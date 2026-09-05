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«Мерседес» протаранил остановку у ТЦ в Ярославле — видео

Очевидцы сообщают о пострадавших

778
Очевидцы сообщают о погибшем мужчине | Источник: читатель 76.RUОчевидцы сообщают о погибшем мужчине | Источник: читатель 76.RU

Очевидцы сообщают о погибшем мужчине

Источник:

читатель 76.RU

В субботу, 5 сентября, в Ярославле черный «Мерседес» влетел в остановку у «Рио» на Тутаевском шоссе. По предварительным данным очевидцев, в момент ДТП на остановке были люди.

«Проезжал мимо, заметил только труп мужчины накрытый. На месте работали три скорых, две патрульных машины», — рассказал 76.RU один из очевидцев.

Как сообщают в соцсетях, есть пострадавшие. В полиции подтвердили одного погибшего.

«Мерседес» врезался в остановку в Ярославле

Источник:

читатель 76.RU

Судя по кадрам с места ДТП, от удара остановка «сложилась», машину развернуло на газоне.

Если вы стали свидетелем ДТП, сообщите об этом в редакцию.

Звоните8-905-645-9232
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В полиции озвучили первую информацию о случившемся на остановке у «Рио».

«В районе д. 1 по Тутаевскому шоссе произошло ДТП. По предварительной информации имеются погибший и пострадавшие. На месте происшествия работают экстренные службы», — прокомментировали в УМВД.

Все подробности ДТП мы публикуем в нашей онлайн-трансляции.

Редакция портала 76.RU выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
3
Гость
12 минут
Пяный водитель ехал из центра домой в Брагино? Ужас.
Гость
37 минут
Очень не понятное ТДП, на ровном участке дороги, остановочный комплекс сильно поврежден, что говорит о достаточно высоком скоростном режиме выбранным лицом управлявшим транспортным средством, конечно информации крайне мало, судя по сообщению есть пострадавшие и великому сожалению погибшие, очень жаль пострадавших их близких и родных.
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