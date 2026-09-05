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Происшествия 2-летняя малышка пострадала в ДТП в Ярославле — видео

2-летняя малышка пострадала в ДТП в Ярославле — видео

Первые данные от полиции

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Двухлетняя девочка пострадала в ДТП на Промышленном шоссе | Источник: УМВД России по Ярославской областиДвухлетняя девочка пострадала в ДТП на Промышленном шоссе | Источник: УМВД России по Ярославской области

Двухлетняя девочка пострадала в ДТП на Промышленном шоссе

Источник:

УМВД России по Ярославской области

Утром 5 сентября в Ярославле иномарка перевернулась на крупном шоссе. В ДТП пострадали 2-летняя малышка и двое взрослых.

Как сообщили в полиции, 22-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением, машина наехала на разделительную полосу, а затем опрокинулась на проезжей части.

«В результате ДТП водитель автомобиля и два пассажира, в том числе девочка, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Видео с места аварии на Промышленном шоссе

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram

Как рассказывали очевидцы, сразу после аварии девушка с малышкой на руках сидела на обочине в траве. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Машина выехала на разделительную полосу с газоном и опрокинулась | Источник: УМВД России по Ярославской областиМашина выехала на разделительную полосу с газоном и опрокинулась | Источник: УМВД России по Ярославской области

Машина выехала на разделительную полосу с газоном и опрокинулась

Источник:

УМВД России по Ярославской области

На дороге остались осколки | Источник: УМВД России по Ярославской областиНа дороге остались осколки | Источник: УМВД России по Ярославской области

На дороге остались осколки

Источник:

УМВД России по Ярославской области

Еще одна жуткая авария случилась в Брагине этим утром. Черный «Мерседес», пытаясь скрыться от патрульной машины, на скорости влетел в остановку с людьми. В ДТП погиб мужчина, еще двоих горожан увезли в больницу. У 18-летнего водителя, который сидел за рулем иномарки, не было прав. Все подробности и видео с места ДТП — в нашем онлайн-репортаже.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ДТП
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Комментарии
6
Гость
30 минут
люди, будте внимательны и осторожны, второй жижни нам никто не даст!!! берегите себя!!!!
Гость
39 минут
Всегда нужно соблюдать скоростной режим, особенно в плохую погоду!
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Гость
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