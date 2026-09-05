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Развлечения Тест Стыдно этого не знать: каждый второй завалит этот тест по литературе. А вы?

Стыдно этого не знать: каждый второй завалит этот тест по литературе. А вы?

Проверьте свои знания

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Пройдите сложный тест по литературе | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RUПройдите сложный тест по литературе | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Пройдите сложный тест по литературе

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Русская классика полна узнаваемых строк. Еще со школы они остаются в памяти навсегда, становятся почти народными. Порой даже одной фразы достаточно, чтобы перед глазами всплыла целая картина: тихий сад, петербургский проспект, тревожная ночь в тесной комнате…

Мы подготовили тест, который проверит, насколько хорошо вы помните российскую классику. Вам предстоит узнать шедевры отечественной литературы по ярким, выразительным отрывкам. Здесь встретятся и пушкинская легкость, и достоевская напряженность, и чеховская тонкая грусть — целый спектр эмоций и стилей.

Не спешите: в этих строках спрятаны детали, интонации, ритмы, которые подскажут верный ответ. Проверьте свою память. Возможно, после теста вам захочется перечитать одну из этих книг заново.

ТестПройден 34 раза
Угадайте шедевр русской классики по абзацу»
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«Всё смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами».

  • «Анна Каренина» Л. Н. Толстого

  • «Война и мир» Л. Н. Толстого

  • «Воскресение» Л. Н. Толстого

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Комментарии
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Вопросы элементарные
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сэм восэм.
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