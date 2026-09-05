Киркоров лапал Олесю Иванченко, а Shaman переехал к Мизулиной: новости из мира шоу-бизнеса

Олеся Иванченко заявила, что певец Филипп Киркоров потрогал ее за грудь Источник: Лина Саитова / 116.RU

В мире знаменитостей на этой неделе произошло много радостных и неоднозначных событий. Актера Даниэля Вегаса (Даниила Черкаса) обокрали в Италии. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) попала в больницу с адскими болями. Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук вышла замуж во второй раз. Актрису Лизу Арзамасову заподозрили в новой беременности, а борьба за организацию концерта рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге продолжается. Певец Shaman (Ярослав Дронов) рассказал, почему переехал к Екатерине Мизулиной, а Филипп Киркоров распустил руки и приставал к Олесе Иванченко. Всё, что произошло в жизни селебрити за последние семь дней, собрали в этом материале.

Звезду «Дневников вампира» прогнали с красной дорожки

На этой неделе стартовал 83-й Венецианский кинофестиваль. Он будет идти до 12 сентября.

На мероприятии уже произошел казус. Звезду «Дневников вампира» Нину Добрев выпроводили с красной дорожки, чтобы освободить место для итальянского блогера Федерики Сканьетти. Это видео разлетелось по интернету и возмутило фанатов.

Актриса пришла на премьеру фильма Ink в платье без бретелей от Armani Privé. На красной дорожке Добрев позировала для фотографов, но охранник в черном костюме прервал ее и жестом указал уйти. Звезда простояла еще пару секунд, но после этого ее увели.

«Если бы я была Ниной Добрев, меня выгнали бы с красной дорожки Венецианского кинофестиваля, я бы испарилась от чистого смущения. <…> Какого черта они прогнали Нину с красной дорожки в Венеции?» — негодуют пользователи соцсети X.

Даниэля Вегаса обокрали в Италии

Для главного красавчика России Даниэля Вегаса (Даниила Черкаса) отдых в Италии обернулся чередой неудач. У звезды фильма «Твое сердце будет разбито» украли паспорт, документы и кошелек с деньгами.

«У меня украли документы: паспорта, права, деньги, телефон, кошелек, ключи, зарядку… Вообще всё! И я застрял в Италии. У меня остались только футболки, носки, виды горные и позитивный настрой», — с таким нерадостным известием к фанатом обратился Вегас в своих соцсетях.

Кинозвезда в последние дни делился контентом и впечатлениями от поездки. Когда его обокрали, он успокоил себя тем, что «всё к лучшему!».

В подобную ситуацию актер уже попадал два года назад. Это было в Лондоне. Однако тогда грабители забрали лишь наличные, а сам кошелек с документами бросили на улице. Его и нашли полицейские, которые передали всё актеру, и он благополучно поехал домой.

«Поэтому я уже на опыте, ведь воровство — обычное дело для таких мест. Поэтому теперь пошел по мусоркам, свалкам, закоулкам искать. Но нет, ничего не нашел. Культура воровста изменилась», — сетует Вегас.

В настоящее время он уже получил временные документы, после того как обратился в полицию. Отмечается, что на восстановление всего утраченного может уйти до нескольких недель. Печальнее всего для кинозвезды то, что его черная полоса продолжается.

«Это контент для тех, кто желает мне зла: в начале года у меня случилась авария, в которой я чудом остался жив, потом вывих — два месяца не шевелил рукой. И теперь у нас следующий виток усложнения: посиди в стране без возможности перемещаться. Да и вообще вернуться. Хотя бы годик бы без такого творчества хочется. Но я скоро уже даже удовольствие начну получать», — пытается шутить актер.

В этой ситуации он уже нашел плюсы. У Вегаса теперь достаточно времени, чтобы опубликовать невыложенные ролики и посты.

Ирина Пинчук вышла замуж во второй раз

После скандального развода с Араем Чобаняном звезда «Дома-2» Ирина Пинчук снова вышла замуж. Причем блогер сделала это тайно.

Ее супругом стал Саламбек Мартазанов. Поскольку он мусульманин, то пара заключила брак по исламским обычаям.

