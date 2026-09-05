Осенью начнутся новые паводки: каким регионам грозят наводнения. Новости 5 сентября

Паводки грозят Дальнему Востоку и Приамурью Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 сентября.

Турист погиб во Вьетнаме

Во Вьетнаме погиб турист, который пытался спасти своего сына из воды. Мальчика унесло течением у водопада Тьен Ну, сообщает местное издание Vietnam.vn.

Семья прибыла к водопаду, чтобы отпраздновать День независимости Вьетнама (2 сентября) и насладиться отдыхом. В 15:00 (11:00 по московскому времени) во время купания сына туриста унесло течением, он начал тонуть. Глава семьи немедленно бросился на помощь, и благодаря свидетелям мальчика удалось вытащить на берег. Однако мужчину унесло течением, и он пропал без вести.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские и спасатели с необходимым оборудованием. Только к утру следующего дня тело туриста было найдено примерно в 300 метрах ниже по течению от места происшествия.

В ответ на случившееся администрация туристического района приняла решение временно закрыть доступ к водопаду до 10 сентября. По словам руководства заповедной зоны, это решение направлено на проведение анализа и улучшение мер по оповещению и спасению туристов в этом районе.

В Турции загорелся отель с туристами

В Стамбуле, в районе Бакыркёй, вспыхнул серьезный пожар в гостинице. Из здания сразу эвакуировали гостей и персонал.

По словам представителя муниципалитета Бакыркёй, в результате происшествия пострадало более десяти человек, однако жертв нет. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

«Огонь начался на первом этаже, по пока неизвестной причине. Жертв нет, все пострадавшие госпитализированы», — сказала представитель муниципалитета района Бакыркёй.

По предварительным данным, все пострадавшие — граждане Турции. Как сообщает издание Cumhuriyet, первыми о пожаре узнали очевидцы, заметившие дым, выходящий из окон отеля. На место происшествия оперативно прибыли пожарные и другие экстренные службы.

Для тушения огня задействовали несколько пожарных расчетов. Спасатели использовали выдвижные лестницы, чтобы подать воду на верхние этажи здания, в то время как другие команды проверяли помещения на наличие запертых людей.

Пока что официальные причины возгорания не озвучены. По предварительной версии, инцидент мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки или неисправности кухонного оборудования на нижних этажах отеля.

Российские фигуристы стали победителями международного турнира в Токио

Фигурист Владислав Дикиджи стал победителем международного турнира Kinoshita Group Cup, который проходил в Токио. Третье место занял Евгений Семененко.

Владислав Дикиджи набрал 265,68 балла (88,79 за короткую программу и 176,89 за произвольную). Второе место досталось японскому фигуристу Сюну Сато с результатом 255,92 балла (85,71 за короткую программу и 170,21 за произвольную). Евгений Семененко замкнул тройку лидеров с результатом 253,30 балла (74,41 за короткую программу и 178,89 за произвольную).

Петр Гуменник, который в феврале выступал на Олимпийских играх в Италии, занял шестое место с результатом 236,25 балла (65,54 за короткую программу и 170,71 за произвольную).

Россия и Украина объявили временное перемирие

Россия и Украина объявили о временном прекращении огня. Перемирие продлится три дня.

Президент России Владимир Путин отдал приказ прекратить удары по Киеву на это время. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это связано с предстоящими переговорами с американцами.

«Такая информация поступала от украинской стороны. Президент России, Верховный Главнокомандующий Путин, дал указание начиная сегодня с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву», — сообщил он.

Сегодня в Москву прибыли спецпосланники Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Президент США заявил, что они должны способствовать урегулированию конфликта на Украине. Трамп надеется, что все вопросы будут решены в ходе этих переговоров.

После визита в Москву Уиткофф и Кушнер отправятся в Киев для переговоров с украинской стороной.

США попросили Украину не использовать беспилотники для атак на Москву и российскую энергетическую инфраструктуру во время визитов американских спецпосланников. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что Украина обеспечит безопасность воздушного пространства России, чтобы переговорщики могли без проблем добраться до места встречи. С 00:00 5 сентября ВСУ начали соблюдать режим прекращения огня, который продлится до 23:59 8 сентября.

Зеленский добавил, что со стороны Украины не будет авиаударов. Он также выразил надежду на аналогичные действия со стороны России.

