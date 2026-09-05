«Клюквенный шербет» — всё? Новости о судьбе пятого сезона шокировали фанатов

До пятого сезона «дожили» немногие персонажи Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

Нашумевший турецкий сериал «Клюквенный шербет» (18+) снова оказался в эпицентре скандала. Накануне выхода пятого сезона в Сети появились тревожные новости о судьбе проекта, а продюсер Фарук Тургут был вынужден сделать срочное заявление. Что ждет один из самых скандальных турецких сериалов дальше и к чему готовиться зрителям — раскрываем главные тайны прямо сейчас. Осторожно, будут спойлеры.

Сериал могут закрыть?

«Клюквенный шербет», который собрал у экранов миллионы зрителей, накануне пятого сезона снова оказался в эпицентре скандала. В соцсетях появились сообщения о скором финале сериала — якобы новый сезон продлится всего девять серий, после чего проект попрощается с телезрителями.

Эти две актрисы, игравшие с самого начала проекта, покинули сериал накануне пятого сезона Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

Впрочем, до этого скандал вокруг «Клюквы» разгорелся еще летом, когда съемочная группа проекта была на каникулах. До старта пятого сезона стало известно, что проект покидают несколько ключевых актеров — Джерен Каракоч, которая исполняла роль Нурсемы, взбалмошная Ниляй — Фейза Дживелек вместе со своей экранной «матерью» — актрисой Неслихан Йелдан плюс актер Барлас Картал, игравшим роль Фетхи. К тому же из основного каста первого сезона практически никого не осталось.

На этом фоне в социальных сетях появились слухи о том, что «Клюквенный шербет» скоро завершится. В турецких СМИ появились еще более конкретные детали: якобы пятый сезон будет состоять всего из девяти серий.

Только эти двое актеров играют нон-стоп с первого по пятый сезон Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

Когда домыслов стало уже неприлично много, ситуацию прокомментировал продюсер «Клюквенного шербета» Фарук Тургут. Он заявил, что информация о том, что сериал закроют после девяти эпизодов пятого сезона, не соответствуют действительности.

«В некоторых социальных сетях постоянно поднимаются новости о том, что наш сериал завершился. Эта информация не соответствуют действительности. Съемки пятого сезона начинаются 25 августа. 18 сентября мы снова будем на экранах с показом 139-й серии. До встречи…» — написал Тургут у себя в соцсетях.

Кстати, поклонники этого сериала наверняка помнят большой скандал, который разразился в начале четвертого сезона. Сериал предлагали закрыть за аморальщину, ведь сценаристы показали, как Доа и Фираз вступили в любовную переписку. По сюжету, они члены одной семьи: их муж и жена — родные брат и сестра. Эта сцена возмутила зрителей как в Турции, так и в России. Государственный регулятор — Высший совет по телевидению и радио Турции — получил шквал обращений и вмешался в ситуацию. После этого создатели сериала были вынуждены переписать сюжетную линию «Клюквенного шербета».

В сериале регулярно появляются новые исполнители Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

Не меньший переполох наделало увольнение актера Доукана Гюнгёра. С самого начала проекта он играл центрального персонажа — Фатиха Унала. Исполнителя этой роли убрали из проекта после скандала с запрещенными веществами, когда тест на наркотики у Гюнгёра оказался положительным.

С чего стартует пятый сезон

В России зрители смогут увидеть 139-ю серию чуть позже, чем планировалось изначально — совершенно точно не 11 сентября, как это озвучивали многие СМИ. Точная дата выхода пока неизвестна: 18 сентября проект снова встретится со зрителями только в Турции.

Четвертый сезон завершился грандиозными скандалами Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

В последней серии четвертого сезона перед отъездом Ильхами и Нурсемы в Кастамону состоялся прощальный ужин, который организовала Салкым. На вечере, где собрались все члены семьи, между Элиф и Нилай вспыхнула крупная ссора. Конфликт разгорелся еще сильнее и превратился в большой кризис, который затронул всех присутствующих, а в финальной сцене зрители видят, как Нурсема с Ильхами попадает в автокатастрофу.

А теперь спойлер: в новом сезоне «Клюквенного шербета» ожидаются серьезные изменения не только в актерском составе, но и в самой истории. Действие пятого сезона начнется после шестимесячного временного скачка.

Нурсему мы уже не увидим в «Клюкве» Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

Нурсема погибнет, что неудивительно, так как Джерен Каракоч покинула проект, а новый сезон начнется у могилы Нурсемы и Ильхами. Сериал откроется сценой, где два убитых горем отца — Абдуллах Унал и Ульви — читают молитвы на кладбище возле своих погибших детей. Таким образом, уже с первой серии пятого сезона в сериале начнется совершенно новый поворот сюжета.