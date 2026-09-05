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Страна и мир Куда поехать на осенние каникулы и Новый год: тревел-гиды назвали лучшие направления

Куда поехать на осенние каникулы и Новый год: тревел-гиды назвали лучшие направления

Красивые пляжи, прямые рейсы и интересные новинки — в нашем обзоре

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Скоро начнется бархатный сезон, пора покупать билеты | Источник: Ирина Иманова / 74.RUСкоро начнется бархатный сезон, пора покупать билеты | Источник: Ирина Иманова / 74.RU

Скоро начнется бархатный сезон, пора покупать билеты

Источник:

Ирина Иманова / 74.RU

Казалось бы, осень только началась, но турагенты предупреждают: бронировать путевки на каникулы и Новый год стоит уже сейчас: предложений становится меньше с каждым днем. О том, к каким направлениям лучше присмотреться и сколько нынче стоит отдых, читайте в материале 86.RU.

Сезонные курорты с хорошей погодой:

  • Турция — сезон до середины ноября; на зиму лучше выбирать отели с подогреваемыми бассейнами и аквапарками;

  • Египет — вся осень;

  • ОАЭ — вся осень;

  • Таиланд — дождливо, но ехать можно;

  • Вьетнам — да, но лучше выбирать Фукуок;

  • Мальдивы — вся осень;

  • Китай — в сентябре дождливо, с октября лучше;

  • Гоа — с октября;

  • Шри-Ланка — с октября.

Вьетнам&nbsp;— одно из направлений, куда можно отправиться осенью | Источник: Ирина Иманова / 74.RUВьетнам&nbsp;— одно из направлений, куда можно отправиться осенью | Источник: Ирина Иманова / 74.RU

Вьетнам — одно из направлений, куда можно отправиться осенью

Источник:
Ирина Иманова / 74.RU

Тревел-гид Инна Шуть подробнее рассказала о новинках, которые доступны в предстоящем осенне-зимнем сезоне.

«Советую обратить внимание на египетские Мальдивы — Эль-Аламейн — курорт, расположенный со стороны Средиземного моря. Прямые рейсы доступны из Москвы с 31 августа до конца октября. Направление подходит для комфортного отдыха в бархатный сезон, там высокий уровень отелей и шикарные пляжи, — рассказала эксперт. — Второе направление — Занзибар. Прямые рейсы из Москвы будут выполняться 3 раза в неделю. Осенью там сухо и жарко, с ноября — кратковременные дожди. В идеале лучше выбирать комбинацию — пляжный отдых + сафари. Третье направление, на которое советую обратить внимание, — Фукуок. Прямые рейсы доступны из 13 городов России! Отличная альтернатива привычной Азии, но климат лучше: там менее дождливо. Порадуют красивые пляжи и развитая инфраструктура».

По словам тревел-гидов, отдых на школьные каникулы и Новый год лучше бронировать уже сейчас, так как предложений становится всё меньше. К тому же ожидается рост курса валют. Сейчас действуют хорошие условия по оплате — предоплата 10–30%, остаток — за 3 недели до вылета.

«Я своим постоянным клиентам рекомендую не откладывать и определяться с отдыхом уже сейчас. На днях туристам не подтвердили отель с 8 по 28 декабря в Таиланде. И это, к сожалению, не единичный случай, — привела пример эксперт Ксения Сорокина. — Вроде бы и свободные номера есть, но тайцы не подтверждают их по контрактным ценам, а предлагают по динамичной стоимости, которая выше. И в итоге выходит такая сумма, что дешевле отдохнуть на Мальдивах, Маврикии или в Танзании».

Сколько стоят туры

С вылетом из Москвы, туры рассчитаны на двоих взрослых и ребенка в возрасте от 2 до 12 лет:

  1. Турция, Белек, Dobedan exclusive hotel & spa 5, с 25 октября (6 ночей) — 293 392 руб. за номер.

  2. Турция, Белек, Bellis deluxe hotel 5, с 25 октября (6 ночей) — 274 125 руб. за номер.

  3. Египет, Шарм-эш-Шейх, Sunrise diamond beach resort 5, с 27 октября (6 ночей) — 310 996 руб. за номер.

  4. Египет, Шарм-эш-Шейх, Pickalbatros aqua blu resort sharm el sheikh 4, с 25 октября (6 ночей) — 299 139 руб. за номер.

  5. Таиланд, Пхукет, Phuket orchid resort 4, с 27 октября (7 ночей + 1 в дороге) — 380 630 руб. за номер.

  6. ОАЭ, Фуджейра, Fujairah rotana resort & spa al aqah beach 5, с 27 октября (6 ночей) — 311 243 руб. за номер.

  7. Мальдивы, Villa park sun island 5, с 27 октября (6 ночей + 1 в дороге) — 798 605 руб. за номер.

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Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Осенние каникулы Отпуск Бронирование
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Комментарии
1
Гость
1 час
1 января лучший день для зимней рыбалки. На Рыбинском море, на Костромском Разливе.
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