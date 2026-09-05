Сладкая ловушка: кому дыня принесет пользу, а кому — проблемы со здоровьем

Чем полезна дыня: витамины, минералы и неожиданные свойства Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Дыня — один из главных символов лета и начала осени, который манит своим медовым ароматом и сочной сладостью. Однако за этим солнечным десертом скрывается не только кладезь полезных веществ, но и целый ряд противопоказаний, о которых важно знать каждому. В чем уникальная польза дыни для организма, кому она может навредить и какую порцию можно считать безопасной — разбираемся вместе с нутрициологом Мариной Васильченко.

Польза дыни для организма

Дыня — это не просто вкусное угощение, но и действительно полезный продукт, если употреблять его с умом.

У фрукта богатый состав при низкой калорийности: в 100 граммах мякоти содержится всего около 35 ккал. При этом дыня на 90% состоит из воды, что помогает утолить жажду и дает ощущение сытости без лишних калорий.

«Она содержит витамины А, С, Е, РР, группы В, а также фолиевую кислоту. Всего 100 г дыни обеспечивают почти четверть суточной нормы витамина С, который укрепляет иммунитет и защищает организм от вирусов», — перечисляет Марина Васильченко.

Дыня богата калием, который необходим для поддержания водного баланса и нормальной работы клеток. Благодаря этому она помогает бороться с отечностью и способствует нормализации артериального давления.

«В дыне содержится клетчатка, которая улучшает пищеварение и поддерживает здоровую микрофлору кишечника. Кроме того, вместо обычной фруктозы в ней присутствует дынный сахар — эритрит, который способствует нормализации микробиома и снижению вздутия живота. Это делает дыню особенно актуальной для тех, кто страдает от проблем с кишечником», — говорит нутрициолог.

Кремний в составе дыни благотворно влияет на кожу, волосы и стенки мышц. Антиоксиданты защищают клетки от возрастных изменений, а фолиевая кислота и другие микроэлементы нормализуют обмен веществ.

Вред и противопоказания

Несмотря на все полезные свойства, дыня подходит далеко не всем. По словам диетологов, главная особенность этого продукта — высокая концентрация сахаров в сочетании с трудноперевариваемой клетчаткой.

«Дыня противопоказана при обострении гастрита, язвенной болезни, панкреатита и холецистита: грубые пищевые волокна могут травмировать слизистые и спровоцировать болевой приступ. Также она не рекомендуется при синдроме раздраженного кишечника и ферментативной недостаточности из-за высокого содержания клетчатки», — объясняет эксперт.

Из-за высокого гликемического индекса (около 62–65 единиц) дыня противопоказана при декомпенсированном сахарном диабете, тяжелой инсулинорезистентности и метаболическом синдроме: она провоцирует резкий скачок уровня глюкозы.

«У некоторых людей дыня может вызывать боль в животе, диарею и другие неприятные симптомы. При появлении таких реакций от продукта стоит отказаться», — советует Марина Васильченко.

Дыню не рекомендуется сочетать с молочными и кисломолочными продуктами, газированными напитками и алкоголем: это может вызвать расстройство пищеварения. Также не стоит запивать ее холодной водой и есть перед сном из-за мочегонного эффекта.

Сколько дыни можно есть

Главный принцип употребления дыни — умеренность. Даже самый полезный продукт в больших количествах становится вредным.

Большинство диетологов сходятся во мнении, что безопасная суточная норма для взрослых здоровых людей составляет 200–400 граммов в день.

«Некоторые эксперты допускают до 500 граммов, но рекомендуют разделять эту порцию на 2–3 приема в течение дня. Оптимальной считается норма 250–350 граммов», — объясняет эксперт.

Вводить дыню в рацион можно с двухлетнего возраста, начиная с 20 граммов, и постепенно увеличивать порцию до 100 граммов в зависимости от возраста.