Сумму маткапитала повысят

Материнский капитал в России проиндексируют 1 февраля 2027 года, предположительно на 5,2%. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Эксперт пояснил, что размер материнского капитала ежегодно корректируется в соответствии с уровнем фактической инфляции предыдущего года, что приводит к изменению процента индексации.

«Точные показатели для реализации будут сформированы к 1 февраля 2027 года. Исходя из анализа большего количества данных, можно обозначить примерные ориентиры индексации, которые на сегодняшний день представлены значением 5,2%», — сказал Гиринский в разговоре с РИА Новости.

Он также уточнил, что окончательные данные по инфляции за 2026 год Росстат опубликует в начале 2027 года, после чего правительство России утвердит размер индексации своим постановлением.

В этом году размер маткапитала на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей, а на второго — 234 тысячи рублей. Если на первенца выплата не была оформлена, то при рождении второго ребенка семья сможет получить получить 963 тысячи рублей.

Школьникам увеличили часы уроков по истории

С 1 сентября 2026 года в школах увеличили количество часов на изучение истории для учащихся 8-х классов. Теперь уроки по этому предмету будут проводиться три раза в неделю, сообщил Максим Костенко, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева и эксперт Минпросвещения.

Он уточнил, что для восьмиклассников количество учебных часов по истории возрастет с двух до трех в неделю. Для девятиклассников учебная нагрузка по предмету останется прежней — два часа в неделю. В старших классах, как и прежде, история будет изучаться по базовой программе, предусматривающей два урока в неделю.

Для учеников 5-х классов обучение будет проходить по единым государственным учебникам. По словам Костенко, это обеспечит единство образовательного пространства.

За какие сообщения в школьном чате грозит уголовка

В школьных и родительских чатах необходимо соблюдать правила общения, чтобы избежать административной или уголовной ответственности. За оскорбления, угрозы, клевету и распространение личных данных может быть назначено наказание, сообщил глава коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин.

Юрист отметил, что в школьных или родительских чатах легко выйти за рамки обычного спора. Оскорблениями могут считаться прямые уничижительные высказывания. За них предусмотрены штрафы:

для граждан — от 5000 до 10 000 рублей;

для должностных лиц — от 50 000 до 100 000 рублей;

для юридических лиц — от 200 000 до 700 000 рублей.

Угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью могут привести к серьезным последствиям, если человек имел основания опасаться их совершения. В таком случае возможно лишение свободы.

За клевету также предусмотрен штраф. Кроме того, могут быть назначены обязательные работы до 480 часов, исправительные или принудительные работы и другие меры наказания.

Сергей Жорин предупредил об опасности безосновательных обвинений в адрес учителей или других родителей. Проблемы могут возникнуть и при публикации чужой личной переписки, фотографий, номеров телефонов, адресов и другой конфиденциальной информации без согласия владельца.

Важно понимать, что сам по себе эмоциональный спор в чате не влечет автоматического наказания. Ключевыми факторами являются содержание сообщений, контекст их отправки и тон высказывания.

Новая волна активности клещей наступила в России

В России начался новый всплеск активности клещей, который может продлиться до первых заморозков. Об этом предупредила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, теплая и влажная погода в первой половине сентября создает благоприятные условия для клещей, что позволяет им оставаться активными до наступления устойчивых холодов.

Роспотребнадзор советует при походах в лес или сборе грибов и ягод выбирать подходящую одежду. Рекомендуется носить светлую, плотно прилегающую одежду, заправлять рубашки в брюки, а брюки — в носки или высокую обувь. Рукава должны быть плотно прилегающими у запястий, а голову и шею следует защищать капюшоном или головным убором. Желательно использовать высокие резиновые сапоги.

Также рекомендуется обрабатывать открытые участки кожи и одежду репеллентами. Важно регулярно осматривать себя каждые 15–20 минут, а также проверять спутников, особенно в местах с тонкой кожей: подмышки, паховую область, шею, за ушами, волосистую часть головы и под коленями.

По возвращении домой необходимо тщательно осмотреть тело и одежду. В случае обнаружения клеща следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Снятого паукообразного нужно поместить в герметичный контейнер и передать в лабораторию для анализа.

Осенью начнутся новые наводнения

Этой осенью некоторым регионам грозят наводнения. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что паводки прогнозируются на Дальнем Востоке и в Приамурье. В остальных регионах России, по его словам, предпосылок к подтоплениям не наблюдается.

«Паводки этой осенью ожидаются на Дальнем Востоке, в Приамурье, и там будет сложная ситуация», — рассказал Шувалов.

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