«Многие из вас, заходя в блог к Саламбеку, были в недоумении, когда он говорил про какую-то супругу. Так вот, конечно же, когда он говорит про супругу, он имеет в виду меня. А всё потому, что Саламбек у меня мусульманин, и между нами был сделан никах. Я, конечно, это всё не афишировала, всё было сделано между нами. Но в силу того, что люди не знали этого, вы даже не представляете, какой негатив был в нашу сторону в начале наших отношений», — отметила Пинчук в своем блоге.

Она попросила у Мартазанова на свадьбу лишь один подарок — букетик цветов. Тогда он прислал ей большую корзину цветов, которую вынесли из автомобиля двое мужчин. Избранник победительницы реалити-шоу «Сокровища императора» ответил на упреки некоторых блогеров.

«Мы обнимаемся и целуемся вне камеры. Я очень люблю эту девочку. И, поверьте, моих объятий и поцелуев предостаточно», — заверил Саламбек фанатов.

Источник: Ирина Пинчук / Telegram

Евгения Медведева сыграла свадьбу

Еще одно торжество состоялось на этой неделе. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла замуж за хореографа Ильдара Гайнутдинова. Свадьба прошла в одном из самых изысканных отелей Москвы — The Carlton.

Еще до торжества Евгения говорила, что у нее будет два свадебных наряда. На главную часть праздника она выбрала длинное платье без бретелей, украшенное эффектной цветочной композицией. Букет невесты тоже был необычным: вместо роз или пионов она выбрала одну бордовую лилию.

Ильдар выбрал строгий классический костюм, который идеально гармонировал с платьем Евгении. Подружки невесты были одеты в одинаковые платья нежного пудрово-розового цвета.

На первых кадрах видно, как жених и невеста волнуются. Но как только началась официальная часть, напряжение ушло, и праздник начался. Подружки невесты окружили молодоженов, поздравляли их и фотографировались с парой.

Свадьба Медведевой и Гайнутдинова стала масштабным событием — на нее пришли близкие, друзья и знаменитости. Одной из первых гостей была серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова, которая пришла с мужем, фигуристом Макаром Игнатовым.

Также на празднике был заслуженный тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз, который явился с женой, журналисткой Ольгой Паутовой. Супруги отметили, что банкет был пышным, а гостей было много.

26-летняя фигуристка сообщила о завершении карьеры в 2023 году и теперь участвует в ледовых шоу. 25-летний Ильдар Гайнутдинов известен своим участием в проекте «Звездные танцы» на ТНТ, где он выступал с фигуристкой, а также своими выступлениями на гала-концертах.

Фигуристка поделилась видео с праздника в своих соцсетях Источник: evgenia.medvedeva / Instagram (экстремистская организация, «деятельность запрещена на территории РФ»)

Марк Эйдельштейн заявил, что хотел бы дружить с Никитой Кологривым

Звезда фильма «Анора» Марк Эйдельштейн рассказал о своих отношениях с Никитой Кологривым на премьере «Трудно быть богом». Актер признался, что хотел бы дружить с коллегой, но Кологривый пока не отвечает ему взаимностью.

«Лучше б с Никитой дружил! Но пока со мной не дружат. Еще недостаточно крутой актер», — сказал Эйдельштейн в разговоре «Комсомольской правде».

Кологривый во время премьеры фильма лично подошел к Эйдельштейну и тепло его поприветствовал, однако после встречи Марк пошутил над актерским мастерством коллеги.

Никита Кологривый опроверг миф о проблемах с агрессией

Актера Никиту Кологривого часто обвиняют в неконтролируемой агрессии. Впрочем, звезда шоу-бизнеса реагирует на это спокойно. На премьере фильма «Трудно быть богом» Кологривый назвал такие разговоры неправдой и с юмором ответил на вопросы журналистов.

«Про вспыльчивость — ой, это всё враки, вы что. Посмотрите на меня, я в очках. Сразу понятно — ну какой я вспыльчивый. Ни в коем разе, это всё обман», — заявил актер в разговоре с «Комсомольской правдой».

В последние несколько лет личная жизнь актера является непубличным вопросом. Вот и в этот раз он отказался отвечать по этому поводу на вопросы журналистов. При этом артист признался, что больше всего хотел бы развиваться в детском кино и комедиях, поскольку сейчас ему интересны именно эти жанры.

Лизу Арзамасову заподозрили в новой беременности

Актрису Лизу Арзамасову заподозрили в третьей беременности. Фанаты сделали выводы после новых опубликованных семейных кадров. На них 31-летняя артистка была в свободном платье.

