Стыдно этого не знать: каждый второй завалит этот тест по литературе. А вы?

Русская классика полна узнаваемых строк. Еще со школы они остаются в памяти навсегда, становятся почти народными. Порой даже одной фразы достаточно, чтобы перед глазами всплыла целая картина: тихий сад, петербургский проспект, тревожная ночь в тесной комнате…
Мы подготовили тест, который проверит, насколько хорошо вы помните российскую классику. Вам предстоит узнать шедевры отечественной литературы по ярким, выразительным отрывкам. Здесь встретятся и пушкинская легкость, и достоевская напряженность, и чеховская тонкая грусть — целый спектр эмоций и стилей.
Не спешите: в этих строках спрятаны детали, интонации, ритмы, которые подскажут верный ответ. Проверьте свою память. Возможно, после теста вам захочется перечитать одну из этих книг заново.
«Всё смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами».
«Анна Каренина» Л. Н. Толстого
«Война и мир» Л. Н. Толстого
«Воскресение» Л. Н. Толстого