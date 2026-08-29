Слишком жизненно! Смешные шутки и мемы про 30-летних

В юности нам кажется, что 30 лет — эта едва ли не старость. Но многие и не заметили, как перешагнули этот рубеж. И на смену подростковым бунтам и философским рассуждениям о будущем пришел быт.
Громкие вечеринки с друзьями сменились уютными посиделками с пледом перед телевизором. А еще куда-то безвозвратно пропала особенность организма высыпаться за пару часов.
Сделали для вас подборку мемов, в которых каждый 30-летний узнает себя. Уверены, что многие картинки заставят вас от души посмеяться.
Ранее мы делали и другие подборки с забавными картинками, которые заставят вас улыбнуться:
здесь вы найдете шутки, которые поймут только собачники.
Подборка мемов со смешными котами, в которых многие узнают себя.
А эти мемы поймут лишь настоящие кошатники. Кто, как ни они, знают обо всех проделках пушистых проказников.
Узнаете в них себя и свою пару: подборка 17 смешных картинок и мемов про отношения.