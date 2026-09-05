Ставку по ипотеке снизят, а автомобиль станет проще купить: Путин поддержал новые льготы

Новые льготы позволят решить ключевые вопросы семей Источник: Дарья Пона / 74.RU

Многодетным семьям в России могут предоставить новые меры поддержки для покупки либо строительства собственного жилья, а также для приобретения вместительных машин. Президент России Владимир Путин поддержал идею о снижении ставки по семейной ипотеке на индивидуальные дома и введение льгот на покупку крупного транспорта.

Во время встречи с Владимиром Путиным уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала о потребности больших семей в просторных домах. Она обратилась к президенту с предложением сделать ставку по семейной ипотеке на частные дома ниже, чем на квартиры.

«У нас за последние годы объем ИЖС очень вырос, индивидуального жилищного строительства. И, конечно, тем людям, которые с вами общались, и вы сказали об этом, это хорошее решение вопроса, особенно для многодетных семей. Обязательно правительству передам такое поручение», — ответил Владимир Путин во время общения с Марией Львовой-Беловой.

Также детский омбудсмен обратила внимание на просьбы многодетных отцов ввести льготы на покупку мощных и вместительных автомобилей, в салоны которых помещаются все члены семьи и детские коляски. Президент положительно оценил это предложение, отметив, что оно должно найти поддержку в Министерстве промышленности и торговли, поскольку поможет не только семьям, но и отечественному автопрому.