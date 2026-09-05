Дно или новая норма? Женщины раскритиковали пополамщиков, а мужчины объяснили, почему больше не хотят платить на свиданиях

Инфляция прошлась и по отношениям Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

Свидание прошло идеально, официант приносит счет. Мужчина берет его и произносит фразу, которая в один миг рушит всё волшебство вечера: «Разделим пополам?» Для кого-то это прагматизм, для кого-то — красный флаг, после которого второго свидания не будет. Мужчин, которые настаивают на строгом 50/50, прозвали пополамщиками — откуда они берутся, почему отказываются платить и как к этому относятся женщины, разбиралась корреспондент NGS.RU.

Что за зверь такой — «пополамщик»

Слово «пополамщик» появилось в русскоязычном интернете в начале 2020-х. Так называют мужчину, который требует делить все совместные расходы строго поровну — от ужина в ресторане до коммунальных платежей. В отличие от традиционного образа мужчины-добытчика, такой подход вроде бы декларирует равноправие, но часто воспринимается как скупость и нежелание брать на себя ответственность.

Термин носит негативную окраску, но часть аудитории (особенно молодежь) видит в нем символ отказа от гендерных стереотипов. Правда, статистика говорит обратное: согласно опросу ВЦИОМ (июль 2025-го), делить счет пополам считают правильным лишь 17% россиян. При этом 28% мужчин заявили, что сталкивались с «тарелочницами» — девушками, которые ходят на свидания только ради бесплатной еды. Именно этот страх накормить кого-то даром и без дальнейших перспектив часто становится отправной точкой для мужской «пополамной» позиции.

Я не кошелек, я человек

У мужчин, предлагающих разделить счет, есть своя логика. И она не всегда сводится к жадности. Психологи-мужчины в Сети объясняют это тем, что в прошлом «пополамщик» мог обжечься и таким образом проверяет, искренняя ли женщина или ей от него нужен только кошелек.

«Любое свидание — это риск, и мужчины учатся минимизировать этот риск», — уверяет психолог, сексолог Керим Костоев.

На форумах мужчины нередко пишут: «Я несколько раз попадал на девушек, которым был нужен только ресторан. После этого я твердо решил: на первом свидании предлагаю разделить счет. Если она соглашается и не возмущается, значит, пришла ради меня. Если начинает скандалить — я ей не нужен».

Часть мужчин искренне считает, что если женщина работает и зарабатывает, то она должна вносить равный вклад: «Если мы оба идем в ресторан, это наше общее желание, а не моя услуга. Почему я должен платить за ее присутствие?» Некоторые мужчины воспринимают оплату счета как пережиток прошлого, когда женщина не работала, а сейчас времена изменились.

Другие опрошенные признались, что в условиях роста цен они всё чаще вынуждены делить расходы поровну — на бензин, продукты, аренду. В интернете эту тенденцию даже назвали инфлейшеншип («инфляция отношений»). Для многих «пополам» — не скупость, а вынужденная мера в нестабильной экономике. Как заметил один из пользователей: «Когда аренда съедает половину зарплаты, уже не до рыцарства».

Это не про деньги — это про отношение

Женщины уверены, что на «пополамщика» нельзя положиться во время беременности, декрета и в других ситуациях, когда она не сможет вкладываться в отношения финансово Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

Женщины видят ситуацию иначе: дело не в том, что они не могут заплатить за себя. Многие придерживаются мнения, что семейного счастья с пополамщиком не построить.

«Если он не заботится о ней в начале отношений, с чего бы ему начинать, когда она не сможет вносить свой вклад? Такой мужчина не сможет обеспечивать общих детей, ведь он привык заботиться только о себе», — привела аргумент читательница NGS.RU Анжелика.

На женских форумах тон бескомпромиссный. Одна из участниц пишет: «Мужчина-пополамщик — это дно. Ни одна нормальная женщина с таким не свяжется». Другая добавляет: «Это просто несексуально, когда парень копейки считает». Третья говорит: «Платить за женщину — проявление уважения. Если мужчина предлагает поделить счет, я чувствую, что меня оценивают, а не хотят заботиться. На второе свидание я не пойду».

Один из самых сильных аргументов — уязвимость женщины. Зарплаты женщин в России в среднем ниже, а в декрете доход падает. Женщины опасаются, что пополамщик не даст ни копейки сверх ее доли.

«Если на ноготки денег не дает, то и в декрете памперсы будешь покупать сама», — уверена участница форума NGS.RU. Другая предупреждает: «Пополамщик добровольно не даст на ребенка больше женщины — ведь детей они тоже растят в „пополаме“».

Еще одна претензия: мужчины хотят делить счет, но не домашние обязанности. Как пишут в обсуждениях, в представлении женщины «пополам» — это 50% счетов она, а 50% быта и воспитания — он, но на деле мужчина считает только деньги, а мыть посуду или вставать ночью к ребенку не хочет. Женщины говорят, что пополамщик создает иллюзию партнерства, которая удобна только ему одному.

