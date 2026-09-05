Первая шайба в воротах! В Ярославле стартовал новый сезон чемпионата КХЛ — видео

Перед началом матча на лед вышел президент лиги Алексей Морозов. Он поприветствовал хоккеистов и болельщиков.

«Этот сезон особенный и он пройдет под знаком 80-летия отечественного хоккея. В этом году мы с вами вспомним великие побед, чествование наших ветеранов и противостояние команд Континентальной хоккейной лиги. Я хочу пожелать всем участникам новых и ярких побед. Болельщикам новых ярких эмоций», — сказал Алексей Морозов.