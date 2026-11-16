Российская актриса выходит замуж за наследника гонконгских миллиардеров: что о ней известно

Нарана Эрдынеева в декабре станет частью влиятельной китайской семьи Источник: Abaca Press / ТАСС

29-летняя российская модель и актриса Нарана Эрдынеева готовится к свадьбе с 43-летним Эриком Фоком — вице-президентом влиятельной корпорации Fok Ying Tung Group и представителем одного из самых богатых кланов Гонконга. Подробности предстоящего торжества раскрыло издание Mirror Media, опубликовавшее попавшее в Сеть свадебное приглашение пары.

Королевский размах и одобрение семьи

Церемония пройдет 12 декабря в пятизвездочном отеле Hyatt Hong Kong. Судя по таймингу в приглашении, гостей ждет вечер со строгим вечерним дресс-кодом. С 16:30 до 18:00 запланирована фотосессия для прессы, а в 18:30 начнется официальная часть с тостами и разрезанием торта.

Особое внимание светских хроникеров привлекло то, что приглашения составлены от имени родителей жениха — Тимоти Фока и Чу Лин-лин. В тексте новобрачные названы «вторым сыном Цишанем и старшей дочерью Наран». Для гонконгского высшего общества это главный знак того, что могущественная династия официально приняла девушку из России в семью.

Нарана — на красной дорожке Шанхайского международного кинофестиваля Источник: VCG / ТАСС

Поводов сомневаться в теплом приеме не было и раньше. В ноябре прошлого года Нарана вместе с Эриком прилетала на свадьбу его младшего брата в провинцию Юньнань, где сидела за главным столом со старшими членами клана. В марте этого года пару заметили на прогулке по галерее Уффици в Италии — туда актриса ездила с семьей возлюбленного на празднование 80-летия Тимоти Фока. Летом влюбленные вместе с отцом жениха болели на финале чемпионата мира по футболу.

Кто такая Нарана Эрдынеева

Нарана Эрдынеева родилась и выросла в Улан-Удэ. Она училась на факультете социально-культурной деятельности Восточно-Сибирского государственного института культуры, но в 19 лет получила предложение о работе в Азии и уехала в Гонконг. Там девушка подписала контракт с модельным агентством Model Genesis, одним из инвесторов которого выступал Эрик Фок. В 2015 году они впервые познакомились, но тогда их связывали исключительно рабочие вопросы.

В российском кино Нарана не успела засветиться — она довольно рано уехала в Китай Источник: VCG / ТАСС

В Китае карьера россиянки пошла в гору: она снималась для Vogue, Harper’s Bazaar, Elle и Cosmopolitan, работала с брендами L'Oréal и Panasonic, а также снялась в клипе популярного певца Джея Чоу Confession Balloon. Позже девушка прошла кастинг у режиссера Уэршаня на главную женскую роль — лисицы-оборотня Су Дацзи — в масштабном фэнтези-блокбастере «Возвышение в ранг духов» (16+). Ради съемок Нарана осваивала игру на традиционном инструменте гуцинь, танцы и боевые искусства.

Китайский клан Фок официально принял невестку в семью Источник: IMAGO / ТАСС

Из-за плотного графика пути Нараны и Эрика надолго разошлись. Они снова встретились только в 2023 году, когда фильм принес актрисе громкую славу, а сама она обосновалась в Гонконге. Старое знакомство быстро переросло в серьезный роман.

Что известно о женихе

Эрик Фок — внук входящего в топ-10 богатейших людей Гонконга Генри Фока, основателя холдинга Fok Ying Tung Group. Сегодня организация объединяет десятки компаний в сферах недвижимости, строительства, судоходства и финансов.

В 2004 году Эрик встречался с мировой звездой кино Чжан Цзыи, которая была старше его на три года. Но до свадьбы дело не дошло — по слухам, родители Фока не одобрили этот союз. Позже бизнесмен четыре года встречался со словацкой моделью Леей Тасовой, но и она не пришлась по душе строгой семье.

В светской тусовке Нарану Эрдынееву уже давно воспринимали как законную «миссис Фок» Источник: VCG / ТАСС