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Происшествия Крымский мост атаковали — проезд закрыли. Что известно

Крымский мост атаковали — проезд закрыли. Что известно

О последствиях сообщил губернатор Аксенов

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Движение по Крымскому мосту ограничили из-за удара беспилотников | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUДвижение по Крымскому мосту ограничили из-за удара беспилотников | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Движение по Крымскому мосту ограничили из-за удара беспилотников

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

На Крымский мост совершена атака беспилотников. Движение транспорта ограничили. О последствиях сообщил губернатор Сергей Аксенов.

«Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня», — отметил он в своем Telegram-канале.

В настоящее время все необходимые службы работают над ликвидацией последствий атаки. По информации Аксенова, в Керчи развернут оперативный штаб. Информация о пострадавших пока не поступала.

О том, что движение на мосту временно перекрыто, Крымский мост в канале в MAX сообщил еще в 02:22 (мск). Для поездок между Крымом и Краснодарским краем власти предлагают использовать паромное сообщение между Керчью и портом «Кавказ».

Позже стало известно, что железнодорожное движение по мосту восстановили. Об этом сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс». Однако наши коллеги из «Фонтанки» сообщили о задержке поездов на полуостров. Среди них в данный момент:

  • № 007/008 Санкт-Петербург — Керчь, отправившийся 14 ноября, — на 4,5 часа;

  • № 092/091 Москва — Керчь, отправившийся 14 ноября, — на 3,5 часа;

  • № 027/028 Москва — Керчь, отправившийся 15 ноября, — на 2 часа;

  • № 315/316 Адлер — Керчь, отправившийся 15 ноября, — на 4,5 часа.

В «Гранд Сервис Экспресс» предупредили, что продолжительность задержек может измениться. Пассажирам будут сообщать предполагаемое время прибытия по мере поступления новой информации.

Соблюдение прав пассажиров контролирует Южная транспортная прокуратура.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Керчь Крымский мост Атака Беспилотник
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Комментарии
1
Гость
28 минут
В каком состоянии мост, почему не говорите правду ?
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Гость
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