Самая массовая атака с начала СВО. Что известно об ударе по Крымскому мосту: все подробности

Вид на мост со стороны Керчи, архивное фото Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Ночью 16 ноября Краснодарский край и Крым подверглись ударам беспилотников. К утру глава полуострова Сергей Аксенов сообщил об атаке на Крымский мост. Никто не пострадал, но движение машин закрыто с 02:22 — то есть уже больше 10 часов.

Портал 93.RU собрал всё, что известно об атаке на Крымский мост к обеду 16 ноября.

Удар по Крымскому мосту

Около 05:00 16 ноября жители Тамани проснулись от звуков сирен и громких взрывов. «Хлопки» были слышны и со стороны Керчи еще за несколько часов до этого. В 09:18 Сергей Аксенов опубликовал пост в своих соцсетях, в котором сообщил, что «враг нанес удар по Крымскому мосту». Характер и точное место попадания неизвестны, как и степень повреждения конструкций. Также он не уточнил, чем именно был атакован мост.

Сведения о паромном сообщении между Крымом и портом «Кавказ» можно узнать, позвонив по номеру Министерства транспорта Крыма по телефону 8 (979) 020-35-62.

Из поста главы республики стало известно, что движение машин и поездов ограничено «ориентировочно до середины дня». Больше Аксенов ничего не сообщил. Следом о ситуации высказался губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он попросил людей сохранять спокойствие и «скорректировать планы на поездки как минимум до середины дня».

«Выезд через мост на материк в данный момент ограничен», — написал Развожаев.

Еще до сообщения Аксенова, в 09:08, железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» предупредил о задержках поездов «в связи с временным закрытием Крымского моста». К 12:53 все составы «Таврии» прибыли в Керчь.

Оценка незначительных повреждений

В 10:49 официальное заявление опубликовало Министерство транспорта России. Там рассказали, что движение по автомобильной части приостановлено из-за атаки беспилотников на инфраструктуру моста. Специалисты начали работы по восстановлению, они оценивали возможность запустить реверсивное движение. К тому моменту ж/д сообщение уже работало штатно. Также Минтранс уточнил, что никто не пострадал.

По данным Минобороны РФ на 12:08, за 16 ноября средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 2049 беспилотников. Это самая массированная атака со времени начала СВО.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в 11:46 добавил, что на подъезде к мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева. Один — в районе Тамани, второй — возле досмотрового комплекса. В них можно будет согреться, выпить горячий чай. Для водителей пообещали установить биотуалеты.

«Движение по Крымскому мосту ограничено ориентировочно до середины дня. Просим автомобилистов сохранять спокойствие, учитывать ситуацию при планировании поездки и следить за сообщениями официальных источников», — заявил Кондратьев.

В 12:25 вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что проводится оценка повреждений Крымского моста. В ближайшее время специалисты будут понимать сроки полного восстановления. По его словам, для решения этой задачи есть опыт и все необходимые ресурсы.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РИА «Новости», что «происходит оценка незначительных повреждений». По его данным, вся информация последует из Минтранса.