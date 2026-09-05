Есть жертвы: Mercedes на скорости влетел в остановку с людьми в Ярославле. Кадры с места

Субботним утром 5 сентября в Ярославле «Мерседес» на скорости влетел в остановку с людьми. Все случилось в 8:18 у ТЦ «Рио» на Тормозном шоссе.
По предварительным данным полиции, в ДТП погиб мужчина, также есть пострадавшие.
«По предварительной информации имеются погибший и пострадавшие.
На месте происшествия работают экстренные службы», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Судя по кадрам с места ДТП, черная иномарка боком влетела в остановочный комплекс. В машине тут же сработали подушки безопасности.
У остановки в считанные минуты собрались зеваки. По словам очевидцев, на месте работали три «скорых» и две патрульные машины. Кроме того, приезжали спасатели. Одного из пострадавших увозили на носилках.
Как рассказали очевидцы в соцсетях, незадолго до аварии к остановке подъезжал автобус, который забрал еще несколько человек. Все подробности о смертельном ДТП с иномаркой публикуем в нашем онлайн-репортаже.