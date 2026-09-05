Поделки и уроки точно для детей? Подборка смешных и жизненных мемов для родителей про школу

Наступила учебная пора, и для многих родителей началась глава новых испытаний и поиска в себе скрытых талантов. Например, смастерить поделку из подручных средств в 11 вечера, когда о ней внезапно вспомнил ребенок. Или помочь решить задачку для начальных классов, которая ставит взрослого в ступор.
Если все это знакомо, то новая подборка мемов и смешных картинок для вас. Поднимите себе настроение в перерывах между общением в родительском чате и выполнением домашней работы своего школьника.
Мы делали подборку смешных картинок и шуток про 1 Сентября. Поднимите себе настроение этими забавными мемами.
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