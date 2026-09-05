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Развлечения Киркоров лапал Олесю Иванченко, а Shaman переехал к Мизулиной: новости из мира шоу-бизнеса

Киркоров лапал Олесю Иванченко, а Shaman переехал к Мизулиной: новости из мира шоу-бизнеса

Что происходило в жизни селебрити на этой неделе

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Олеся Иванченко заявила, что певец Филипп Киркоров потрогал ее за грудь | Источник: Лина Саитова / 116.RUОлеся Иванченко заявила, что певец Филипп Киркоров потрогал ее за грудь | Источник: Лина Саитова / 116.RU

Олеся Иванченко заявила, что певец Филипп Киркоров потрогал ее за грудь

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

В мире знаменитостей на этой неделе произошло много радостных и неоднозначных событий. Актера Даниэля Вегаса (Даниила Черкаса) обокрали в Италии. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) попала в больницу с адскими болями. Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук вышла замуж во второй раз. Актрису Лизу Арзамасову заподозрили в новой беременности, а борьба за организацию концерта рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге продолжается. Певец Shaman (Ярослав Дронов) рассказал, почему переехал к Екатерине Мизулиной, а Филипп Киркоров распустил руки и приставал к Олесе Иванченко. Всё, что произошло в жизни селебрити за последние семь дней, собрали в этом материале.

Звезду «Дневников вампира» прогнали с красной дорожки

На этой неделе стартовал 83-й Венецианский кинофестиваль. Он будет идти до 12 сентября.

На мероприятии уже произошел казус. Звезду «Дневников вампира» Нину Добрев выпроводили с красной дорожки, чтобы освободить место для итальянского блогера Федерики Сканьетти. Это видео разлетелось по интернету и возмутило фанатов.

Актриса пришла на премьеру фильма Ink в платье без бретелей от Armani Privé. На красной дорожке Добрев позировала для фотографов, но охранник в черном костюме прервал ее и жестом указал уйти. Звезда простояла еще пару секунд, но после этого ее увели.

«Если бы я была Ниной Добрев, меня выгнали бы с красной дорожки Венецианского кинофестиваля, я бы испарилась от чистого смущения. <…> Какого черта они прогнали Нину с красной дорожки в Венеции?» — негодуют пользователи соцсети X.

Даниэля Вегаса обокрали в Италии

Для главного красавчика России Даниэля Вегаса (Даниила Черкаса) отдых в Италии обернулся чередой неудач. У звезды фильма «Твое сердце будет разбито» украли паспорт, документы и кошелек с деньгами.

«У меня украли документы: паспорта, права, деньги, телефон, кошелек, ключи, зарядку… Вообще всё! И я застрял в Италии. У меня остались только футболки, носки, виды горные и позитивный настрой», — с таким нерадостным известием к фанатом обратился Вегас в своих соцсетях.

Кинозвезда в последние дни делился контентом и впечатлениями от поездки. Когда его обокрали, он успокоил себя тем, что «всё к лучшему!».

В подобную ситуацию актер уже попадал два года назад. Это было в Лондоне. Однако тогда грабители забрали лишь наличные, а сам кошелек с документами бросили на улице. Его и нашли полицейские, которые передали всё актеру, и он благополучно поехал домой.

«Поэтому я уже на опыте, ведь воровство — обычное дело для таких мест. Поэтому теперь пошел по мусоркам, свалкам, закоулкам искать. Но нет, ничего не нашел. Культура воровста изменилась», — сетует Вегас.

В настоящее время он уже получил временные документы, после того как обратился в полицию. Отмечается, что на восстановление всего утраченного может уйти до нескольких недель. Печальнее всего для кинозвезды то, что его черная полоса продолжается.

«Это контент для тех, кто желает мне зла: в начале года у меня случилась авария, в которой я чудом остался жив, потом вывих — два месяца не шевелил рукой. И теперь у нас следующий виток усложнения: посиди в стране без возможности перемещаться. Да и вообще вернуться. Хотя бы годик бы без такого творчества хочется. Но я скоро уже даже удовольствие начну получать», — пытается шутить актер.

В этой ситуации он уже нашел плюсы. У Вегаса теперь достаточно времени, чтобы опубликовать невыложенные ролики и посты.

Ирина Пинчук вышла замуж во второй раз

После скандального развода с Араем Чобаняном звезда «Дома-2» Ирина Пинчук снова вышла замуж. Причем блогер сделала это тайно.

Ее супругом стал Саламбек Мартазанов. Поскольку он мусульманин, то пара заключила брак по исламским обычаям.

«Многие из вас, заходя в блог к Саламбеку, были в недоумении, когда он говорил про какую-то супругу. Так вот, конечно же, когда он говорит про супругу, он имеет в виду меня. А всё потому, что Саламбек у меня мусульманин, и между нами был сделан никах. Я, конечно, это всё не афишировала, всё было сделано между нами. Но в силу того, что люди не знали этого, вы даже не представляете, какой негатив был в нашу сторону в начале наших отношений», — отметила Пинчук в своем блоге.

