерно через 10 минут после старта. Об этом ULA сообщила в социальной сети X.

Источник: ULA/X

«Мы подтверждаем, что во время полета ракеты-носителя Vulcan, стартовавшей с площадки Space Launch Complex 41, на 10-й минуте произошла нештатная ситуация. В результате полезная нагрузка для миссии компании Amazon не была выведена на орбиту», — говорится в сообщении.

Источник: MikeO / Х

По предварительным данным, сбой произошел в работе верхней ступени ракеты. Причины произошедшего уточняются.

Источник: Sarwar / Х

Во время этого запуска компания планировала вывести на орбиту 40 спутников Amazon Leo, которые обеспечивают доступ в интернет. Всего в рамках этого проекта предусмотрен вывод на околоземную орбиту более трех тысяч аппаратов.

Источник: FloridaWorld / Х

Как отмечает издание CBS News, запуск, а впоследствии взрыв видели миллионы человек из ближайших к космодрому штатов. По данным СМИ, обломки ракеты разлетелись на сотни метров, их уже находят местные жители. Сообщений о травмах или повреждениях пока не поступало.

Компания United Launch Alliance (ULA) является прямым конкурентом Starlink, которой владеет Илон Маск. Компании борются за три ключевых ресурса: приоритет в радиочастотном спектре, рынок широкополосного интернета (особенно корпоративный и правительственный сегменты), а также за право формировать стандарты связи «устройство-спутник». Сейчас у ULA около 400 аппаратов на околоземной орбите, в то время как у Starlink — более 11 000.