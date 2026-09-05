Бесплатные концерты, экскурсии и квесты. Большая афиша на День города Москвы — 2026

Появилась полная программа на День города в Москве в 2026 году Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU

В эти выходные Москва с размахом отметит свой день рождения. В честь Дня города по всей столице запланированы десятки праздничных мероприятий: фестивали, шоу, концерты, мастер-классы и многое другое. О самых ярких событиях расскажем в этой большой афише. Сохраняйте, чтобы ничего не пропустить!

Концерты на День города в Москве (0+)

Царицыно

В программе — джазовый оркестр Игоря Бутмана, оркестр «Фонограф-симфо-джаз» Сергея Жилина, трио Bel Suono в первый день; симфонический оркестр «Русская филармония» и Театр имени Моссовета — во второй.

Коломенское

Среди участников концерта: Gazan, Диана Гурцкая, Леша Свик, Akmal' в субботу; Валерий Сюткин, Пелагея, Дмитрий Маликов, Александра Воробьева — в воскресенье. Для гостей организуют мастер-классы по созданию сувениров.

Измайловский парк

Здесь пройдут театральные постановки о Москве от Театра иллюзии и центра «Вишневый сад», а вечером — концерты: 5 сентября выступит хоровой проект «Хит Хор», 6 сентября — Юлия Паршута, Валерия, Александр Олешко.

Ново-Переделкино

5–6 сентября на сцене выступят группа «Самоцветы», Аглая Шиловская, Валерия, Ева Власова и Мари Краймбрери.

Вход на все мероприятия свободный.

Квесты и экскурсии на ВДНХ (6+)

На главной выставке страны будет работать экспозиция «Москва дворами» с шестью тематическими дворами разных эпох, а также экскурсии о космической истории города — «Москва: город, устремленный в небо» (5 сентября) и «На орбите столицы» (6 сентября), обзорные прогулки и квесты.

Вход свободный.

День и ночь московского спорта (12+)

На Старом Арбате, в «Музеоне» и других площадках пройдет Ночь московского спорта с тренировками со звездами спорта, стритболом, паделом, гиревым спортом и трехкилометровым забегом от Ростовской набережной до «Лужников». В «Лужниках» до 6 сентября работает спортивный фестиваль с тематическими зонами (роллердром, скалодром, SUP-аллея), а 5–6 сентября — День московского спорта. На фестивале будет более 20 зон активностей: мини-футбол, картинг, брейк-данс, шахматы и детская зона.

Вход свободный.

На площадках фестиваля — десятки спортивных активносте Источник: StarHit.ru

Военно-исторический фестиваль «Русское царство» (6+)

5 и 6 сентября рядом с этнопарком «Кочевник» в Хотьково пройдет фестиваль, реконструирующий воинскую, ремесленную и культурную жизнь XVII века. 5 сентября покажут фрагмент баталии Смоленской войны 1632–1634 годов с участием конницы, стрельцов, мушкетеров и пикинеров, 6 сентября — фрагмент обороны Троице-Сергиевой лавры. В программе также лекции от научных сотрудников РАН и преподавателей МГИМО, мастер-классы по ремеслам (изразцы, ткачество, фехтование, печать на офортном станке), музыка ансамбля Alcantar и детские интерактивные зоны с каруселями. Одновременно на площадке идет строительство Русской крепости — впервые за 100 лет.

Билеты: 2800 рублей за оба дня.

День города в «Острове Мечты» с концертом Полины Гагариной (0+)

5 сентября «Остров Мечты» отметит запуск своей открытой части большим городским праздником — программа продлится около 10 часов в пяти тематических зонах. В «Городе Мечтателей» пройдут танцевальные шоу, иммерсивный спектакль по мотивам «Маленького принца», в «Долине исследователей» — стомп-шоу, акробатика, мотошоу с заездом в металлическом шаре, «Деревня Дримчиков» предложит спектакль о маленьком Леонардо да Винчи и мыльное шоу, «Территория скорости» — экстремальные шоу, паркур, велотрюки, а «Рыбацкая бухта» — программу у воды с моряками и человеком-оркестром. Кульминацией дня в 19:00 станет концерт Полины Гагариной на главной сцене.

Все активности включены в стоимость входного билета в парк (3300 рублей).

«Остров мечты» отметит День города концертом Полины Гагариной Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Фестиваль «Русский богатырь» (6+)

6 сентября в Южном спортивном центре «Лужников» пройдет фестиваль силовых состязаний и народных забав. На площадке «Арена богатыря» — подъем бревна, перенос камня и коромысла, тяга телеги и буксировка автомобиля; на «Полосе дружинника» — стрельба, сборка оружия и полоса препятствий; также пройдут соревнования по армрестлингу. На «Слободе традиций» можно попробовать себя в гончарном и кузнечном деле, на «Поляне мастеров» — освоить плетение поясов. В программе — «Шоу спецназа», «Шоу русских богатырей», тренировки с Никитой Серовым, Денисом Лебедевым и Александром Поветкиным, а также полевая кухня.

Вход свободный, на часть активностей нужна регистрация.

Осенний парад трамваев (0+)

6 сентября колонна из 18 исторических трамвайных вагонов разных поколений проедет от Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского. Старт в 11:30. В этот же день будет работать выставка исторических трамваев и ретроавтомобилей, советские игровые автоматы 1980-х, тематический квиз, ретрофотозона и мастер-классы для детей. На сцене выступят артисты проекта «Музыка в метро» и академический хор Московского метрополитена.

Вход свободный.

