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Страна и мир Ставку по ипотеке снизят, а автомобиль станет проще купить: Путин поддержал новые льготы

Ставку по ипотеке снизят, а автомобиль станет проще купить: Путин поддержал новые льготы

Рассказываем, кому повезет

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Новые льготы позволят решить ключевые вопросы семей | Источник: Дарья Пона / 74.RUНовые льготы позволят решить ключевые вопросы семей | Источник: Дарья Пона / 74.RU

Новые льготы позволят решить ключевые вопросы семей

Источник:
Дарья Пона / 74.RU

Многодетным семьям в России могут предоставить новые меры поддержки для покупки либо строительства собственного жилья, а также для приобретения вместительных машин. Президент России Владимир Путин поддержал идею о снижении ставки по семейной ипотеке на индивидуальные дома и введение льгот на покупку крупного транспорта.

Во время встречи с Владимиром Путиным уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала о потребности больших семей в просторных домах. Она обратилась к президенту с предложением сделать ставку по семейной ипотеке на частные дома ниже, чем на квартиры. 

«У нас за последние годы объем ИЖС очень вырос, индивидуального жилищного строительства. И, конечно, тем людям, которые с вами общались, и вы сказали об этом, это хорошее решение вопроса, особенно для многодетных семей. Обязательно правительству передам такое поручение», — ответил Владимир Путин во время общения с Марией Львовой-Беловой.

Также детский омбудсмен обратила внимание на просьбы многодетных отцов ввести льготы на покупку мощных и вместительных автомобилей, в салоны которых помещаются все члены семьи и детские коляски. Президент положительно оценил это предложение, отметив, что оно должно найти поддержку в Министерстве промышленности и торговли, поскольку поможет не только семьям, но и отечественному автопрому.

С 1 октября в стране могут изменить условия предоставления «Семейной ипотеки». Главная цель нововведений — переход от массовой выдачи кредитов к адресной поддержке. Ожидаемой поправкой является дифференциация процентных ставок в зависимости от количества несовершеннолетних детей. Для семей с одним ребенком ставку могут поднять до 10–12%, для семей с двумя детьми оставить на уровне 6%, а для многодетных родителей с тремя и более детьми снизить до 4%.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Многодетные родители Льготы для многодетных семей Мария Львова-Белова Владимир Путин
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Комментарии
1
Гость
26 минут
Кто то готов целовать песок по которому ты ходила.
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