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Политика Россия и Украина заключили временное перемирие: сколько оно продлится

Россия и Украина заключили временное перемирие: сколько оно продлится

С таким приказом выступили президенты двух стран

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Страны прекратят удары друг по другу на время подготовки контактов с американской делегацией | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUСтраны прекратят удары друг по другу на время подготовки контактов с американской делегацией | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Страны прекратят удары друг по другу на время подготовки контактов с американской делегацией

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Россия и Украина заключили временное перемирие. Оно будет действовать три дня.

Команда о прекращении ударов по Киеву на трое суток поступила от президента России Владимира Путина. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это связано с подготовкой контактов с американцами.

«Такая информация поступала от украинской стороны. Президент России, Верховный Главнокомандующий Путин, дал указание, начиная сегодня с полуночи, в течение трёх суток не наносить ударов по Киеву», — сообщил он в разговоре с ТАСС.

Сегодня в Москву прилетели спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По словам американского лидера, они должны призвать стороны положить конец украинскому конфликту. Глава Белого дома надеется, что все вопросы решатся в рамках этой встречи.

После этого спецпосланники отправятся в Киев, где проведут переговоры с украинской стороной.

На время визитов Уиткоффа и Кушнера США попросили Украину остановить удары беспилотниками по Москве и российской энергетике. Об этой просьбе в своем Telegram-канале рассказал глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Как и во время предыдущих дипломатических визитов американской стороны, мы обеспечим нормальное функционирование воздушного пространства России, чтобы переговорщики могли безопасно добраться до места назначения», — сообщил он.

Трехдневное перемирие ВСУ начали соблюдать в 00:00 5 сентября. Режим тишины продлится до 23:59 8 сентября.

Зеленский подчеркнул, что со стороны Киева не будет никаких авиаударов. По его словам, Украина ждет того же и от России.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Переговоры по урегулированию Перемирие Россия Украина
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Комментарии
7
Гость
20 минут
Не каждый лидер, по состоянию здоровья, либо по каким другим причинам, способен дожить до Победы. Поэтому просто обязаны торопиться закончить конфликт при жизни.
Гость
29 минут
Есть время поднакопить ресурсы, перегруппироваться, восполнить потери, ну и в новых сложившихся реалиях, поторговаться за территории.
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