Парад трамваев проходит в Москве ежегодно Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

МЕЙЕРХОЛЬД.ФЕСТ (12+)

С 5 по 13 сентября впервые в России пройдет фестиваль авангардного театра, посвященный наследию Всеволода Мейерхольда. В программе — 13 спектаклей от независимых театров Москвы и Санкт-Петербурга (Futurist theatre, «Глиптика», Sürguthen, Blacklist, O'She TheARTe и другие), а также 8 воркшопов по биомеханике и актерской выразительности и 5 лекций об истории авангарда.

Билеты: 5900 рублей на все спектакли фестиваля.

39-я Московская международная книжная ярмарка (6+)

Со 2 по 6 сентября в «Гостином Дворе» пройдет ММКЯ — более 300 издательств из России и зарубежья, свыше 400 мероприятий. В программе встречи с Захаром Прилепиным, Евгением Водолазкиным, Татьяной Черниговской, Дарьей Донцовой, Александрой Марининой и другими авторами. Параллельно пройдет Московская международная детская книжная ярмарка с мастер-классами и встречами с детскими авторами.

Билеты: единый билет на все дни — 1200 рублей, разовый — 400 рублей.

На выставке будут доступны новые издания знаменитых российских авторов Источник: Пресс-служба ММКЯ

Кубок Мэра Москвы по конному спорту (6+)

Со 2 по 6 сентября на ВДНХ пройдет эффектный турнир по конному спорту. 4 сентября в Большом конном манеже состоится специальная джигитовка — состязания во владении пикой, шашкой, ножом и пистолетом на мишенях, 5 сентября — вольная джигитовка с трюковыми программами на скорости. В дни турнира выступят всадники Кремлевской школы верховой езды. 6 сентября с 12:00 до 13:00 у арки Главного входа на ВДНХ пройдет Конный церемониал — торжественный смотр всадников в исторических образах кавалеристов.

Вход свободный.

FestTech 2026 (12+)

5 сентября в музее «Атом» пройдет фестиваль МФТИ о науке, технологиях и юморе — более 30 технологических стендов, лекции и паблик-токи с учеными, включая Алексея Семихатова. Также в программе бои роботов-футболистов, музыкальный перформанс на цветах и атомный трек от «Росатома» и НИЯУ МИФИ с научной настольно-ролевой игрой «Ледокол Миров: квантовый поход». Вечером пройдет шуточный формат «Антинаучка» с докладами на несуществующие темы.

Вход свободный.

На фестивале можно будет в доступной и увлекательной форме узнать о науке Источник: Пресс-служба МФТИ

Большой Детский фестиваль (0+)

С 22 августа по 17 ноября в Москве и Подмосковье проходит ежегодный мультижанровый фестиваль детского и подросткового искусства — драматические и музыкальные театры, театры кукол и ТЮЗы из России, стран СНГ и зарубежья, а также конкурсная программа кино и анимации, направление о детской литературе и инклюзивный театр с участием людей с особенностями здоровья. Полное расписание спектаклей можно узнать на сайте фестиваля.

Билеты: цена зависит от конкретного мероприятия программы, есть бесплатные.

Выставка «Кино, рожденное льдом и мужеством» (6+)

С 28 августа по 31 декабря в Государственном центральном музее кино на ВДНХ работает выставка об истории покорения Арктики и кинематографистах, снимавших полярные экспедиции. Тематические зоны стилизованы под ледокол «Красин», полярную станцию и рубку подводной лодки.

Билеты: льготный — 250 рублей, взрослый — 500 рублей.

Выставка посвящена кинематографу Русского Севера Источник: Официальный сайт Музея кино

Экскурсия «День города. Москва в кино» (6+)

5 сентября в 16:00 Киностудия Горького проведет экскурсию, посвященную фильмам, снятым на московских улицах, площадях и бульварах. Гостям расскажут о первом отечественном фантастическом фильме «Аэлита» (1924) режиссера Якова Протазанова, где оператор Желябужский впервые снял виды Кремля со стороны Большого Каменного моста, Красную площадь и Театральный проезд с гостиницей «Метрополь», а также о комедии «Дом на Трубной» (1928) Бориса Барнета с натурными съемками московских дворов и улиц. Отдельно расскажут о фильмах 1950–60-х годов — «В добрый час» Виктора Эйсымонта и «Мне двадцать лет» Марлена Хуциева, которые перенесли действие на реальные улицы города.

Билеты: 700 рублей.

Фестиваль документального кино «Докер» (12+)

С 3 по 13 сентября в Москве пройдет международный фестиваль документального кино «Докер». Зрителей ждет более 80 новых картин из 30 стран, включая призеров Венецианского кинофестиваля, фестивалей в Роттердаме, Салониках и IDFA. Программа включает конкурсы полного и короткого метра, секцию о ментальном здоровье «Док Терапия», российскую программу «Док Станция» и экспериментальную секцию «Докер Панк». Закроется показом фильма Юлии Киселевой «В поисках сенсорной депривации».

Билеты: 600 рублей.

В течение 10 дней в Москве можно будет посмотреть современное документальное кино Источник: Пресс-служба фестиваля «Докер»

Школа вождения самокатов (18+)

6 сентября с 14:00 до 18:00 у здания Северного речного вокзала пройдет бесплатное обучение вождению самокатов в формате автошколы от Яндекс Go. После инструктажа по ПДД участники выполнят практические задания — проезд «змейкой» и через искусственные неровности. Гости получат воздушные шарики с правилами использования средств индивидуальной мобильности и памятные стикеры.

Участие бесплатное, по регистрации.