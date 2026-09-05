Россия и Украина заключили временное перемирие: сколько оно продлится

Страны прекратят удары друг по другу на время подготовки контактов с американской делегацией Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Россия и Украина заключили временное перемирие. Оно будет действовать три дня.

Команда о прекращении ударов по Киеву на трое суток поступила от президента России Владимира Путина. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это связано с подготовкой контактов с американцами.

«Такая информация поступала от украинской стороны. Президент России, Верховный Главнокомандующий Путин, дал указание, начиная сегодня с полуночи, в течение трёх суток не наносить ударов по Киеву», — сообщил он в разговоре с ТАСС.

Сегодня в Москву прилетели спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По словам американского лидера, они должны призвать стороны положить конец украинскому конфликту. Глава Белого дома надеется, что все вопросы решатся в рамках этой встречи.

После этого спецпосланники отправятся в Киев, где проведут переговоры с украинской стороной.

На время визитов Уиткоффа и Кушнера США попросили Украину остановить удары беспилотниками по Москве и российской энергетике. Об этой просьбе в своем Telegram-канале рассказал глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Как и во время предыдущих дипломатических визитов американской стороны, мы обеспечим нормальное функционирование воздушного пространства России, чтобы переговорщики могли безопасно добраться до места назначения», — сообщил он.

Трехдневное перемирие ВСУ начали соблюдать в 00:00 5 сентября. Режим тишины продлится до 23:59 8 сентября.