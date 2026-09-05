Есть жертвы: Mercedes на скорости влетел в остановку с людьми в Ярославле. Кадры с места

Появились новые кадры с места аварии в Ярославле Источник: читатель 76.RU Валерий

Субботним утром 5 сентября в Ярославле «Мерседес» на скорости влетел в остановку с людьми. Все случилось в 8:18 у ТЦ «Рио» на Тормозном шоссе.

По предварительным данным полиции, в ДТП погиб мужчина, также есть пострадавшие.

«По предварительной информации имеются погибший и пострадавшие.

На месте происшествия работают экстренные службы», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Очевидцы помогали медикам поднять пострадавших Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Судя по кадрам с места ДТП, черная иномарка боком влетела в остановочный комплекс. В машине тут же сработали подушки безопасности.

У остановки в считанные минуты собрались зеваки. По словам очевидцев, на месте работали три «скорых» и две патрульные машины. Кроме того, приезжали спасатели. Одного из пострадавших увозили на носилках.

Всё случилось в восемь утра Источник: читатель 76.RU

В «Мерседесе» сработали подушки безопасности Источник: читатель 76.RU Валерий

ДТП случилось на Тутаевском шоссе Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Как рассказали очевидцы в соцсетях, незадолго до аварии к остановке подъезжал автобус, который забрал еще несколько человек. Все подробности о смертельном ДТП с иномаркой публикуем в нашем онлайн-репортаже.