Зря страдали? Сколько на самом деле нужно голодать перед анализом крови

Не мучайте себя напрасно 12-часовым голоданием — в большинстве случаев это бессмысленно Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Рекомендацию «утром натощак» можно понимать по-разному. Одни воздерживаются от еды 6 часов, другие — все 8, а кто-то выдерживает строгую голодную диету аж целых 12 часов. Кто прав и нужны ли такие усилия воли, чтобы получить достоверный результат анализа крови, — разбирался «Доктор Питер».

Какие требования устарели

Как рассказал врач и организатор здравоохранения Александр Соловьев, согласно ГОСТу Р 53079.4-2008, кровь на анализ в плановом порядке надо брать примерно через 12 часов после еды и в определенное время суток — между 7 и 9 часами утра. Такие же данные содержатся и в европейских рекомендациях EFLM по взятию венозной крови 2018 года. Днем забор крови без голодания допускается только в экстренных случаях и для тех анализов, где доказано, что голодание не требуется.

Но имеет ли на самом деле смысл голодать 12 часов? Это недавно проверили специалисты университетской больницы в Сеуле, проанализировав почти 10 миллионов результатов более 101 тысячи взрослых людей. Авторы работы сравнили их в зависимости от прошедшего после еды времени: менее 8 часов, 8-12 часов или более 12 часов. Результаты исследования были опубликованы в JAMA Internal Medicine.

«Оказалось, что строгий 12-часовой интервал голодания не дает преимуществ ни для одного из 121 изученного показателя, а большинство анализов почти не зависит даже от недавнего приема пищи. Исключение составляет небольшая группа тестов», — цитирует Александра Соловьева «Доктор Питер».

Продолжительность голодания заметно влияла лишь на несколько показателей. Если человек сдавал анализ крови, не выдержав 8 часов после последнего приема пищи, у него были выше:

глюкоза — на 10,8%;

триглицериды — на 20,1%;

γ-глутамилтранстаза — фермент, который содержится в клетках печени, желчевыводящих путей, почек и поджелудочной железы — на 14,8%;

липаза — показатель, по которому оценивают состояние и работу поджелудочной железы — на 36,4%.

Так что если вам надо сдавать анализ на эти показатели, то перед забором крови лучше выдержать не менее 8 часов после последнего перекуса.

«Для липидного профиля Европейское общество атеросклероза и EFLM еще в 2016 году признали обязательное голодание ненужным, если человек ел как обычно. После привычной еды триглицериды в среднем повышаются лишь на 0,3 ммоль/л, а холестерин и ЛПНП меняются еще меньше. При этом авторы консенсуса предупреждают, что обильная жирная еда вроде бургера с картофелем фри фактически превращается в нагрузочный тест с жиром, поэтому в день анализа от жирной пищи лучше отказаться», — добавляет специалист лабораторной диагностики.

Как отмечает Александр Соловьев, согласно этому исследованию, общий анализ крови и большинство биохимических показателей практически не зависели от времени последней еды. Между тем, для получения максимально достоверного результата эксперт советует всё же придерживаться единого правила, как для глюкозы, — сдавать кровь не раньше чем через 8 часов после еды. А вот излишеств в питании и разных застолий лучше избегать подольше — в течение суток до процедуры.

Можно ли пить воду перед анализом крови?

Не просто можно, а нужно, объясняет Валерия Газина, врач клинической лабораторной диагностики.

— Это ложно завышает количество эритроцитов, тромбоцитов, уровень гемоглобина и гематокрит, — говорит эксперт. — Вы наверняка слышали выражение «густая кровь». Так вот оно хорошо характеризует это состояние. При таких результатах очень легко пропустить начинающуюся анемию.

А если вы отслеживаете какой-либо определенный параметр в анализе, то сдавать его нужно в одном и том же месте и лучше у одной и той же медсестры.

— Это связано с разницей в нормах и методах в разных лабораториях. Каждая медсестра берет кровь по-разному. Это важно, особенно если сдаете кровь из пальца, — добавляет Валерия Газина.