Медведи не могут улечься из-за промокших берлог — какие риски наткнуться на них зимой

Хищники на юге Сибири Источник: Вадим Горбатенко

Выход медведей в города и села в этом году и охотники, и представители Минприроды называют аномальным. Только в Красноярском крае этой осенью жертвами хищников стали девять человек, а по России их 33.

В регионах охотники сами организуются в отряды, чтобы защитить себя и близких. В Красноярском крае было ликвидировано уже около 2000 хищников. Сейчас медведи должны уйти в спячку, однако некоторые биологи прогнозируют, что улягутся не все: и, возможно, в этом году будет большее количество шатунов. Редакция NGS24.RU пообщалась с экспертами, выслушала их мнения по этому поводу.

Шатун всегда нападает Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как медведи становятся шатунами

Шатун — медведь, который не смог набрать достаточно жира перед зимой, либо животное, которое разбудили в берлоге. Как считает бывший лесничий и охотник из хакасского города Абаза Роман Барашков, в этом году шатунов действительно может оказаться больше обычного. Но не критично, и вряд ли они будут заметны где-то возле домов.

«Если корма мало и хищник совсем не наелся, они могут и не лечь, а те, которые лягут, рано проснутся: может, в феврале или январе. Ну к людям вряд ли они пойдут, будут искать дичь; охотники что-то там бросают, кости, шкуры и т. п. Будут бродить в поисках, где что погрызть. Избушки охотничьи взламывать. Нюх у зверя хороший. Было такое, что в экскаваторе в лесу оставили продукты — а машина метра четыре высотой — он залез, разбил лобовое и всё съел», — говорит Роман Барашков.

В этом году переполох из-за хищников Источник: читатель NGS24.RU, Владислав Лоншаков / E1.RU

Шатуны нападают не раздумывая

«Шатун, конечно, чрезвычайно опасен. Основная беда, что может напасть не раздумывая, и его не отпугнешь ничем. Это как и любое голодное существо: человека, даже вон мышь там или птичку не отгонишь от еды. Если он добычу унюхал, то всяко-разно будет ее выслеживать, без этого не выживет. Раненый или голодный, он найдет, что добыть, — даже опытного охотника и то ловит. Были такие случаи у нас, охотники ранили зверя, пошли искать его на второй день, а он всё это время караулил, поджидал в засаде», — рассказывает бывший лесничий.

Роман Барашков прогнозирует, что из-за нынешних массовых отстрелов количество медведей в будущем году уменьшится наполовину.

Медведь в поисках еды в горах Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Улягутся, когда выпадет достаточно снега

Охотник, председатель правления Крайохотрыболовобщества Юрий Борисенко считает, что шатунов в эту зиму опасаться не стоит. По его словам, многие медведи, которые выходили к людям, были молодыми животными, оставшимися без матери.

«Те, которые шарились, это в основном двухлетки, трехлетки, которых самки бросили. У них ни опыта, ни здоровья. И мозгов еще нет таких. Вот они и лезли везде. Им труднее набрать было запас. Они-то, скорее всего, по большей части и попали под ликвидацию», — считает Юрий Борисенко.

Взрослые же особи, по его словам, успели накопить достаточно жира для зимовки и спокойно улягутся в спячку. Теперь всё зависит от того, когда выпадет большой снег.

В группе риска — промысловики Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Почему медведи могут не лечь в берлогу

Как объясняет Юрий Борисенко, медведи обычно заранее готовят несколько берлог и ждут подходящей погоды. Начало их зимовки зависит не от календаря, а от количества снежного покрова.

«Они обычно ждут, когда первый большой снег будет в тайге. Они это чувствуют как-то, будто у них барометр работает в организме. И под эти большие осадки начинают именно идти в берлогу. Если долго снега нет, они ложатся где-то рядом с берлогой. Ну тоже, если сытые. Лежат просто рядом и не ходят», — рассказывает охотник.

«Пока из-за дождливой погоды они не могут нормально устроиться. То, что он сушил, заготавливал подстилку — она вся мокрая. Берлоги у них выкопаны заранее. Интересно, что готовят они их по две-три штуки. У них всегда выбор есть. Даже бывает такое, что если медведя ранить где-то в округе, он перейдет в другую или пройдет и легко „сдаст“ берлоги других медведей: они же там все знают, где живут их сородичи. Иногда и сами занимают чужие берлоги — всё как у людей, в общем», — рассказывает Юрий Борисенко.

На Столбах шатунов давно не регистрировали Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Кому больше всего стоит опасаться медведя зимой

Юрий Борисенко называет две основные причины, по которым медведь может не подготовиться к зимовке: ранение и неспособность накопить необходимый запас жира из-за старости или увечья.

«Ранение и вот старость, какое-то увечье, которое усложняло ему питание, могут помешать», — объясняет охотник. В этом случае реальную опасность зверь будет представлять для охотников, которые занимаются промыслом и регулярно перемещаются между избушками.

«Сейчас, конечно, охотникам, которые на промысел ушли за соболем, надо быть особенно осторожными. Потому что хищники могут где-то поджидать; промысловики же раз в несколько дней ходят по натоптанным тропам, проверяют капканы. И шатун, конечно, может где-то караулить», — говорит Юрий Борисенко.

Медведь, который напал на охотника Источник: ПенZина / Telegram

Доживают ли шатуны до весны

Однозначного ответа на этот вопрос собеседники NGS24.RU не дают. По словам Романа Барашкова, голодное животное может погибнуть от холода или стать жертвой другого медведя.

«Ну, как и любой человек, животные жить-то тоже хотят. Если медведь сильно голодный проснулся, пошел, замерз или, может, там другой шатун объявился: кто сильнее, тот и съест», — говорит экс-лесничий.

Медвежьи дебри Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Юрий Борисенко считает, что оценить ситуацию можно будет по итогам сезона. Прежде всего изучить возраст ликвидированных хищников. Это в том числе поможет разобраться в причинах массового нашествия зверя и понять реальную опасность для людей.