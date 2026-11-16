«Замещение произойдет очень быстро»: нижегородский губернатор рассказал о русификации новой модели Volga

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью NN.RU заявил, что замещение импортных агрегатов в новой модели автомобиля Volga произойдет в течение ближайших двух-трех лет.
«Все цеха построены, осваивается производство двигателя, производство коробки передач. Лично общаюсь с другими заводами, которые являются „комплектаторами“: например, стекольное производство, производства автокомпонентов, которые уже получили техническую документацию. Очень быстро произойдет замещение китайских компонентов на российские», — заявил глава региона.
Проектом возрождения легендарной марки автомобиля в Нижнем Новгороде занимается компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которой передали в аренду площадку, где раньше собирали Volkswagen и Škoda, и права на использование бренда.
Весной компания представила модели обновленного бренда Volga, в которых автолюбители заметили абсолютную схожесть с моделями китайского бренда Geely. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью NN.RU напомнил, какие «народные» автомобили не раз проходили путь русификации.
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