Вечером 5 сентября после затяжного ливня и порывистого ветра над Ярославлем поднялась двойная радуга.
Кадры красивого и редкого явления прислали в редакцию читатели 76.RU.
Как объясняют специалисты, двойная радуга образуется из-за двукратного отражения солнечного света внутри капель. Вторая дуга обычно менее яркая, и цвета в ней расположены в обратном порядке. Такое явление считается редким, поскольку требует определённого положения солнца и дождевых капель.
Согласно данным «Фобоса», ближайшая ночь будет ясной. В воскресенье, 6 сентября, прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь, потеплеет до +16…18 °C, ветер юго-западный, умеренный. Давление немного ниже нормы.
Мы публиковали прогноз погоды на ближайшие дни, в Ярославской области после ливней наступит бабье лето.
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