2-летняя малышка пострадала в ДТП в Ярославле — видео

Двухлетняя девочка пострадала в ДТП на Промышленном шоссе Источник: УМВД России по Ярославской области

Утром 5 сентября в Ярославле иномарка перевернулась на крупном шоссе. В ДТП пострадали 2-летняя малышка и двое взрослых.

Как сообщили в полиции, 22-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением, машина наехала на разделительную полосу, а затем опрокинулась на проезжей части.

«В результате ДТП водитель автомобиля и два пассажира, в том числе девочка, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Видео с места аварии на Промышленном шоссе Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Как рассказывали очевидцы, сразу после аварии девушка с малышкой на руках сидела на обочине в траве. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Машина выехала на разделительную полосу с газоном и опрокинулась Источник: УМВД России по Ярославской области На дороге остались осколки Источник: УМВД России по Ярославской области