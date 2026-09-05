Главный тренер «Локомотив» рассказал о травме лидера команды

Квартальнов рассказал, как получил травму Артур Каюмов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Александр Куренной / 76.RU

5 сентября на пресс-конференции после матча «Локомотив» — «Трактор» главный тренер железнодорожников Дмитрий Квартальнов упомянул о травме нападающего Артура Каюмова. Напомним, игрок попал в списки травмированных накануне начала нового сезона чемпионата КХЛ.

«Будем ждать. Надеюсь, как он только сможет, он к нам присоединится. Он получил повреждение на льду», — ответил главный тренер ярославцев на вопрос 76.RU.

Он обратил внимание, что Артур Каюмов — единственный лидер команды, который отсутствует из-за травмы.

Артур Каюмов играет под номером 16, по итогам сезона 2024/2025 попал в самую результативную тройку. Мы публиковали его биографию.

«У нас лидер только один отсутствует, Каюмов, это не три-четыре игрока. Я думаю, молодёжь она будет получать шанс. Ну, нам бы хотелось какое-то усиление, чтобы, наверное, какая-то ротация была. Но пока мы в этом положении, в этом моменте, и в общем-то, согласен, молодёжь получает шанс. Я думаю, что мы и других молодых ребят увидим», — прокомментировал Дмитрий Квартальнов.

Напомним, в сезоне 2024/2025 Артур получал серьезное повреждение. Летом 2025-го, после первого чемпионства, ему делали операцию в Германии. Он смог вернуться к тренировкам лишь в сентябре. В прошлом году на этом фоне он также пропустил Кубок Открытия.