Истории из жизни

Не все мужчины принципиальны в вопросах финансов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

NGS.RU пообщался с читателями и попросил рассказать примеры ситуаций, когда они попадали в сценарий «пополам». Елизавета поделилась, как однажды ей написал старый знакомый с вопросом, поедет ли она в тур в Шерегеш, и предложил поехать вместе: мол, чем больше людей, тем веселее.

«Конечно, речи о том, что он заплатит за поездку, не было, я этого и не ждала. Но подумала, что будет действительно прикольно. Мы начали переписываться, предвкушая поездку, и привлекали к ней еще знакомых. Тон нашей личной переписки переменился — начался флирт и тому подобное. В один из вечеров он позвал меня в гости, где были еще люди — его друзья и знакомые, которые тоже собирались в Геш. Мы классно провели время, а на следующий день меня добавили в чат „Распополамим бабки за тусу“. Он посчитал, сколько пива я выпила и на сколько рублей чипсов съела», — рассказала читательница NGS.RU.

Анна рассказала, что еще в начале совместной жизни они с молодым человеком договорились делить пополам платежи за квартиру. За этим делением последовало разделение расходов на еду и коммунальные расходы. Вроде логично.

«Когда я заболела и попросила купить лекарства, он купил, но принес чек и разделил сумму пополам, с просьбой сию же минуту перевести ему несчастные три копейки», — рассказала Анна.

Максим же посетовал, что неоднократно попадал на девушек, которым нужен был только его кошелек.

«Мы еще даже не виделись, а она уже просит на реснички, объясняя это тем, что я же хочу видеть рядом с собой красивую девушку. Я, честно, не вижу разницы, свои ресницы или наращенные, если это не огромные черные пучки. А на свидании я был готов оплатить счет, но она назаказывала на семь тысяч, а у меня всего пять на двоих. Предложил разделить, и даже не 50/50, а 70/30 — обиделась», — привел пример он.

Елена вспомнила, как с бывшим мужем оплачивала свадьбу пополам: он — за своих гостей, она — за своих.

«А когда я ушла в декрет, сидела на своих накоплениях, потому что он сказал: „Это был твой выбор — рожать, ты и плати“. Я ушла от него через год, потому что растить ребенка в таком холоде и с таким человеком невозможно», — призналась читательница.

«Это не любовь, а расчет»

Мужчины считают, что это несправедливо — перекладывать на них все расходы на первом свидании Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Практикующий клинический психолог Виталий Журинский называет поведение пополамщика «антиоценкой мужчины». Эксперт считает, что если мужчина на старте обозначает такие границы, значит, он в целом не готов ничем жертвовать ради женщины.

«Это значит, что он ее просто не любит. Отношения для него удобны, в них есть влечение, уважение, секс, но любви нет», — пояснил психолог.

Пополамщики, по его мнению, — чаще всего эгоисты или люди с психологической травмой из-за прошлых обид. Они не впускают партнершу в свою жизнь больше, чем на 50%. При этом специалист признает, что «пополам» может быть защитой от женщин-потребителей, но в здоровых отношениях мужчина готов отдавать, и тогда партнерша отвечает тем же.

Психолог также добавил, что не всем мужчинам нравится делить счет.

«Заплатить — значит доказать себе и ей: „Я могу, я достаточно хорош“. Когда женщина предлагает разделить счет, у него будто выбивают почву, он теряет возможность проявить заботу. Обида не от потери денег, а от потери роли заботящегося», — объяснил Виталий Журинский.

Он посоветовал проговаривать ожидания вслух: женщине — объяснить, что ее жест означает равенство, а не безразличие, мужчине — учиться видеть свою ценность не только в кошельке.

Мужчина на полставки

Финансовый вопрос нужно обсуждать в начале отношений Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Анастасия Клименко, семейный психолог и коуч по семейным отношениям, отметила, что мужчины ценят удобство. Если девушка согласилась платить поровну, менять формат он уже не будет.

«Женщины думают: выйду замуж, рожу ребенка, и он станет заботиться. Но это не так. Девушки, идущие на такие отношения, часто травмированы с детства и подсознательно считают, что недостойны настоящей заботы. Готовность нести ответственность — часть мужской природы, а если ее нет, появляются пополамщики», — прокомментировала эксперт.

Корень «пополамщины» Анастасия Клименко видит в воспитании: «сыночки-корзиночки», растущие в гиперопеке, чаще с комфортом примеряют на себя роль мужчины «на полставки».

«Мамы всё делают за них, решают проблемы, зарабатывают. Мужчины привыкают, что женщина может всё сама, а его любят просто так. Эмоционально он остается подростком. Плюс нарциссизм — убежденность, что его должны любить безвозмездно», — комментирует семейный коуч.

Материальный интерес у пополамщиков выше романтики. Они быстро переходят на тему денег, требуют серьезных решений слишком рано.