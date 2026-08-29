Слишком жизненно! Смешные шутки и мемы про 30-летних

Жизненные шутки и мемы про 30-летних Источник: Городские медиа

В юности нам кажется, что 30 лет — эта едва ли не старость. Но многие и не заметили, как перешагнули этот рубеж. И на смену подростковым бунтам и философским рассуждениям о будущем пришел быт.

Громкие вечеринки с друзьями сменились уютными посиделками с пледом перед телевизором. А еще куда-то безвозвратно пропала особенность организма высыпаться за пару часов.

Сделали для вас подборку мемов, в которых каждый 30-летний узнает себя. Уверены, что многие картинки заставят вас от души посмеяться.

Первое правило клуба 30-летних… Источник: Городские медиа

Почему? Источник: Городские медиа

Диагноз понятен Источник: Городские медиа

Золотые времена Источник: Городские медиа

Что ж там за история Источник: Городские медиа

Устал, пока ехал домой Источник: Городские медиа

Выбираем актуальную тему Источник: Городские медиа

Удар в спину Источник: Городские медиа

У 30-летних целый запас таких причин Источник: Городские медиа

А это всего лишь было резкое изменение погоды Источник: Городские медиа

Вот он — запас для тусовки Источник: Городские медиа

Слишком сложно Источник: Городские медиа

Иначе, придется переделывать Источник: Городские медиа

Теперь продлевать только в поликлиниках Источник: Городские медиа

Которые были одноклассницами Источник: Городские медиа

Вот она, взрослая жизнь Источник: Городские медиа

К такому нужна подготовка Источник: Городские медиа

И поподробнее Источник: Городские медиа

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