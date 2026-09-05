«Они как трехлетние дети»: как хозяйка антикафе спасает енотов-отказников со всей России

Енотокафе со смышлеными малышами работает уже 2 года Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

28-летняя жительница Барнаула Кристина Еремина — владелица единственного в Алтайском крае антикафе с енотами. 2 года назад она открыла пространство, где зверята живут свою лучшую жизнь с полноценным питанием, развлечениями и лечением при необходимости.

О том, почему люди отказываются от экзотических животных, сколько стоит их содержание и чем енот разительно отличается от кошки или собаки, — читайте в материале NGS22.RU.

Источник: Городские медиа

Из Москвы в Барнаул

Мечта о своем мини-зоопарке с енотами у Кристины появилась еще в 2019 году.

— По образованию я делопроизводитель, но животные в жизни были всегда: собаки, кошки, кролики, шиншиллы, хомяки. Еноты привлекли внимание после поездки в Мурманск, в похожее антикафе, — рассказывает она.

Девушка загорелась идеей открыть свое пространство для этих животных в Барнауле, где можно будет не только давать людям пообщаться со зверьками, но и принимать отказников.

Сейчас в антикафе живут 13 енотов и 2 носухи. Еще одна самка енота — уже 14-я в заведении — скоро приедет в Алтайский край из Вологды.

А начиналось всё с 3 щенков — детенышей енотов называют именно так, — которых Кристина привезла из Москвы. 2 девочки и мальчик стали первыми обитателями антикафе.

5 енотов в заведении — отказники Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

— Мы брали их у частников, как таковых питомников у нас в стране нет. Это просто люди, которые размножают енотов и продают. Но за чистотой крови они не всегда следят. Одна девочка, Бусинка, приехала без 2 пальчиков на ногах. Она такая уже родилась, поэтому, скорее всего, было кровосмешение, — говорит основательница енотокафе.

Еноты, которых покупает Кристина, — дети одомашненных родителей, которые сами выросли рядом с человеком. На воле они не выживут — они в дикой природе никогда и не были.

Еноты попадают к Кристине не только из Алтайского края, но и со всей России Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Сначала малыши жили у Кристины дома, а потом, когда удалось арендовать помещение, переехали туда. Первое время хозяйка оставалась с ними ночевать, да и вообще практически жила вместе с ними.

— Когда еноты подросли и освоились, мы открылись. Тогда у нас жили только 3 зверька. Но потом мы начали рассказывать о себе и о том, что принимаем отказников. Начали писать люди с просьбой забрать животное — слава об антикафе быстро распространилась за пределы города.

Большие, проблемные и всё разрушают

Самцов в заведении обязательно кастрируют, поскольку разведение и продажа животных в планы Кристины не входят. Но однажды беби-бум всё-таки случился. Подросший мальчик по кличке Ракета успел подружить со своими соседками Бусинкой и Кнопочкой.

— Половое созревание началось чуть раньше, потому что он живет не в дикой природе. В итоге одна самка родила нам двух черненьких щенков, а вторая — четырех сереньких, — вздыхает наша собеседница.

Детенышей енотов принято называть щенками Источник: Кристина Еремина

В месяц детенышей забрали у матерей и дома выкармливали вручную, как маленьких котят, каждые три часа.

— Это было тяжело. С двумя еще ладно, но когда их было четыре — и все орут. Но ничего, всех до двух месяцев докормили, а потом они уже перешли на натуральную еду, — вспоминает «енотья мама».

Сначала малышей держали отдельно от взрослых, а потом, когда они окрепли, перевели в общее помещение.

Остальные еноты в антикафе — отказники. По словам Кристины, люди заводят милых зверьков, насмотревшись веселых видео в интернете, а когда те подрастают — избавляются от питомцев.

— В основном отдают животных до года. Полгода с ними играют, пока они маленькие и забавные. А к году, когда енот становится большим, проблемным, начинает кусаться и разрушать, — начинают пристраивать, — объяснила Кристина.

Щенков Кристина самостоятельно выкармливала молоком Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Так, одна из первых отказниц приехала из Заринска в 3 месяца. Другая девочка, которой сейчас 8 лет, 2 года прожила в маленькой клетке у семьи из Барнаула после того, как укусила человека. За время в заточении у нее атрофировались суставы, и она не подпускает к себе никого, кроме Кристины.

— Она останется здесь навсегда. Если будет возможность — заберу домой. А остальным, если условия будут достойными, ищут новый дом, — говорит основательница енотокафе.

Самая свежая история — самочка из Вологды, которую зимой выкинули на улицу. Она бегала по частным домам, пыталась пристроиться, но ее прогоняли. В итоге залезла к мужчине, съела дорогих цыплят — он хотел ее убить, но решил продать, чтобы возместить ущерб.

