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Спорт Онлайн-трансляция Первая шайба в воротах! В Ярославле стартовал новый сезон чемпионата КХЛ — видео

Первая шайба в воротах! В Ярославле стартовал новый сезон чемпионата КХЛ — видео

На льду — «Локомотив» и «Трактор»

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5 сентября в Ярославле открывается новый сезон регулярного чемпионата КХЛ. На лед «Арены-2000» выйдет действующий чемпион «Локомотив» и «Трактор».

Предлагаем вместе окунуться в те самые эмоции от игры! Запускаем нашу онлайн-трансляцию!

Максим Цирулев

Несколько опасных моментов было у ворот "Трактора", но гости выстояли и играют в полном составе.

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Анастасия Вязигина

16 секунд игра шла 4 на 4, а дальше — большинство «Локомотива».

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Анастасия Вязигина

Удаление у «Трактора». 90-й номер получает штраф за подножку.

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Анастасия Вязигина

Удаление у «Локомотива». На скамейку отправляется Фьоре за задержку соперника.

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Анастасия Вязигина

Судя по данным сайта КХЛ, Артур Каюмов из «Локомотива» попал в список травмированных. В стартовом составе сегодня его также не заявлено.

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Анастасия Вязигина

Счет открыт!

Счет открывает «Локомотив». Автор первой шайбы — Матвей Котков. Парень дебютировал в КХЛ!

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Анастасия Вязигина

Посмотреть на игру собрался полный стадион. На трибунах много болельщиков из Челябинска.

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Анастасия Вязигина

Где следить за хоккеем

Напоминаем, официальная трансляция идет на «Кинопоиске», сайте «Фонбет», телеканалах «Матч ТВ» и «Япервый». На нашем сайте ведем текстовую трансляцию, публикация самые яркие моменты.

Еще больше эмоций ищите в наших соцсетях:

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Анастасия Вязигина

Перед началом матча на «Арене-2000» прошло шоу.

В Ярославле открыли 19-й сезон

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

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Анастасия Вязигина

19-й сезон лиги официально открыт!

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Анастасия Вязигина

Игра началась!

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Анастасия Вязигина

Перед началом матча на лед вышел президент лиги Алексей Морозов. Он поприветствовал хоккеистов и болельщиков.

«Этот сезон особенный и он пройдет под знаком 80-летия отечественного хоккея. В этом году мы с вами вспомним великие побед, чествование наших ветеранов и противостояние команд Континентальной хоккейной лиги. Я хочу пожелать всем участникам новых и ярких побед. Болельщикам новых ярких эмоций», — сказал Алексей Морозов.

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Анастасия Вязигина

Над ареной подняли пятый чемпионский стяг, передает с места событий наш корреспондент Максим Цирулев.

В Ярославле подняли пятый чемпионский стяг | Источник: Максим Цирулев / 76.RUВ Ярославле подняли пятый чемпионский стяг | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

В Ярославле подняли пятый чемпионский стяг

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

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Анастасия Вязигина

Состав «Трактора»

Стартовый состав «Трактора» | Источник: ХК «Трактор» / TelegramСтартовый состав «Трактора» | Источник: ХК «Трактор» / Telegram

Стартовый состав «Трактора»

Источник:

ХК «Трактор» / Telegram

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