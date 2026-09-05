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Происшествия Есть жертвы: Mercedes на скорости влетел в остановку с людьми в Ярославле. Кадры с места

Есть жертвы: Mercedes на скорости влетел в остановку с людьми в Ярославле. Кадры с места

Публикуем фото и видео с места аварии

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Появились новые кадры с места аварии в Ярославле | Источник: читатель 76.RU ВалерийПоявились новые кадры с места аварии в Ярославле | Источник: читатель 76.RU Валерий

Появились новые кадры с места аварии в Ярославле

Источник:

читатель 76.RU Валерий

Субботним утром 5 сентября в Ярославле «Мерседес» на скорости влетел в остановку с людьми. Все случилось в 8:18 у ТЦ «Рио» на Тормозном шоссе.

По предварительным данным полиции, в ДТП погиб мужчина, также есть пострадавшие.

«По предварительной информации имеются погибший и пострадавшие.
На месте происшествия работают экстренные службы», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Очевидцы помогали медикам поднять пострадавших

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Судя по кадрам с места ДТП, черная иномарка боком влетела в остановочный комплекс. В машине тут же сработали подушки безопасности.

У остановки в считанные минуты собрались зеваки. По словам очевидцев, на месте работали три «скорых» и две патрульные машины. Кроме того, приезжали спасатели. Одного из пострадавших увозили на носилках.

Всё случилось в восемь утра | Источник: читатель 76.RUВсё случилось в восемь утра | Источник: читатель 76.RU

Всё случилось в восемь утра

Источник:

читатель 76.RU

В «Мерседесе» сработали подушки безопасности | Источник: читатель 76.RU ВалерийВ «Мерседесе» сработали подушки безопасности | Источник: читатель 76.RU Валерий

В «Мерседесе» сработали подушки безопасности

Источник:

читатель 76.RU Валерий

ДТП случилось на Тутаевском шоссе

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram

Как рассказали очевидцы в соцсетях, незадолго до аварии к остановке подъезжал автобус, который забрал еще несколько человек. Все подробности о смертельном ДТП с иномаркой публикуем в нашем онлайн-репортаже.

Самую оперативную информацию о жизни Ярославля можно узнать из наших каналов в Telegram и MAX, а также группы во «ВКонтакте».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Смертельное ДТП Mercedes
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