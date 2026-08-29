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Мемы про 30-летних
Развлечения Слишком жизненно! Смешные шутки и мемы про 30-летних

Слишком жизненно! Смешные шутки и мемы про 30-летних

Миллениалы, эта подборка для вас

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Жизненные шутки и мемы про 30-летних | Источник: Городские медиаЖизненные шутки и мемы про 30-летних | Источник: Городские медиа

Жизненные шутки и мемы про 30-летних

Источник:

Городские медиа

В юности нам кажется, что 30 лет — эта едва ли не старость. Но многие и не заметили, как перешагнули этот рубеж. И на смену подростковым бунтам и философским рассуждениям о будущем пришел быт.

Громкие вечеринки с друзьями сменились уютными посиделками с пледом перед телевизором. А еще куда-то безвозвратно пропала особенность организма высыпаться за пару часов.

Сделали для вас подборку мемов, в которых каждый 30-летний узнает себя. Уверены, что многие картинки заставят вас от души посмеяться.

Первое правило клуба 30-летних… | Источник: Городские медиаПервое правило клуба 30-летних… | Источник: Городские медиа

Первое правило клуба 30-летних…

Источник:

Городские медиа

Почему? | Источник: Городские медиаПочему? | Источник: Городские медиа

Почему?

Источник:

Городские медиа

Диагноз понятен | Источник: Городские медиаДиагноз понятен | Источник: Городские медиа

Диагноз понятен

Источник:

Городские медиа

Золотые времена | Источник: Городские медиаЗолотые времена | Источник: Городские медиа

Золотые времена

Источник:

Городские медиа

Что ж там за история | Источник: Городские медиаЧто ж там за история | Источник: Городские медиа

Что ж там за история

Источник:

Городские медиа

Устал, пока ехал домой | Источник: Городские медиаУстал, пока ехал домой | Источник: Городские медиа

Устал, пока ехал домой

Источник:

Городские медиа

Выбираем актуальную тему | Источник: Городские медиаВыбираем актуальную тему | Источник: Городские медиа

Выбираем актуальную тему

Источник:

Городские медиа

Удар в спину | Источник: Городские медиаУдар в спину | Источник: Городские медиа

Удар в спину

Источник:

Городские медиа

У 30-летних целый запас таких причин | Источник: Городские медиаУ 30-летних целый запас таких причин | Источник: Городские медиа

У 30-летних целый запас таких причин

Источник:

Городские медиа

А это всего лишь было резкое изменение погоды | Источник: Городские медиаА это всего лишь было резкое изменение погоды | Источник: Городские медиа

А это всего лишь было резкое изменение погоды

Источник:

Городские медиа

Вот он&nbsp;— запас для тусовки | Источник: Городские медиаВот он&nbsp;— запас для тусовки | Источник: Городские медиа

Вот он — запас для тусовки

Источник:

Городские медиа

Слишком сложно | Источник: Городские медиаСлишком сложно | Источник: Городские медиа

Слишком сложно

Источник:

Городские медиа

Иначе, придется переделывать | Источник: Городские медиаИначе, придется переделывать | Источник: Городские медиа

Иначе, придется переделывать

Источник:

Городские медиа

Теперь продлевать только в поликлиниках | Источник: Городские медиаТеперь продлевать только в поликлиниках | Источник: Городские медиа

Теперь продлевать только в поликлиниках

Источник:

Городские медиа

Которые были одноклассницами | Источник: Городские медиаКоторые были одноклассницами | Источник: Городские медиа

Которые были одноклассницами

Источник:

Городские медиа

Вот она, взрослая жизнь | Источник: Городские медиаВот она, взрослая жизнь | Источник: Городские медиа

Вот она, взрослая жизнь

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Городские медиа

К такому нужна подготовка | Источник: Городские медиаК такому нужна подготовка | Источник: Городские медиа

К такому нужна подготовка

Источник:

Городские медиа

И поподробнее | Источник: Городские медиаИ поподробнее | Источник: Городские медиа

И поподробнее

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Городские медиа

Ранее мы делали и другие подборки с забавными картинками, которые заставят вас улыбнуться:

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Комментарии
5
Гость
36 минут
30 это старость,дети заботы квартплата работа,веселья 0
Гость
4 часа
Сейчас в 30 лет глупые малолетки
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Гость
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