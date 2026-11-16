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Здоровье Зря страдали? Сколько на самом деле нужно голодать перед анализом крови

Зря страдали? Сколько на самом деле нужно голодать перед анализом крови

Рассказываем, как поздний ужин влияет на достоверность результатов

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Не мучайте себя напрасно 12-часовым голоданием&nbsp;—&nbsp;в большинстве случаев это бессмысленно | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUНе мучайте себя напрасно 12-часовым голоданием&nbsp;—&nbsp;в большинстве случаев это бессмысленно | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Не мучайте себя напрасно 12-часовым голоданием — в большинстве случаев это бессмысленно

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Рекомендацию «утром натощак» можно понимать по-разному. Одни воздерживаются от еды 6 часов, другие — все 8, а кто-то выдерживает строгую голодную диету аж целых 12 часов. Кто прав и нужны ли такие усилия воли, чтобы получить достоверный результат анализа крови, — разбирался «Доктор Питер».

Какие требования устарели

Как рассказал врач и организатор здравоохранения Александр Соловьев, согласно ГОСТу Р 53079.4-2008, кровь на анализ в плановом порядке надо брать примерно через 12 часов после еды и в определенное время суток — между 7 и 9 часами утра. Такие же данные содержатся и в европейских рекомендациях EFLM по взятию венозной крови 2018 года. Днем забор крови без голодания допускается только в экстренных случаях и для тех анализов, где доказано, что голодание не требуется.

Но имеет ли на самом деле смысл голодать 12 часов? Это недавно проверили специалисты университетской больницы в Сеуле, проанализировав почти 10 миллионов результатов более 101 тысячи взрослых людей. Авторы работы сравнили их в зависимости от прошедшего после еды времени: менее 8 часов, 8-12 часов или более 12 часов. Результаты исследования были опубликованы в JAMA Internal Medicine.

«Оказалось, что строгий 12-часовой интервал голодания не дает преимуществ ни для одного из 121 изученного показателя, а большинство анализов почти не зависит даже от недавнего приема пищи. Исключение составляет небольшая группа тестов», — цитирует Александра Соловьева «Доктор Питер».

Продолжительность голодания заметно влияла лишь на несколько показателей. Если человек сдавал анализ крови, не выдержав 8 часов после последнего приема пищи, у него были выше:

  • глюкоза — на 10,8%;

  • триглицериды — на 20,1%;

  • γ-глутамилтранстаза — фермент, который содержится в клетках печени, желчевыводящих путей, почек и поджелудочной железы — на 14,8%;

  • липаза — показатель, по которому оценивают состояние и работу поджелудочной железы — на 36,4%.

Так что если вам надо сдавать анализ на эти показатели, то перед забором крови лучше выдержать не менее 8 часов после последнего перекуса.

«Для липидного профиля Европейское общество атеросклероза и EFLM еще в 2016 году признали обязательное голодание ненужным, если человек ел как обычно. После привычной еды триглицериды в среднем повышаются лишь на 0,3 ммоль/л, а холестерин и ЛПНП меняются еще меньше. При этом авторы консенсуса предупреждают, что обильная жирная еда вроде бургера с картофелем фри фактически превращается в нагрузочный тест с жиром, поэтому в день анализа от жирной пищи лучше отказаться», — добавляет специалист лабораторной диагностики.

Как отмечает Александр Соловьев, согласно этому исследованию, общий анализ крови и большинство биохимических показателей практически не зависели от времени последней еды. Между тем, для получения максимально достоверного результата эксперт советует всё же придерживаться единого правила, как для глюкозы, — сдавать кровь не раньше чем через 8 часов после еды. А вот излишеств в питании и разных застолий лучше избегать подольше — в течение суток до процедуры.

Можно ли пить воду перед анализом крови?

Не просто можно, а нужно, объясняет Валерия Газина, врач клинической лабораторной диагностики.

— Это ложно завышает количество эритроцитов, тромбоцитов, уровень гемоглобина и гематокрит, — говорит эксперт. — Вы наверняка слышали выражение «густая кровь». Так вот оно хорошо характеризует это состояние. При таких результатах очень легко пропустить начинающуюся анемию.

А если вы отслеживаете какой-либо определенный параметр в анализе, то сдавать его нужно в одном и том же месте и лучше у одной и той же медсестры.

— Это связано с разницей в нормах и методах в разных лабораториях. Каждая медсестра берет кровь по-разному. Это важно, особенно если сдаете кровь из пальца, — добавляет Валерия Газина.

Более того: на качестве анализа крови сказывается даже положение тела, в котором у вас берут кровь (сидя или лежа), а также лекарства и даже психологическое состояние.

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Анастасия Романова
Здоровье Анализ крови
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