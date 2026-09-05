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Спорт «Никогда и никому не предлагали таких условий»: почему Кузю больше не будут звать в «Трактор»

«Никогда и никому не предлагали таких условий»: почему Кузю больше не будут звать в «Трактор»

Гендиректор клуба рассказал, как провалились переговоры с форвардом

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Этим летом Кузя вернулся в Челябинск и, казалось, был не против остаться надолго | Источник: Михаил Шилкин / 74.RUЭтим летом Кузя вернулся в Челябинск и, казалось, был не против остаться надолго | Источник: Михаил Шилкин / 74.RU

Этим летом Кузя вернулся в Челябинск и, казалось, был не против остаться надолго

Источник:

Михаил Шилкин / 74.RU

В «Тракторе» делали все возможное, чтобы возобновить работу с Евгением Кузнецовым и предлагали ему максимально выгодные условия, но больше не будут предпринимать таких попыток. Об этом 31 августа в интервью Sports.ru рассказал генеральный директор челябинского хоккейного клуба Иван Савин.

Он напомнил, что первое предложение Кузнецову сделали после его возвращения из НХЛ два года назад.

«Никогда и никому не предлагали таких условий, как тогда — Жене. Это был бы наш рекордный контракт. Почему-то рассчитывали, что он примет правильное решение, окажется в „Тракторе“. Что случилось дальше — нужно спросить у Жени. Я не знаю. С чистой совестью говорю — „Трактор“ сделал все, что мог, чтобы Кузнецов сразу после НХЛ оказался дома, в Челябинске», — прокомментировал Савин.

По словам гендиректора, клуб с уважением подошел к предложению.

«Мы были максимально заряжены, потому что несколько поколений выросло на том, что Женя Кузнецов — наша легенда. И это не было предложением, основанным на голом патриотизме: мол, у тебя все хорошо с деньгами, вот тебе небольшой контракт, пошли поиграем за нас. Нет, мы подошли со всем уважением — и, повторюсь, сделали, что могли. Но. Когда уже договорились с партнерами и совместными усилиями подтвердили, что готовы на его условия, поступил звонок, в котором он спокойным голосом сказал: „Нет, в ‚Трактор‘ я не пойду“», — добавил гендиректор.

Зачем-то потом еще наговорил в интервью, что не сможет жить в Челябинске после Северной Америки

Иван Савин

генеральный директор челябинского хоккейного клуба "Трактор"

Как ранее рассказывали наши коллеги из 74.RU, летом 2026 года «Трактор» вел переговоры непосредственно с Евгением Кузнецовым и, в меньшей степени — с его агентом Шуми Бабаевым. Есть версия, что недовольство агента таким пренебрежением тоже сыграло свою роль в итоговом решении.

«Если Кузнецов при выборе клуба допустил влияние недовольства агента, имея на руках контракт от „Трактора“, я не знаю, что тут сказать. Честно», — прокомментировал это Иван Савин.

Официально Шуми Бабаев заявил, что причиной перехода в «Сибирь» стали более выгодные финансовые условия. Но гендиректор «Трактора» уверил, что в Челябинске у Кузнецова была возможность получать такие же бонусы, и в сумме зарабатывать больше.

«Скажу так: не хочу преувеличивать свою роль в клубе, но для меня лично, повторюсь — лично, история с Кузнецовым в „Тракторе“ закрыта. Он свой выбор сделал. Пусть прославляет „Сибирь“», — подытожил Иван Савин.

5 сентября «Локомотив» разгромил «Трактор» со счетом 5:1 на первом матче сезона в Ярославле. Как это было — в нашей онлайн-трансляции.

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