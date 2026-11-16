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Авто «Замещение произойдет очень быстро»: нижегородский губернатор рассказал о русификации новой модели Volga

«Замещение произойдет очень быстро»: нижегородский губернатор рассказал о русификации новой модели Volga

В течение нескольких лет модель обзаведется агрегатами отечественного производства

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Глава региона приобрел новую модель Volga еще до официального старта продаж | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU / пресс-служба губернатора Нижегородской области Глава региона приобрел новую модель Volga еще до официального старта продаж | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU / пресс-служба губернатора Нижегородской области

Глава региона приобрел новую модель Volga еще до официального старта продаж

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU / пресс-служба губернатора Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью NN.RU заявил, что замещение импортных агрегатов в новой модели автомобиля Volga произойдет в течение ближайших двух-трех лет.

«Все цеха построены, осваивается производство двигателя, производство коробки передач. Лично общаюсь с другими заводами, которые являются „комплектаторами“: например, стекольное производство, производства автокомпонентов, которые уже получили техническую документацию. Очень быстро произойдет замещение китайских компонентов на российские», — заявил глава региона.

Проектом возрождения легендарной марки автомобиля в Нижнем Новгороде занимается компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которой передали в аренду площадку, где раньше собирали Volkswagen и Škoda, и права на использование бренда.

Весной компания представила модели обновленного бренда Volga, в которых автолюбители заметили абсолютную схожесть с моделями китайского бренда Geely. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью NN.RU напомнил, какие «народные» автомобили не раз проходили путь русификации.

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Волга Нижний Новгород Автомобиль Марка Модель
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Комментарии
5
Гость
14 минут
Даже внешний облик китайских машин отвратителен. Пытаюсь себя приучить несколько лет.
Инженер1

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