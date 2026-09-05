Спецпосланники Дональда Трампа прилетели в Москву на переговоры. Всё, что известно о встрече делегаций

Последний визит американцев в Россию состоялся 22 января 2026 года Источник: Kremlin.ru

Спецпосланники главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву на переговоры по урегулированию украинского конфликта. Их встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Президент США рассказал, что планируют обсудить российская и американская стороны.

По словам американского лидера, Уиткофф на встрече с российской делегацией должен призвать стороны положить конец украинскому конфликту. Он надеется, что все вопросы решатся в рамках этой встречи.

В Кремле прибытие американских коллег анонсировать не стали, но подтвердили их визит. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков накануне отметил, что Москва проинформирует о контактах с американскими переговорщиками после их проведения.

Сразу после этого спецпосланники должны отправиться в Киев, чтобы провести переговоры с украинской стороной.

Кроме того, США попросили Украину остановить удары беспилотниками по Москве и российской энергетике в субботу на время визита Уиткоффа и Кушнера. Об этой просьбе в своем Telegram-канале рассказал глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Как и во время предыдущих дипломатических визитов американской стороны, мы обеспечим нормальное функционирование воздушного пространства России, чтобы переговорщики могли безопасно добраться до места назначения», — сообщил он.

По информации «Украинской правды», трехдневное перемирие ВСУ начали соблюдать в 00:00 5 сентября. Режим тишины продлится до 23:59 8 сентября.

«С нашей стороны не будет авиаударов, и Россия должна сделать то же самое, обеспечив отсутствие авиаударов со своей стороны на время, необходимое для проведения переговоров и решения логистических вопросов, связанных с этим американским визитом», — сообщил Зеленский.