Поклонники творчества Арзамасовой заметили, что на снимках она держала бокал для вина, но, судя по всему, вместо алкоголя в нем была вода. Именно эти детали стали поводом для обсуждений.

«Винный бокал воды… Не ждет ли она третьего?» — пишут поклонники в комментариях к публикации в соцсетях.

На предыдущем публичном мероприятии Арзамасова тоже была в наряде свободного кроя. Пока звезда «Папиных дочек» никак не прокомментировала предположения о возможном пополнении в семье.

Лерчек оказалась в больнице с адской болью

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) попала в больницу из-за адской боли. Многодетная мама и так борется с раком, а на этой неделе ее состояние ухудшилось. Она пожаловалась на сильные боли в ногах и спине.

«Не хочу жаловаться, но боль действительно адская. Я нахожусь под сильными обезболивающими. Мне уже хочется скорее найти эту причину, чтобы не было этих болей», — написала блогер в соцсетях.

Недомогание брюнетки подтвердил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини. Он рассказал, что Валерию и вправду госпитализировали.

По его словам, врачи сделали ей компьютерную томографию с контрастом, но она не помогла выявить причину воспаления. Также Лерчек провели магнитно-резонансную томографию поясничного и крестцового отделов.

Концерт Канье Уэста отменили в Санкт-Петербурге

Анонсированное ранее шоу рэпера Канье Уэста на «Газпром Арене», которое должно было пройти 10 и 11 октября, похоже, не состоится. Площадка выступила с заявлением, что в октябре у них не планируется никаких мероприятий.

«В связи с участившимся количеством вопросов и обращений повторяем, что в календаре событий октября 2026 года на „Газпром Арене“ никаких концертов зарубежных исполнителей нет», — заявила пресс-служба «Газпром Арены» в своем Telegram-канале.

На это отреагировала директор Say Agency Анна Субчева, которая занимается привозом Канье Уэста в Россию. По ее словам, концерт все-таки состоится.

«То, что пишут в Tg-канале, я не считаю официальной информацией», — отметила она в разговоре с нашими коллегами из Starhit.ru.

Концертный менеджер добавила, что не получала «ни одного официального письма об отмене концерта». Ей жаль, что «Газпром Арена» выступает с такими заявлениями.

«Очень жалко, что они так говорят. Вы же понимаете, что „Газпром“ — это огромная организация? Как вы думаете, может быть такое, что отделы друг друга не поняли?» — рассуждает Субчева.

Она добавила, что на руках у нее есть «контракт аренды помещения, разрешение на выход в продажу за их подписью». А вот подписала ли площадка договор аренды, Анна не ответила, сославшись на то, что это «внутренняя информация».

Также руководство Say Agency показало документы, которые подтверждают общение со стадионом и его представителями. В агентстве указали, что с их стороны работа по организации концертов Канье Уэста на площадке 10 и 11 сентября продолжается.

«P.S. В данный момент почти все необходимые вопросы для проведения концертов урегулированы. Поведение площадки выглядит для нас не иначе как намеренная провокация», — пишут в агентстве.

Shaman перебрался из гостиницы к Екатерине Мизулиной

После развода с первой супругой певец Ярослав Дронов долгое время жил в гостинице. Однако встреча с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной изменила всё в его жизни.

Он рассказал, что хотел бы купить загородный дом или квартиру, чтобы учитывать удобство для работы и быта. Однако пока певец не может позволить себе такую роскошь, поэтому перебрался из гостиницы к своей нынешней супруге Екатерине Мизулиной.

«Пока не купил. Я у Кати живу», — признался артист «Комсомольской правде».

Он добавил, что пока он «гол как сокол». Певец подчеркнул, что считает своим домом Россию.

Филипп Киркоров приставал к Олесе Иванченко

Ведущая известного интернет-шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко заявила, что певец Филипп Киркоров потрогал ее за грудь. Это случилось перед съемками шоу «Звезды» на канале НТВ. Ведущая вместе королем эстрады участвуют в нем в качестве жюри.

Вместо приветствия за кулисами певец позволил себе потрогать грудь ведущей, так как на ней был лиф с конусообразными чашами. Об этом Иванченко рассказала во всех красках во время шоу.