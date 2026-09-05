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Развлечения Поделки и уроки точно для детей? Подборка смешных и жизненных мемов для родителей про школу

Поделки и уроки точно для детей? Подборка смешных и жизненных мемов для родителей про школу

Уверены, многие узнают в них себя

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Публикуем подборку мемов о школе | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПубликуем подборку мемов о школе | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Публикуем подборку мемов о школе

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Наступила учебная пора, и для многих родителей началась глава новых испытаний и поиска в себе скрытых талантов. Например, смастерить поделку из подручных средств в 11 вечера, когда о ней внезапно вспомнил ребенок. Или помочь решить задачку для начальных классов, которая ставит взрослого в ступор.

Если все это знакомо, то новая подборка мемов и смешных картинок для вас. Поднимите себе настроение в перерывах между общением в родительском чате и выполнением домашней работы своего школьника.

Каждой маме такое знакомо | Источник: Городские медиаКаждой маме такое знакомо | Источник: Городские медиа

Каждой маме такое знакомо

Источник:

Городские медиа

Недостаточно движения | Источник: Городские медиаНедостаточно движения | Источник: Городские медиа

Недостаточно движения

Источник:

Городские медиа

Ох уж эти задания для учеников начальной школы… | Источник: Городские медиаОх уж эти задания для учеников начальной школы… | Источник: Городские медиа

Ох уж эти задания для учеников начальной школы…

Источник:

Городские медиа

Хорошо, когда каждый член семьи готов помочь школьнику | Источник: Городские медиаХорошо, когда каждый член семьи готов помочь школьнику | Источник: Городские медиа

Хорошо, когда каждый член семьи готов помочь школьнику

Источник:

Городские медиа

Особенно, когда речь идет о поведении в школе | Источник: Городские медиаОсобенно, когда речь идет о поведении в школе | Источник: Городские медиа

Особенно, когда речь идет о поведении в школе

Источник:

Городские медиа

Кто чувствует себя также во время учебного года? | Источник: Городские медиаКто чувствует себя также во время учебного года? | Источник: Городские медиа

Кто чувствует себя также во время учебного года?

Источник:

Городские медиа

Папы тоже могут помочь с поделками | Источник: Городские медиаПапы тоже могут помочь с поделками | Источник: Городские медиа

Папы тоже могут помочь с поделками

Источник:

Городские медиа

Ошибочка вышла | Источник: Городские медиаОшибочка вышла | Источник: Городские медиа

Ошибочка вышла

Источник:

Городские медиа

Завтра повторим | Источник: Городские медиаЗавтра повторим | Источник: Городские медиа

Завтра повторим

Источник:

Городские медиа

Родители, а у вас такое в детстве было? | Источник: Городские медиаРодители, а у вас такое в детстве было? | Источник: Городские медиа

Родители, а у вас такое в детстве было?

Источник:

Городские медиа

Мамы, крепитесь! | Источник: Городские медиаМамы, крепитесь! | Источник: Городские медиа

Мамы, крепитесь!

Источник:

Городские медиа

Мы делали подборку смешных картинок и шуток про 1 Сентября. Поднимите себе настроение этими забавными мемами.

А здесь можно посмотреть и другие подборки для хорошего настроения:

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Комментарии
1
Гость
18 минут
Про родителей школьника это круто!
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