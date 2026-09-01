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Развлечения Подборка жизненных и смешных мемов про 1 Сентября — вы узнаете в них себя

Подборка жизненных и смешных мемов про 1 Сентября — вы узнаете в них себя

От этих шуток хочется и смеяться, и плакать

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Смешные мемы про 1 Сентября | Источник: Алена Косточкина / 76.RUСмешные мемы про 1 Сентября | Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Смешные мемы про 1 Сентября

Источник:

Алена Косточкина / 76.RU

Юмор всегда был отличным способом сбросить напряжение, а 1 Сентября и правда подкидывает немало поводов для волнения. Тут и огромный рюкзак, который едва не валит первоклассника с ног, и родительские чаты, где с утра пораньше уже кипят страсти, и вечный вопрос «А что задали?».

Для школьников это новый этап, для родителей — очередной виток забот, а для учителей снова — «Здравствуйте, мы ваши 30 новых причин для седины».

Так почему бы всем нам не выдохнуть и от души не посмеяться над этим суетливым днем и подготовкой к нему. Подготовили для вас десять легких, немного ироничных, но очень жизненных мемов. Смейтесь, выдыхайте и делитесь хорошим настроением с друзьями.

Да сколько можно?! | Источник: «Волк с Уолл‑стрит» (18+), режиссер: Мартин Скорсезе, 2013Да сколько можно?! | Источник: «Волк с Уолл‑стрит» (18+), режиссер: Мартин Скорсезе, 2013
Только не это… | Источник: «Остров проклятых» (18+), режиссер: Мартин Скорсезе, 2010Только не это… | Источник: «Остров проклятых» (18+), режиссер: Мартин Скорсезе, 2010
Можно ехидно похихикать над своим школьником | Источник: «Шоу Трумана» (12+), режиссер: Питер Уир, 1998 Можно ехидно похихикать над своим школьником | Источник: «Шоу Трумана» (12+), режиссер: Питер Уир, 1998
Зато ребенок счастлив | Источник: «Волк с Уолл‑стрит» (18+), режиссер: Мартин Скорсезе, 2013Зато ребенок счастлив | Источник: «Волк с Уолл‑стрит» (18+), режиссер: Мартин Скорсезе, 2013
Нет, ну их точно к полету в космос готовят с такими-то задачками | Источник: «Один дома» (0+), режиссер: Крис Коламбус, 1990Нет, ну их точно к полету в космос готовят с такими-то задачками | Источник: «Один дома» (0+), режиссер: Крис Коламбус, 1990
Как прогулять школу, если ты уже родитель? | Источник: «Мистер Бин» (12+), режиссер: Мэл Смит, 1997Как прогулять школу, если ты уже родитель? | Источник: «Мистер Бин» (12+), режиссер: Мэл Смит, 1997
+4
Знаем таких… Рады, но не от всего сердца | Источник: «Мистер Бин» (12+), режиссер: Мэл Смит, 1997Знаем таких… Рады, но не от всего сердца | Источник: «Мистер Бин» (12+), режиссер: Мэл Смит, 1997
И что они в них носят? | Источник: «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (12+), режиссер: Гор Вербински, 2003И что они в них носят? | Источник: «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (12+), режиссер: Гор Вербински, 2003
Танцуют все! | Источник: «Криминальное чтиво» (18+), режиссер: Квентин Тарантино, 1994Танцуют все! | Источник: «Криминальное чтиво» (18+), режиссер: Квентин Тарантино, 1994
Было бы смешно, если б не было так грустно | Источник: «Человек‑паук» (12+), режиссер: Сэм Рэйми, 2002Было бы смешно, если б не было так грустно | Источник: «Человек‑паук» (12+), режиссер: Сэм Рэйми, 2002
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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
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