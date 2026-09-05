2-летняя малышка пострадала в ДТП в Ярославле — видео

Утром 5 сентября в Ярославле иномарка перевернулась на крупном шоссе. В ДТП пострадали 2-летняя малышка и двое взрослых.
Как сообщили в полиции, 22-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением, машина наехала на разделительную полосу, а затем опрокинулась на проезжей части.
«В результате ДТП водитель автомобиля и два пассажира, в том числе девочка, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Как рассказывали очевидцы, сразу после аварии девушка с малышкой на руках сидела на обочине в траве. Выясняются все обстоятельства происшествия.
Еще одна жуткая авария случилась в Брагине этим утром. Черный «Мерседес», пытаясь скрыться от патрульной машины, на скорости влетел в остановку с людьми. В ДТП погиб мужчина, еще двоих горожан увезли в больницу. У 18-летнего водителя, который сидел за рулем иномарки, не было прав. Все подробности и видео с места ДТП — в нашем онлайн-репортаже.