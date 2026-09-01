Подборка жизненных и смешных мемов про 1 Сентября — вы узнаете в них себя

Смешные мемы про 1 Сентября Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Юмор всегда был отличным способом сбросить напряжение, а 1 Сентября и правда подкидывает немало поводов для волнения. Тут и огромный рюкзак, который едва не валит первоклассника с ног, и родительские чаты, где с утра пораньше уже кипят страсти, и вечный вопрос «А что задали?».

Для школьников это новый этап, для родителей — очередной виток забот, а для учителей снова — «Здравствуйте, мы ваши 30 новых причин для седины».

Так почему бы всем нам не выдохнуть и от души не посмеяться над этим суетливым днем и подготовкой к нему. Подготовили для вас десять легких, немного ироничных, но очень жизненных мемов. Смейтесь, выдыхайте и делитесь хорошим настроением с друзьями.