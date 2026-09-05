Первая шайба в воротах! В Ярославле стартовал новый сезон чемпионата КХЛ — видео

5 сентября в Ярославле открывается новый сезон регулярного чемпионата КХЛ. На лед «Арены-2000» выйдет действующий чемпион «Локомотив» и «Трактор».
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Несколько опасных моментов было у ворот "Трактора", но гости выстояли и играют в полном составе.
16 секунд игра шла 4 на 4, а дальше — большинство «Локомотива».
Удаление у «Трактора». 90-й номер получает штраф за подножку.
Удаление у «Локомотива». На скамейку отправляется Фьоре за задержку соперника.
Судя по данным сайта КХЛ, Артур Каюмов из «Локомотива» попал в список травмированных. В стартовом составе сегодня его также не заявлено.
Счет открыт!
Счет открывает «Локомотив». Автор первой шайбы — Матвей Котков. Парень дебютировал в КХЛ!
Посмотреть на игру собрался полный стадион. На трибунах много болельщиков из Челябинска.
Где следить за хоккеем
Перед началом матча на «Арене-2000» прошло шоу.
19-й сезон лиги официально открыт!
Игра началась!
Перед началом матча на лед вышел президент лиги Алексей Морозов. Он поприветствовал хоккеистов и болельщиков.
«Этот сезон особенный и он пройдет под знаком 80-летия отечественного хоккея. В этом году мы с вами вспомним великие побед, чествование наших ветеранов и противостояние команд Континентальной хоккейной лиги. Я хочу пожелать всем участникам новых и ярких побед. Болельщикам новых ярких эмоций», — сказал Алексей Морозов.
Над ареной подняли пятый чемпионский стяг, передает с места событий наш корреспондент Максим Цирулев.