Она попросила у Мартазанова на свадьбу лишь один подарок — букетик цветов. Тогда он прислал ей большую корзину цветов, которую вынесли из автомобиля двое мужчин. Избранник победительницы реалити-шоу «Сокровища императора» ответил на упреки некоторых блогеров.

«Мы обнимаемся и целуемся вне камеры. Я очень люблю эту девочку. И, поверьте, моих объятий и поцелуев предостаточно», — заверил Саламбек фанатов.

Источник: Ирина Пинчук / TelegramИсточник: Ирина Пинчук / Telegram
Источник:

Ирина Пинчук / Telegram

Евгения Медведева сыграла свадьбу

Еще одно торжество состоялось на этой неделе. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла замуж за хореографа Ильдара Гайнутдинова. Свадьба прошла в одном из самых изысканных отелей Москвы — The Carlton.

Еще до торжества Евгения говорила, что у нее будет два свадебных наряда. На главную часть праздника она выбрала длинное платье без бретелей, украшенное эффектной цветочной композицией. Букет невесты тоже был необычным: вместо роз или пионов она выбрала одну бордовую лилию.

Ильдар выбрал строгий классический костюм, который идеально гармонировал с платьем Евгении. Подружки невесты были одеты в одинаковые платья нежного пудрово-розового цвета.

На первых кадрах видно, как жених и невеста волнуются. Но как только началась официальная часть, напряжение ушло, и праздник начался. Подружки невесты окружили молодоженов, поздравляли их и фотографировались с парой.

Источник: team.moonbear / Instagram (экстремистская организация, «деятельность запрещена на территории РФ»)Источник: team.moonbear / Instagram (экстремистская организация, «деятельность запрещена на территории РФ»)
Источник: team.moonbear / Instagram (экстремистская организация, «деятельность запрещена на территории РФ»)Источник: team.moonbear / Instagram (экстремистская организация, «деятельность запрещена на территории РФ»)

Свадьба Медведевой и Гайнутдинова стала масштабным событием — на нее пришли близкие, друзья и знаменитости. Одной из первых гостей была серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова, которая пришла с мужем, фигуристом Макаром Игнатовым.

Также на празднике был заслуженный тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз, который явился с женой, журналисткой Ольгой Паутовой. Супруги отметили, что банкет был пышным, а гостей было много.

26-летняя фигуристка сообщила о завершении карьеры в 2023 году и теперь участвует в ледовых шоу. 25-летний Ильдар Гайнутдинов известен своим участием в проекте «Звездные танцы» на ТНТ, где он выступал с фигуристкой, а также своими выступлениями на гала-концертах.

Фигуристка поделилась видео с праздника в своих соцсетях

Источник:

evgenia.medvedeva / Instagram (экстремистская организация, «деятельность запрещена на территории РФ»)

Марк Эйдельштейн заявил, что хотел бы дружить с Никитой Кологривым

Звезда фильма «Анора» Марк Эйдельштейн рассказал о своих отношениях с Никитой Кологривым на премьере «Трудно быть богом». Актер признался, что хотел бы дружить с коллегой, но Кологривый пока не отвечает ему взаимностью.

«Лучше б с Никитой дружил! Но пока со мной не дружат. Еще недостаточно крутой актер», — сказал Эйдельштейн в разговоре «Комсомольской правде».

Кологривый во время премьеры фильма лично подошел к Эйдельштейну и тепло его поприветствовал, однако после встречи Марк пошутил над актерским мастерством коллеги.

Никита Кологривый опроверг миф о проблемах с агрессией

Актера Никиту Кологривого часто обвиняют в неконтролируемой агрессии. Впрочем, звезда шоу-бизнеса реагирует на это спокойно. На премьере фильма «Трудно быть богом» Кологривый назвал такие разговоры неправдой и с юмором ответил на вопросы журналистов.

«Про вспыльчивость — ой, это всё враки, вы что. Посмотрите на меня, я в очках. Сразу понятно — ну какой я вспыльчивый. Ни в коем разе, это всё обман», — заявил актер в разговоре с «Комсомольской правдой».

В последние несколько лет личная жизнь актера является непубличным вопросом. Вот и в этот раз он отказался отвечать по этому поводу на вопросы журналистов. При этом артист признался, что больше всего хотел бы развиваться в детском кино и комедиях, поскольку сейчас ему интересны именно эти жанры.

Лизу Арзамасову заподозрили в новой беременности

Актрису Лизу Арзамасову заподозрили в третьей беременности. Фанаты сделали выводы после новых опубликованных семейных кадров. На них 31-летняя артистка была в свободном платье.

Поклонники творчества Арзамасовой заметили, что на снимках она держала бокал для вина, но, судя по всему, вместо алкоголя в нем была вода. Именно эти детали стали поводом для обсуждений.

«Винный бокал воды… Не ждет ли она третьего?» — пишут поклонники в комментариях к публикации в соцсетях.

