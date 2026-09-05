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Город Над Ярославлем поднялась двойная радуга

Над Ярославлем поднялась двойная радуга

Ранее в городе прошел проливной дождь

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Над Ярославлем поднялась двойная радуга&nbsp;— фото | Источник: читатель 76.RUНад Ярославлем поднялась двойная радуга&nbsp;— фото | Источник: читатель 76.RU

Над Ярославлем поднялась двойная радуга — фото

Источник:

читатель 76.RU

Вечером 5 сентября после затяжного ливня и порывистого ветра над Ярославлем поднялась двойная радуга.

Кадры красивого и редкого явления прислали в редакцию читатели 76.RU.

Как объясняют специалисты, двойная радуга образуется из-за двукратного отражения солнечного света внутри капель. Вторая дуга обычно менее яркая, и цвета в ней расположены в обратном порядке. Такое явление считается редким, поскольку требует определённого положения солнца и дождевых капель.

Согласитесь, радуга создает особое настроение? | Источник: читатель 76.RUСогласитесь, радуга создает особое настроение? | Источник: читатель 76.RU

Согласитесь, радуга создает особое настроение?

Источник:

читатель 76.RU

Редкое явление | Источник: читатель 76.RU МаркРедкое явление | Источник: читатель 76.RU Марк

Редкое явление

Источник:

читатель 76.RU Марк

Какая красотища! | Источник: читатель 76.RU МаркКакая красотища! | Источник: читатель 76.RU Марк

Какая красотища!

Источник:

читатель 76.RU Марк

Над Ярославлем поднялась радуга | Источник: читательница 76.RU ЕкатеринаНад Ярославлем поднялась радуга | Источник: читательница 76.RU Екатерина

Над Ярославлем поднялась радуга

Источник:

читательница 76.RU Екатерина

Согласно данным «Фобоса», ближайшая ночь будет ясной. В воскресенье, 6 сентября, прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь, потеплеет до +16…18 °C, ветер юго-западный, умеренный. Давление немного ниже нормы.

Мы публиковали прогноз погоды на ближайшие дни, в Ярославской области после ливней наступит бабье лето.

Кстати, ранее мы показывали начало осени в одном из самых красивых парков города. Обратите внимание на этот фоторепортаж. А еще мы рассказывали, какие астрономические события ждать осенью.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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