«Здесь нет спешки за успешным успехом»: как молодой риелтор из мегаполиса нашла себя в селе — видео

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Чем она занимается в деревне и почему не собирается возвращаться в город

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В Горном Алтае Валерия живет уже шесть лет

Источник:

NGS22.RU

25-летняя Валерия Парамонова променяла город-миллионник на село. Она выросла в Новосибирске и долгое время считала, что ее жизнь навсегда связана с большим городом. Однако всё изменили пандемия и путешествие автостопом до Сахалина.

Девушка признаётся, что в каждой точке маршрута ее тянуло на Алтай, куда она с детства приезжала на отдых с родителями.

«Когда я вернулась, поняла, что даже в Новосибирск не хочу возвращаться, продала там квартиру и окончательно перебралась в республику», — рассказала Валерия NGS22.RU.

Сейчас Валерия живет в поселке Чендек, занимается недвижимостью и помогает людям покупать участки на Алтае. По ее словам, жизнь в деревне оказалась намного насыщеннее городской.

«Вокруг тебя кипит жизнь. Здесь люди все друг с другом общаются. Лично для меня оказалось намного больше знакомств, чем в городе. Здесь нет спешки для достижения успешного успеха», — поделилась сибирячка.

Правда, привыкать к деревенскому быту пришлось с нуля. Сначала Валерия жила в доме без удобств: с туалетом на улице и печным отоплением.

Был у нее и опыт ведения фермерского хозяйства: она заводила коров, коз и кур. На первую дойку пришла с длинными ногтями и два часа «мучила» корову, пока соседи не научили ее правильно ухаживать за скотом.

Подробнее о том, как деревня меняет ценности и почему героиня не планирует возвращаться в город, смотрите в видео выше.

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Ирина ГосподаренкоИрина Господаренко
Ирина Господаренко
корреспондент
Республика Алтай Переезд Сельская жизнь Деревня Природа
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