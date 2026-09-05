Куда поехать на осенние каникулы и Новый год: тревел-гиды назвали лучшие направления

Скоро начнется бархатный сезон, пора покупать билеты Источник: Ирина Иманова / 74.RU

Казалось бы, осень только началась, но турагенты предупреждают: бронировать путевки на каникулы и Новый год стоит уже сейчас: предложений становится меньше с каждым днем. О том, к каким направлениям лучше присмотреться и сколько нынче стоит отдых, читайте в материале 86.RU.

Сезонные курорты с хорошей погодой:

Турция — сезон до середины ноября; на зиму лучше выбирать отели с подогреваемыми бассейнами и аквапарками;

Египет — вся осень;

ОАЭ — вся осень;

Таиланд — дождливо, но ехать можно;

Вьетнам — да, но лучше выбирать Фукуок;

Мальдивы — вся осень;

Китай — в сентябре дождливо, с октября лучше;

Гоа — с октября;

Шри-Ланка — с октября.

Вьетнам — одно из направлений, куда можно отправиться осенью Источник: Ирина Иманова / 74.RU

Тревел-гид Инна Шуть подробнее рассказала о новинках, которые доступны в предстоящем осенне-зимнем сезоне.

«Советую обратить внимание на египетские Мальдивы — Эль-Аламейн — курорт, расположенный со стороны Средиземного моря. Прямые рейсы доступны из Москвы с 31 августа до конца октября. Направление подходит для комфортного отдыха в бархатный сезон, там высокий уровень отелей и шикарные пляжи, — рассказала эксперт. — Второе направление — Занзибар. Прямые рейсы из Москвы будут выполняться 3 раза в неделю. Осенью там сухо и жарко, с ноября — кратковременные дожди. В идеале лучше выбирать комбинацию — пляжный отдых + сафари. Третье направление, на которое советую обратить внимание, — Фукуок. Прямые рейсы доступны из 13 городов России! Отличная альтернатива привычной Азии, но климат лучше: там менее дождливо. Порадуют красивые пляжи и развитая инфраструктура».

По словам тревел-гидов, отдых на школьные каникулы и Новый год лучше бронировать уже сейчас, так как предложений становится всё меньше. К тому же ожидается рост курса валют. Сейчас действуют хорошие условия по оплате — предоплата 10–30%, остаток — за 3 недели до вылета.

«Я своим постоянным клиентам рекомендую не откладывать и определяться с отдыхом уже сейчас. На днях туристам не подтвердили отель с 8 по 28 декабря в Таиланде. И это, к сожалению, не единичный случай, — привела пример эксперт Ксения Сорокина. — Вроде бы и свободные номера есть, но тайцы не подтверждают их по контрактным ценам, а предлагают по динамичной стоимости, которая выше. И в итоге выходит такая сумма, что дешевле отдохнуть на Мальдивах, Маврикии или в Танзании».

Сколько стоят туры