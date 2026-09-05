«Клюквенный шербет» — всё? Новости о судьбе пятого сезона шокировали фанатов

Нашумевший турецкий сериал «Клюквенный шербет» (18+) снова оказался в эпицентре скандала. Накануне выхода пятого сезона в Сети появились тревожные новости о судьбе проекта, а продюсер Фарук Тургут был вынужден сделать срочное заявление. Что ждет один из самых скандальных турецких сериалов дальше и к чему готовиться зрителям — раскрываем главные тайны прямо сейчас. Осторожно, будут спойлеры.
Сериал могут закрыть?
«Клюквенный шербет», который собрал у экранов миллионы зрителей, накануне пятого сезона снова оказался в эпицентре скандала. В соцсетях появились сообщения о скором финале сериала — якобы новый сезон продлится всего девять серий, после чего проект попрощается с телезрителями.
Впрочем, до этого скандал вокруг «Клюквы» разгорелся еще летом, когда съемочная группа проекта была на каникулах. До старта пятого сезона стало известно, что проект покидают несколько ключевых актеров — Джерен Каракоч, которая исполняла роль Нурсемы, взбалмошная Ниляй — Фейза Дживелек вместе со своей экранной «матерью» — актрисой Неслихан Йелдан плюс актер Барлас Картал, игравшим роль Фетхи. К тому же из основного каста первого сезона практически никого не осталось.
На этом фоне в социальных сетях появились слухи о том, что «Клюквенный шербет» скоро завершится. В турецких СМИ появились еще более конкретные детали: якобы пятый сезон будет состоять всего из девяти серий.
Когда домыслов стало уже неприлично много, ситуацию прокомментировал продюсер «Клюквенного шербета» Фарук Тургут. Он заявил, что информация о том, что сериал закроют после девяти эпизодов пятого сезона, не соответствуют действительности.
«В некоторых социальных сетях постоянно поднимаются новости о том, что наш сериал завершился. Эта информация не соответствуют действительности. Съемки пятого сезона начинаются 25 августа. 18 сентября мы снова будем на экранах с показом 139-й серии. До встречи…» — написал Тургут у себя в соцсетях.
Кстати, поклонники этого сериала наверняка помнят большой скандал, который разразился в начале четвертого сезона. Сериал предлагали закрыть за аморальщину, ведь сценаристы показали, как Доа и Фираз вступили в любовную переписку. По сюжету, они члены одной семьи: их муж и жена — родные брат и сестра. Эта сцена возмутила зрителей как в Турции, так и в России. Государственный регулятор — Высший совет по телевидению и радио Турции — получил шквал обращений и вмешался в ситуацию. После этого создатели сериала были вынуждены переписать сюжетную линию «Клюквенного шербета».
Не меньший переполох наделало увольнение актера Доукана Гюнгёра. С самого начала проекта он играл центрального персонажа — Фатиха Унала. Исполнителя этой роли убрали из проекта после скандала с запрещенными веществами, когда тест на наркотики у Гюнгёра оказался положительным.
С чего стартует пятый сезон
В России зрители смогут увидеть 139-ю серию чуть позже, чем планировалось изначально — совершенно точно не 11 сентября, как это озвучивали многие СМИ. Точная дата выхода пока неизвестна: 18 сентября проект снова встретится со зрителями только в Турции.
В последней серии четвертого сезона перед отъездом Ильхами и Нурсемы в Кастамону состоялся прощальный ужин, который организовала Салкым. На вечере, где собрались все члены семьи, между Элиф и Нилай вспыхнула крупная ссора. Конфликт разгорелся еще сильнее и превратился в большой кризис, который затронул всех присутствующих, а в финальной сцене зрители видят, как Нурсема с Ильхами попадает в автокатастрофу.
А теперь спойлер: в новом сезоне «Клюквенного шербета» ожидаются серьезные изменения не только в актерском составе, но и в самой истории. Действие пятого сезона начнется после шестимесячного временного скачка.
Нурсема погибнет, что неудивительно, так как Джерен Каракоч покинула проект, а новый сезон начнется у могилы Нурсемы и Ильхами. Сериал откроется сценой, где два убитых горем отца — Абдуллах Унал и Ульви — читают молитвы на кладбище возле своих погибших детей. Таким образом, уже с первой серии пятого сезона в сериале начнется совершенно новый поворот сюжета.
На сколько сезонов еще хватит «Клюквенного шербета»?