На предыдущем публичном мероприятии Арзамасова тоже была в наряде свободного кроя. Пока звезда «Папиных дочек» никак не прокомментировала предположения о возможном пополнении в семье.

Лерчек оказалась в больнице с адской болью

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) попала в больницу из-за адской боли. Многодетная мама и так борется с раком, а на этой неделе ее состояние ухудшилось. Она пожаловалась на сильные боли в ногах и спине.

«Не хочу жаловаться, но боль действительно адская. Я нахожусь под сильными обезболивающими. Мне уже хочется скорее найти эту причину, чтобы не было этих болей», — написала блогер в соцсетях.

Недомогание брюнетки подтвердил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини. Он рассказал, что Валерию и вправду госпитализировали.

По его словам, врачи сделали ей компьютерную томографию с контрастом, но она не помогла выявить причину воспаления. Также Лерчек провели магнитно-резонансную томографию поясничного и крестцового отделов.

Концерт Канье Уэста отменили в Санкт-Петербурге

Анонсированное ранее шоу рэпера Канье Уэста на «Газпром Арене», которое должно было пройти 10 и 11 октября, похоже, не состоится. Площадка выступила с заявлением, что в октябре у них не планируется никаких мероприятий.

«В связи с участившимся количеством вопросов и обращений повторяем, что в календаре событий октября 2026 года на „Газпром Арене“ никаких концертов зарубежных исполнителей нет», — заявила пресс-служба «Газпром Арены» в своем Telegram-канале.

На это отреагировала директор Say Agency Анна Субчева, которая занимается привозом Канье Уэста в Россию. По ее словам, концерт все-таки состоится.

«То, что пишут в Tg-канале, я не считаю официальной информацией», — отметила она в разговоре с нашими коллегами из Starhit.ru.

Концертный менеджер добавила, что не получала «ни одного официального письма об отмене концерта». Ей жаль, что «Газпром Арена» выступает с такими заявлениями.

«Очень жалко, что они так говорят. Вы же понимаете, что „Газпром“ — это огромная организация? Как вы думаете, может быть такое, что отделы друг друга не поняли?» — рассуждает Субчева.

Она добавила, что на руках у нее есть «контракт аренды помещения, разрешение на выход в продажу за их подписью». А вот подписала ли площадка договор аренды, Анна не ответила, сославшись на то, что это «внутренняя информация».

Также руководство Say Agency показало документы, которые подтверждают общение со стадионом и его представителями. В агентстве указали, что с их стороны работа по организации концертов Канье Уэста на площадке 10 и 11 сентября продолжается.

Источник: SAY AGENCY: Exclusive Insider / TelegramИсточник: SAY AGENCY: Exclusive Insider / Telegram
Источник: SAY AGENCY: Exclusive Insider / TelegramИсточник: SAY AGENCY: Exclusive Insider / Telegram
Источник: SAY AGENCY: Exclusive Insider / TelegramИсточник: SAY AGENCY: Exclusive Insider / Telegram

«P.S. В данный момент почти все необходимые вопросы для проведения концертов урегулированы. Поведение площадки выглядит для нас не иначе как намеренная провокация», — пишут в агентстве.

Shaman перебрался из гостиницы к Екатерине Мизулиной

После развода с первой супругой певец Ярослав Дронов долгое время жил в гостинице. Однако встреча с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной изменила всё в его жизни.

Он рассказал, что хотел бы купить загородный дом или квартиру, чтобы учитывать удобство для работы и быта. Однако пока певец не может позволить себе такую роскошь, поэтому перебрался из гостиницы к своей нынешней супруге Екатерине Мизулиной.

«Пока не купил. Я у Кати живу», — признался артист «Комсомольской правде».

Он добавил, что пока он «гол как сокол». Певец подчеркнул, что считает своим домом Россию.

Филипп Киркоров приставал к Олесе Иванченко

Ведущая известного интернет-шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко заявила, что певец Филипп Киркоров потрогал ее за грудь. Это случилось перед съемками шоу «Звезды» на канале НТВ. Ведущая вместе королем эстрады участвуют в нем в качестве жюри.

Вместо приветствия за кулисами певец позволил себе потрогать грудь ведущей, так как на ней был лиф с конусообразными чашами. Об этом Иванченко рассказала во всех красках во время шоу.

«У тебя такие сисечки сегодня». — «Можно сказать? Филипп [сегодня] вместо приветствия потрогал мои конусообразные „сисечки“», — отреагировала на реплику певца ведущая «Натальной карты».

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Лерчек Канье Уэст Концерт Здоровье Онкология Свадьба Беременность Кража Кино Никита Кологривый Ярослав Дронов Екатерина Мизулина Лиза Арзамасова Олеся Иванченко Филипп Киркоров Шоу-бизнес
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Комментарии
2
Гость
35 минут
- Я заказала у вас автомобиль апельсинового цвета, где он? - У вашего подьезда стоит уже полчаса, опель синий.
Гость
50 минут
Слопал?
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Гость
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