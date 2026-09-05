Над Ярославлем поднялась двойная радуга — фото Источник: читатель 76.RU

Вечером 5 сентября после затяжного ливня и порывистого ветра над Ярославлем поднялась двойная радуга.

Кадры красивого и редкого явления прислали в редакцию читатели 76.RU.

Как объясняют специалисты, двойная радуга образуется из-за двукратного отражения солнечного света внутри капель. Вторая дуга обычно менее яркая, и цвета в ней расположены в обратном порядке. Такое явление считается редким, поскольку требует определённого положения солнца и дождевых капель.

Согласитесь, радуга создает особое настроение? Источник: читатель 76.RU

Редкое явление Источник: читатель 76.RU Марк

Какая красотища! Источник: читатель 76.RU Марк

Над Ярославлем поднялась радуга Источник: читательница 76.RU Екатерина

Согласно данным «Фобоса», ближайшая ночь будет ясной. В воскресенье, 6 сентября, прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь, потеплеет до +16…18 °C, ветер юго-западный, умеренный. Давление немного ниже нормы.

Мы публиковали прогноз погоды на ближайшие дни, в Ярославской области после ливней наступит бабье лето.