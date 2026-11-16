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Происшествия Людей попросили не выходить из дома: власти Курской области предупредили о возможных сбросах мин на улицы Рыльска

Людей попросили не выходить из дома: власти Курской области предупредили о возможных сбросах мин на улицы Рыльска

Рассказываем все, что известно к этому часу

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Украинские военные с помощью дронов заминировали центр города (иллюстративное фото) | Источник: Ирина Шарова/72.RUУкраинские военные с помощью дронов заминировали центр города (иллюстративное фото) | Источник: Ирина Шарова/72.RU

Украинские военные с помощью дронов заминировали центр города (иллюстративное фото)

Источник:

Ирина Шарова/72.RU

Жителей Рыльска Курской области, где обнаружили сбросы украинских мин с дронов, попросили воздержаться от передвижения по городу как пешком, так и на транспорте. Об этом в официальном канале МАХ написал глава Рыльского района Владимир Ковальчук.

«Настоятельно прошу воздержаться от передвижения по городу в ночное время — как пешком, так и на транспорте. Завтра утром и в течение дня также оставайтесь дома, если нет крайней необходимости выходить или выезжать. С наступлением светлого времени суток минная опасность сохраняется», — говорится в сообщении.

Как отметил Ковальчук, в случаях если возникла острая необходимость передвижения по городу нужно соблюдать осторожность и обращать внимание на дорожное покрытие, тротуары и обочины. По его словам, отсутствие видимых подозрительных предметов не гарантирует безопасность на маршруте. Глава района также попросил не отпускать детей на улицу без присмотра.

«При обнаружении подозрительного предмета не приближайтесь к нему, не трогайте и не пытайтесь переместить. Предупредите окружающих и сообщите о находке по номеру 112 с безопасного расстояния», — сообщил глава.

Ковальчук отметил, что в Рыльске сохраняется минная опасность и угроза повторного минирования с применением украинских дронов. По его словам, на улице Карла Либкнехта, на участке от перекрестка с улицей Ленина до перекрестка с улицей Урицкого, разбросаны мины. Проход и проезд по этому участку смертельно опасны. Отметим, что пока специалисты не установили точные границы и масштабы минирования.

«Точные границы и масштабы минирования пока не установлены. Опасность может распространяться за пределы указанного участка. Активность вражеских БПЛА может продолжаться в течение всей ночи, поэтому сбросы мин возможны и на других улицах и перекрестках города», — написал Ковальчук.

Ранее губернатор региона сообщил, что украинские военные с помощью дронов заминировали центр Рыльска. Из-за подрыва одного из взрывных устройств серьезные ранения получили два человека. Они находятся в тяжелом состоянии, им оказывают медицинскую помощь.

Отметим, что за день 15 ноября дроны массово атаковали Курскую область. Во время налетов пострадали пять человек, в том числе двое детей.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Дрон Мина Рыльск
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