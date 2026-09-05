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Происшествия Эксклюзив «Я безумно устала и сорвалась»: женщина-водитель рассказала, почему схватилась за пистолет в очереди на заправке

«Я безумно устала и сорвалась»: женщина-водитель рассказала, почему схватилась за пистолет в очереди на заправке

Публикуем подробное объяснение участницы конфликта

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Наталья рассказала, что, когда она уже была у колонки, перед ней влез автомобиль | Источник: Бензин ВП и Средник / МахНаталья рассказала, что, когда она уже была у колонки, перед ней влез автомобиль | Источник: Бензин ВП и Средник / Мах

Наталья рассказала, что, когда она уже была у колонки, перед ней влез автомобиль

Источник:

Бензин ВП и Средник / Мах

Жительница Верхней Пышмы Свердловской области стала звездой соцсетей, после того как достала пистолет на заправке. Всё произошло днем 4 сентября на АЗС. Очевидцы рассказывали, что женщина угрожала парню в очереди, а потом говорила, что будет стрелять по колесам.

Наталья связалась с E1.RU и рассказала, как всё было на самом деле. По ее словам, пистолет у нее в руке действительно был, но угрозы она никому не высказывала.

«Я вообще никому не угрожала, у меня только пистолет был в руке. Я нисколько себя не оправдываю, но и усугублять не нужно», — говорит Наталья.

По ее словам, причина конфликта была банальной: водители лезли к колонкам вне очереди.

«Понимаете, там одна колонка на дизель и 92-й. И в нее как бы встают те, кто заправляются дизелем, а те, кто заправляется 92-м, — они стоят в очереди. Как раз-таки те, кто пытаются пролезть, делают вид, что едут на колонку с дизелем, но, естественно, едут за обычным бензином. Я стояла в очереди с 10 утра. Был уже второй час дня, и мы как раз подъезжали к колонке, когда парень появился передо мной. Поэтому всё и случилось. Перед самой колонкой», — рассказывает Наталья.

Наталья говорит, что достала пистолет, чтобы произвести эффект, но никаких угроз не высказывала | Источник: Бензин ВП и Средник / МахНаталья говорит, что достала пистолет, чтобы произвести эффект, но никаких угроз не высказывала | Источник: Бензин ВП и Средник / Мах

Наталья говорит, что достала пистолет, чтобы произвести эффект, но никаких угроз не высказывала

Источник:

Бензин ВП и Средник / Мах

Она отмечает, что и другие мужчины в очереди выходили из машин, подходили к тем, кто лезет без очереди, пытались вразумить, но это не дало никакого результата. Тогда Наталья не выдержала и достала пистолет, который возит с собой для вида.

«На самом деле пистолет пневматический и в целом нерабочий. Просто у меня были разные ситуации, когда на трассах видят женщину за рулем. Один раз меня чуть не подставили под фуру. Поэтому этот пистолет у меня лежит на какие-то такие случаи. Хотелось, наверное, как-то весомость придать своим словам, но никакого эффекта это не возымело. Я взяла пистолет, подошла, сказала: „Отъедьте, пожалуйста, в очередь, потому что все стоят“. Конечно, даже если пистолет был бы рабочий, я не стала бы стрелять. Я постояла и ушла назад в машину», — продолжает рассказ свердловчанка.

<p>Наталья</p><p>Наталья</p>

Поймите меня правильно: в тот день я стояла в очереди четыре часа. У меня две работы, я безумно устала и сорвалась. Это не оправдание, а лишь объяснение того, почему я не справилась с эмоциями. Поступок, конечно, получился до абсурда нехороший.

Наталья

Среди тех, кто пытался пролезть без очереди, как говорит Наталья, были и те, кто взамен на это предлагал полностью оплатить бензин, что тоже вызвало у свердловчанки непонимание: «Уже есть даже услуга доставки бензина. Я не понимаю, зачем злить людей такими ситуациями, когда все накалены».

После этого Наталья вернулась в машину, заправилась и уехала. Вскоре с ней связались сотрудники полиции.

«Я же не скрывалась. Мне позвонили, я приехала в отдел полиции, дала объяснение. Я работаю на двух работах, простояла в очереди четыре часа в единственный выходной. Но, конечно, это моя вина, я не отрицаю этого», — подчеркивает Наталья.

В отделе полиции свердловчанка встретилась и с парнем, с которым у нее был конфликт. Она извинилась перед ним, предложила мирно урегулировать ситуацию и даже компенсировать моральный вред, но получила отказ.

«Я принесла ему извинения. Понимаю прекрасно, что нехорошо так действовать, даже когда выходишь из себя. Предложила всё-таки решить вопрос миром, потому что это всё [разбирательство] как минимум просто будет занимать огромную кучу времени. Предложила даже компенсацию за моральный ущерб, если это возможно. В итоге человек отказался, знаете, с какими словами? Он сказал: „У меня есть свободное время, у меня есть выходной, который я готов потратить вот на это на всё“.

Он провел четыре часа в полиции — два до того, как я приехала, и все два часа, что я там была. В чем тогда была проблема постоять в очереди? Для меня это главный вопрос. Зачем было накалять людей и так себя вести?» — добавляет Наталья.

<p>Наталья</p><p>Наталья</p>

Я понимаю, что такими способами абсурдными я тоже ничего не изменю. Если у человека было время, он никуда не опаздывал, но просто забил, грубо говоря, и начал залезать без очереди.

Наталья

После того как Наталья написала объяснительную в полиции, она сдала свой пистолет. Что будет дальше — она пока не знает.

«Мне жаль, что ситуация получила такую огласку, но я принимаю ответственность за свою несдержанность. Конечно, так действовать нельзя. Даже при острой жажде справедливости, когда нет сил смотреть на вопиющее хамство и неуважение людей друг к другу, даже это не оправдание агрессии. Эта ситуация — лучшее доказательство того, что зло порождает зло, и я прочувствовала это на себе», — подчеркивает свердловчанка.

На чьей стороне вы в этой ситуации?

Я за Наталью, нельзя лезть без очереди
За парня. Доставать пистолет, даже ненастоящий, — перебор
Напишу свое мнение в комментариях

Мы готовы предоставить слово второму участнику конфликта, если он свяжется с редакцией.

Звоните8 (343) 379-49-95
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Ранее мы писали, как бабушка кинулась на машину, пытаясь попасть на заправку без очереди.

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Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Среднеуральск Заправка Очередь Пистолет Конфликт Дефицит бензина Топливный кризис
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Комментарии
3
Гость
26 минут
Готовый штурмовик на контракт?
Гость
34 минуты
Дикий дикий ... восток.
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Гость
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