Поделки и уроки точно для детей? Подборка смешных и жизненных мемов для родителей про школу

Публикуем подборку мемов о школе Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Наступила учебная пора, и для многих родителей началась глава новых испытаний и поиска в себе скрытых талантов. Например, смастерить поделку из подручных средств в 11 вечера, когда о ней внезапно вспомнил ребенок. Или помочь решить задачку для начальных классов, которая ставит взрослого в ступор.

Если все это знакомо, то новая подборка мемов и смешных картинок для вас. Поднимите себе настроение в перерывах между общением в родительском чате и выполнением домашней работы своего школьника.

Каждой маме такое знакомо Источник: Городские медиа

Недостаточно движения Источник: Городские медиа

Ох уж эти задания для учеников начальной школы… Источник: Городские медиа

Хорошо, когда каждый член семьи готов помочь школьнику Источник: Городские медиа

Особенно, когда речь идет о поведении в школе Источник: Городские медиа

Кто чувствует себя также во время учебного года? Источник: Городские медиа

Папы тоже могут помочь с поделками Источник: Городские медиа

Ошибочка вышла Источник: Городские медиа

Завтра повторим Источник: Городские медиа

Родители, а у вас такое в детстве было? Источник: Городские медиа

Мамы, крепитесь! Источник: Городские медиа

Мы делали подборку смешных картинок и шуток про 1 Сентября. Поднимите себе настроение этими забавными мемами.