Владимир Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Кремле: что сказал президент России

Последний раз стороны встречались в марте (архивное фото) Источник: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принимает в Москве спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, прибывшего в Россию с новым рабочим визитом. Вместе с ним в переговорах участвует бизнесмен Джаред Кушнер — для него это третья совместная поездка. Главной темой встречи, как ожидается, станут различные аспекты мирного урегулирования конфликта на Украине. Переговорщики уже в Кремле. Встреча началась.

Владимир Путин приветствовал американскую делегацию в Кремле Источник: Kremlin.ru

Открывая переговоры, Владимир Путин обратил внимание на серьезность встречи, заметив, что «ситуация для обсуждения непростая». В ходе беседы Путин отдельно передал слова президенту президенту США Дональду Трампу.

«Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая. Прежде чем мы начнем переговоры, я хочу попросить передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту США Дольнальду Трампу», — сказал Владимир Путин.

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли на встречу

Американские переговорщики приехали в Кремль. Как сообщает корреспондент ТАСС, их кортеж сопровождал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который также занимает пост спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству. Предполагаемая цель визита — встреча с Владимиром Путиным.

О намеченном визите стало известно за сутки

О том, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут приехать в Россию, стало известно 4 сентября 2026 года. Сообщение опубликовал ТАСС со ссылкой на свои источники. В нем говорилось, что спецпосланники планируют посетить Москву перед визитом в Киев в период с 5 по 6 сентября.

Владимир Путин проведет встречу с американской делегаций

Запланирована встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом 5 сентября сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, такая встреча сегодня запланирована», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, поступали ли Москве новые дипломатические предложения по урегулированию конфликта накануне этого визита, представитель Кремля призвал дождаться самих переговоров и отказался обсуждать детали.

Дмитрий Песков отказался прогнозировать, с какими именно предложениями прибыли Уиткофф и Кушнер.

Пресс-секретарь призвал дождаться официальной встречи гостей с Владимиром Путиным. Отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать от делегации новых идей по урегулированию украинского конфликта, представитель Кремля напомнил о заявлении самого президента США Дональда Трампа, который накануне прямо подчеркнул, что речи о каких-то новых инициативах сейчас не идет.

Встреча не будет короткой

Запланированная встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, скорее всего, будет достаточно продолжительной, как и все их предыдущие контакты. Об этом также заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля призвал дождаться ее окончания, пообещав обязательно проинформировать прессу по итогам переговоров.

Это шестая встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа

Предыдущие встречи Владимира Путина со Стивом Уиткоффом проходили в апреле 2025 года дважды — в Санкт-Петербурге и Москве. Еще одни состоялась августе 2025 года на саммите в Анкоридже. Здесь же к переговорам впервые присоединился Джаред Кушнер. Еще диалог происходил в декабре 2025 года и январе 2026 года в Кремле.

Владимир Путин дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву.

Это связано с подготовкой и проведением там встреч американских переговорщиков. Так Москва отреагировала на информацию украинских СМИ об объявлении в ВСУ режима прекращения огня на этот же период (до 8 сентября).

«Действительно, такая информация поступала от украинской стороны. Президент России, Верховный главнокомандующий Путин, дал указание начиная сегодня с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве», — сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли у Кремля данные о прекращении огня с украинской стороны и будет ли российская сторона вводить прекращение огня в эти же даты.

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