Лапки у енотов очень нежные, гораздо мягче человеческой ладони Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

— У нее обморожены ушки, пробита голова, ссадины. Возможно, дралась с собаками. Волонтер выкупила ее и стала искать новый дом. Но везде в европейской части страны енотов уже в достатке. Тогда она вышла на нас. Сейчас животное лечится, а к нам приедет в конце месяца, — рассказала Кристина.

На доставку еще одного отказника пришлось собирать деньги, потому что с финансами сейчас тяжело.

— Людям бесполезно объяснять. Они всё равно будут заводить экзотику. Не енота — так носуху, не носуху — что-то еще, — посетовала хозяйка антикафе.

Иногда зверей удается пристроить. Этой зимой, например, удалось помочь енотовидной собаке, которую нашли в центре Барнаула.

Для зверьков в помещении придумано множество развлечений Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

— Она тоже бывшая домашняя. Или кто-то выкинул, или сбежала, потому что у нас они не водятся. Мы ее откормили, вылечили и отправили в Уфимский зоопарк. Ушли в минус, но животное спасли, — добавила Кристина.

«Характер — всегда русская рулетка»

По уровню развития енотов хозяйка сравнивает с маленькими детьми:

— Они как 3-летние дети, которые никогда не повзрослеют. Им всегда всё интересно, они везде лезут. При этом характер — всегда русская рулетка. Никогда не знаешь, какой он будет. Енот — не собака и не кошка. Это всё равно дикое животное. Можно выкармливать енота с месяца, а он всё равно вырастет своенравным и диким.

При этом еноты практически не поддаются дрессировке. Единственное, чему их можно научить, — это ходить в лоток и гулять на шлейке.

— К шлейке нужно приучать прямо с первых недель, потому что, если пропустить это время, он уже никогда к ней не привыкнет. Мы не учим их трюкам. Они живут здесь своей жизнью, а люди просто смотрят, как они общаются и играют. Если енот не хочет контактировать с человеком, никто его не заставляет, — говорит Кристина.

Поскольку еноты — полоскуны, в доступе у них всегда есть вода Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Агрессивные еноты-отказники, которые не умеют общаться с людьми, сидят в клетках во избежание непредвиденных ситуаций.

— Укус енота — не игрушка. Хватка челюсти сравнима с собачьей, они вцепляются и раздирают кожу. Но я уже привыкла, у меня все руки искусаны, поэтому не боюсь, а вот для других это может стать неожиданностью, — объясняет наша собеседница.

В прайде енотов царит матриархат. Главная альфа-самка — Бусинка, которая приехала в антикафе одной из первых. У каждого свой характер: есть и друзья, и те, кто друг друга недолюбливает.

Агрессивных и неконтактных зверьков оставляют за решеткой Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Так, один мальчик, Семен Семенович, гоняет всех, хотя он младше остальных. Другой, Ракета, наоборот — «ленивый мужик».

— Ему ничего не надо: поспать, поесть — и всё. Мы даже заставляем его двигаться — у енотов слабое сердце, ожирение для них опасно, — добавила Кристина.

В антикафе еноты живут в просторном помещении — держать их в маленьких клетках нельзя. В природе это древесные животные, поэтому они нуждаются в пространстве, лазалках и игрушках. Если еноту скучно — он начинает злиться, агрессировать, пакостить.

— Мы постоянно придумываем им развлечения: тазики с водой, игрушки, прогулки на шлейках. Сами с ними постоянно контактируем, чтобы они не скучали, — улыбается основательница енотокафе.

«Здесь не про деньги»

В неволе в хороших условиях енот может прожить до 25 лет, поэтому содержать их — долгая и дорогостоящая история. По словам Кристины, только на один корм в месяц уходит около 20–25 тысяч рублей.

Рядом с енотами живут две носухи Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

— Они едят качественный сухой корм для собак, фрукты, овощи. Мы их избаловали, поэтому от магазинных огурцов они отказываются. Надо только с грядок. Люди нам такие привозят, — поделилась Кристина.

Отдельная статья расходов — ветеринарные услуги: прививки, осмотры и анализы.

Вообще, как говорит хозяйка, енотокафе — это неприбыльная история. Всё уходит на корм, аренду, налоги. К тому же заведение и уход за животными отнимают почти всё ее свободное время. Иногда Кристине помогает ее сын.

Кристина мечтает перевезти енотокафе в более просторное помещение Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

— Здесь не про деньги. Это я изначально понимала. Иногда уходим в минус. Сейчас август, все готовятся к школе, поэтому посетителей мало. В праздники, выходные с этим лучше. Есть постоянные клиенты. Донаты принимаются, но не обязательны. Кто-то приходит помочь с ремонтом или уборкой, — говорит она.

Сейчас Кристина мечтает перевезти свое енотокафе с цокольного этажа с деревянными вольерами в более просторное место.