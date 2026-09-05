«Мерседес» протаранил остановку у ТЦ в Ярославле — видео

В субботу, 5 сентября, в Ярославле черный «Мерседес» влетел в остановку у «Рио» на Тутаевском шоссе. По предварительным данным очевидцев, в момент ДТП на остановке были люди.
«Проезжал мимо, заметил только труп мужчины накрытый. На месте работали три скорых, две патрульных машины», — рассказал 76.RU один из очевидцев.
Как сообщают в соцсетях, есть пострадавшие. В полиции подтвердили одного погибшего.
Судя по кадрам с места ДТП, от удара остановка «сложилась», машину развернуло на газоне.
В полиции озвучили первую информацию о случившемся на остановке у «Рио».
«В районе д. 1 по Тутаевскому шоссе произошло ДТП. По предварительной информации имеются погибший и пострадавшие. На месте происшествия работают экстренные службы», — прокомментировали в УМВД.
Все подробности ДТП мы публикуем в нашей онлайн-трансляции.
Редакция портала 76.RU выражает соболезнования родным и близким погибшего.