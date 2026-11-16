Крымский мост атаковали — проезд закрыли. Что известно

Движение по Крымскому мосту ограничили из-за удара беспилотников Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

На Крымский мост совершена атака беспилотников. Движение транспорта ограничили. О последствиях сообщил губернатор Сергей Аксенов.

«Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня», — отметил он в своем Telegram-канале.

В настоящее время все необходимые службы работают над ликвидацией последствий атаки. По информации Аксенова, в Керчи развернут оперативный штаб. Информация о пострадавших пока не поступала.

О том, что движение на мосту временно перекрыто, Крымский мост в канале в MAX сообщил еще в 02:22 (мск). Для поездок между Крымом и Краснодарским краем власти предлагают использовать паромное сообщение между Керчью и портом «Кавказ».

Позже стало известно, что железнодорожное движение по мосту восстановили. Об этом сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс». Однако наши коллеги из «Фонтанки» сообщили о задержке поездов на полуостров. Среди них в данный момент:

№ 007/008 Санкт-Петербург — Керчь, отправившийся 14 ноября, — на 4,5 часа;

№ 092/091 Москва — Керчь, отправившийся 14 ноября, — на 3,5 часа;

№ 027/028 Москва — Керчь, отправившийся 15 ноября, — на 2 часа;

№ 315/316 Адлер — Керчь, отправившийся 15 ноября, — на 4,5 часа.

В «Гранд Сервис Экспресс» предупредили, что продолжительность задержек может измениться. Пассажирам будут сообщать предполагаемое время прибытия по мере поступления новой информации.