«Врачи говорили: будет неполноценный, лежачий». Художник с ДЦП научился писать уникальные картины — они разлетаются по частным коллекциям

Мужчина обрел уникальный навык — писать картины ногами Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Недалеко от города Куйбышева есть аул барабинских татар, в котором живет необычный художник. Его работы можно увидеть на региональных выставках и сложно поверить, что причудливые пейзажи и люди нарисованы не руками, а ногами. 35-летнему Ильдару Апчелееву в детстве диагностировали ДЦП, но болезнь не помешала ему вести почти обычный образ жизни и всерьез заниматься творчеством. О том, как живет удивительный художник, — в материале NGS.RU.

«Связывал ноги и говорил: „Руками пробуй“ »

В Аул-Бергуле живут барабинские татары — это одна из коренных народностей Сибири. Их культура тесно связана с творчеством Ильдара: на картинах — люди в традиционных нарядах и привычные ему бытовые сюжеты.

Художник пишет пейзажи — то, что видит каждый день Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU

Ильдар старается жить обычной жизнью: активно общается в соцсетях, играет в компьютерные игры, даже занимается спортом. И это несмотря на то, что он практически не пользуется руками.

«Он родился недоношенным, и в девять месяцев переболел менингитом. После этого его парализовало. Сказали, родовая травма: „Сидите дома, [это] не вылечивается. Будет неполноценный, лежачий“», — говорит мама Ильдара Савия.

Посмотрите, как рисует художник Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Женщина вспоминает, что маленький сын плохо ел, а вместо того чтобы двигаться как обычный ребенок, перекатывался. Савия возила мальчика на массажи и иглоукалывание в Новосибирск и даже в Казахстан — там нашлась бабушка, которая помогла поставить его на ноги.

Рисование стало любимым занятием Ильдара еще в детстве, несмотря на то что он ничего не мог делать руками: если мальчик что-то и хотел взять, то использовал пальцы ног. Начинал с простых «чирканий» на бумаге карандашами и фломастерами, затем освоил более сложные фигуры: домики, животных.

Ильдар и его мама Савия Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Отец будущего художника не сразу принял недуг ребенка.

«Он связывал ему ноги и говорил: „Руками пробуй“. Я в ответ: „Ну что ребенка мучить?“ Он спрячется за шторку, всё равно ногами [будет рисовать], чтобы отец не увидел. Ну что сделать? Он не сможет, ДЦП не излечивается», — говорит Савия.

Приноровиться к такому способу рисования трудно, но Ильдару удалось Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU

Несмотря на болезнь, Ильдар пробовал ходить в обычную школу. Правда, в итоге пришлось все-таки перейти на домашнее обучение. Сам он вспоминает, что рисование в детстве было больше развлечением — серьезно он занялся творчеством уже в старших классах: стал делать праздничные плакаты. Помогал и друзьям, если те к нему обращались.

Внутренняя потребность созидать

Ильдар может часами сидеть за холстом Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU

«В основном, когда я учился в школе, и друзья были в ауле, я в то время в футбол играл с ними, в походы ходили в лес. А когда друзья школу окончили и разъехались, заняться было нечем. Нам кабельный интернет провели, и понемногу начал в соцсети выкладывать фотографии рисунков, картин — людям это нравилось», — рассказал Ильдар.

За этой картиной осенью приедет покупатель Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Хобби постепенно затягивало всё больше: Ильдар начал проходить мастер-классы по рисованию, изучать книги. Писать ногами непросто, но художник приноровился. Работы его становились всё интереснее, и постепенно Ильдара стали звать на мероприятия, а некоторые картины даже покупали. Ценник не заоблачный: самая дорогая картина «ушла» за 6 тысяч рублей.

Сегодня холсты художника-самоучки есть в частных коллекциях Австралии, в Санкт-Петербурге, Москве, Казани. С 2013 года он написал около 130 картин. Некоторые из них висят в доме Апчелеевых — пришедшему в гости человеку может показаться, что тот попал в музей живописи.

Художник сам достает кисточки и наносит краски на холст Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU

Чаще всего Ильдар пишет пейзажи, то есть то, что ближе всего, за окном. Хотя бывает, что рисует натюрморты и выполняет работы на заказ.

«В основном всё это близко. [Хочется] передать красоту родного места, моменты интересные и бытовые сельской местности. От природы, когда гуляешь и наблюдаешь, вдохновляешься. Иногда пробую что-то другое. Сейчас, конечно, национальную культуру пытаюсь изображать», — объясняет художник.

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По мнению Ильдара, у творческого человека всегда есть потребность что-то выразить.

«Это трудно объяснить. Это как внутренняя потребность рисовать, что-то делать, созидать. Что-то из себя выплескивать на холст. Это, конечно, поймут в основном только творческие люди», — считает он.

Сам художник констатировал, что всё глубже уходит в творчество, потому что другого варианта реализоваться у него особо и нет.

Одна из выставок Ильдара Апчелеева носила название «Путь к мечте» Источник: Музей Бердска / vk.ru/mberdska

Рисунки необычного художника можно увидеть на региональных выставках. Кроме того, он иллюстрировал несколько книг и участвовал во всероссийском конкурсе, который проходил в Москве, — так парню из сибирского аула удалось побывать в столице России.

Информация об этом есть на сайте Российской Академии художеств. На нем сказано, что на Всероссийском фестивале «Я — автор» конкурсанту Ильдару Апчелееву рекомендовали объявить благодарность.

Нужна смена обстановки

У Ильдара есть два брата: один уже взрослый, создал свою семью, а другому только 16, он помогает родителям по хозяйству. Работа есть всегда: начиная от забот на огороде и заканчивая подготовкой дров к суровой зиме.

Во дворе семьи Апчелеевых есть огород, кладовая, коровник, курятник, баня. За всем нужно следить и ухаживать Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Ильдар тоже помогает: из-за своей особенности тяжелый физический труд он взять на себя не готов, но вполне способен управиться с пылесосом. Правда, не всегда находит время на это: распорядок дня у художника довольно строгий. Ранний подъем, зарядка, завтрак, чтение и время за телефоном, а затем — занятия на беговой дорожке, еще одна разминка и работа с холстом.

«Всё ногами делаю, руками только шторы открыть, окна немного. У меня радиус работы руки маленький. Иногда, когда нужно на беговую дорожку, включить рукой немного получается. А так вокруг всё ногами», — говорит Ильдар.

Кстати, в социальных сетях и видеоиграх он тоже «зависает» с помощью ног: переписывается, загружает фото и видео.

Ильдар называет свое творчество внутренней потребностью Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU

Ильдар признается: с одной стороны, к родному аулу он привык, но с другой — для творческого роста нужны перемены, смена обстановки. Но самостоятельно куда-то уехать для учебы и работы он бы не смог, да и дома есть уединение, которое помогает сосредоточиться на внутреннем диалоге и найти новые идеи.