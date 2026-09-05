Майору из «Следа» — 70. Он до сих пор играет в театре и продолжает сниматься в кино

Владимир Ташлыков отмечает 70-й юбилей Источник: пресс-служба Московского областного театра драмы и комедии в Ногинске

Вчера артисту Владимиру Ташлыкову исполнилось 70 лет. Зрители знают его как майора из сериала «След» (16+) — эту роль он играет с 2007 года. Но кино — не единственное дело актера. Он по-прежнему выходит на сцену: служит в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске. Театральный стаж Ташлыкова — больше 40 лет. И начинал он не в столице, а в Сибири. Наши коллеги из NGS55.RU рассказывают, как складывалась его карьера.

Молодость Ташлыкова

Владимир Ташлыков родился в Омске 4 сентября 1956 года. Отец трудился наладчиком электронных станков, а мать — инженером на заводе. В 1973-м он окончил школу № 73. Об актерстве в детстве не думал — увлекался музыкой, в подростковом возрасте освоил гитару.

После школы — армия. Служил в ракетных войсках в ГДР. Из-за вокальных данных попал в армейский ансамбль — это и определило дальнейший выбор.

В Омске после армии не задержался. В 1977 году переехал в Тюмень, поступил в театральное училище. После него продолжил образование в ГИТИСе, на курсе профессора Давида Ливнева.

Театр: Ленинград, Ногинск и 44 года службы

Начинал Ташлыков в Ленинграде — в Театре имени Ленсовета. Но в 1982 году случился поворот: его пригласила в Ногинск Евгения Кемарская, руководитель Московского областного театра драмы и комедии. Шанс не упустил — переехал. Кемарская, по словам актера, обещала интересную работу и помощь с пропиской.

«Она сказала: „Если вдруг прописку не дадут — постучитесь в нашу дверь, и она будет для вас открыта. Будет интересная работа, гастроли и будет прописка“. Так и вышло», — вспоминает Ташлыков.

С тех пор Мособлдрама — его основная площадка.

Архивные фотографии Владимира Ташлыкова с коллегами Источник: пресс-служба Московского областного театра драмы и комедии в Ногинске

В труппу попал в хороший момент. Сам актер вспоминает коллег без пафоса, перечисляя фамилии, — в этом чувствуется уважение: Юрий Стосков, Тамара Гаврилова, Надежда Гуртовенко, Татьяна Иванова, Нина Тайц, Александр Карпенко, Леонид Ильин.

«Актеры — штучный товар, их нельзя брать пучками. Подбор труппы — это такая особая ситуация. Большая плеяда актеров, которые здесь создавали этот театр и держали его на большой высоте. Именно наш театр был примером по всем показателям», — говорит он.

Владимир Ташлыков создал множество запоминающихся образов. Из ролей примерял на себя Ивана Мурзина в «Любви в Старокороткино», Ошепо в «Шестом этаже», Миллера в «Фальшивой ноте».

В 2004 году получил звание заслуженного артиста РФ. Сейчас ему 70, но он по-прежнему выходит на сцену ногинского театра.

Владимир Ташлыков проживает каждую роль Источник: пресс-служба Московского областного театра драмы и комедии в Ногинске

Как Ташлыков стал майором Кругловым

В кино Ташлыков пришел поздно — в 44 года. Первая роль в 2000-м: фильм «Лестница в небеса». Потом были «Антикиллер», «Московская сага», «Барвиха», «Молодежка». Но главное случилось в 2007-м — майор Николай Круглов в сериале «След» (16+). Высокий, с усами, аналитический склад ума. Персонаж узнаваемый, проект затянул надолго.

Российский криминальный сериал «След» (16+) был создан Константином Эрнстом и впервые вышел в эфир на Первом канале 3 сентября 2007 года. С 2011 года его транслирует Пятый канал. Производство продолжается по сей день. В центре сюжета — вымышленная Федеральная экспертная служба (ФЭС) при МВД России, которая объединяет специалистов разных профилей — от программистов и баллистиков до судмедэкспертов и оперативников. С помощью новейшего оборудования они раскрывают самые запутанные преступления. Вышло 20 сезонов.

В 2025-м вышел спин-офф — «След. Новые легавые» (16+). Круглов уходит в отставку, переезжает в дом на Волге, но продолжает искать преступников. Ташлыков называл эти съемки «значимым и ярким событием».

Образ надолго прижился к Тышлыкову Источник: kinopoisk.ru

В 2026 году продолжают снимать и основной сериал. Проект вошел в тройку лучших в рейтинге «Медиалогии». Сам актер объясняет долгожительство проекта так:

«Наверное, [секрет успеха заключается] в отношении людей, которые занимаются этим делом. Во-первых, была очень правильно подобрана команда — и режиссерский, и сценарный, и актерский состав. Мне кажется, что это главные составляющие, которые работают без сбоя на протяжении уже очень длительного времени — почти 19 лет».

Он говорит, что в сериале создают ощущение совместной работы ФЭС со зрителями. Погрузились в эту среду, начали говорить на языке экспертов, показывать, как они видят ситуацию. Для актеров это было ново и интересно.

Дон Кихот в 70 лет: главная премьера Ташлыкова

Главная театральная премьера 2026 года в Мособлдраме — мюзикл «Дон Кихот, человек из Ламанчи». Владимир Ташлыков исполняет главную роль.

Спектакль поставлен в условном пространстве тюрьмы времен Испанской инквизиции. Сервантес в ожидании суда разыгрывает с сокамерниками историю о рыцаре печального образа. Режиссер Валентин Варецкий переработал оркестровку, осовременил ритм, но сохранил основу — историю человека, который верит в невозможное.

Кадры с репетиции спектакля «Дон Кихот, человек из Ламанчи» Источник: пресс-служба Московского областного театра драмы и комедии в Ногинске

Дон Кихот в исполнении Владимира Ташлыкова — отражение души самого артиста. Как и его герой, он продолжает верить в чудо. В свой юбилей он по-прежнему на сцене и всё так же в главных ролях.

Кроме ролей на сцене и съемочной площадке, Ташлыков работает с закадровым текстом. Озвучивает документальные фильмы, публицистику, исторические реконструкции. Режиссеры приглашают его на проекты, где важна спокойная, без лишней эмоции манера чтения — голос человека, который говорит по делу.

Что Ташлыков говорит о родном городе

Ташлыков уехал из Омска в молодости, но город не забыл. Приезжая, гуляет по набережной Иртыша и улочкам у цирка — местам, где вырос. Говорит, что в последние годы Омск изменился в лучшую сторону.

«Городу раньше уделялось мало внимания, на мой взгляд. А сейчас, как мне показалось, Омск стал меняться. Раньше у него был грустный вид. Надо было уделять больше внимания фасадам домов, дорогам. Это сейчас стали делать», — рассказывал NGS55.RU актер.

Он надеется, что город продолжат благоустраивать, и возвращаться на малую родину станет еще приятнее.

«Профессия не терпит прохлады»: что он сам говорит о своей работе

Всё интервью — в одном видео Источник: пресс-служба Московского областного театра драмы и комедии в Ногинске

За несколько дней до юбилея Владимир Ташлыков дал интервью пресс-службе Мособлдрамы. Эксклюзивное видео появилось у NGS55.RU. Актер поделился тем, что стоит за его долгой карьерой.

«Профессия — это очень серьезная вещь, которой мы занимаемся. Она не может пропускать холодного отношения к себе. Не может. Она обязательно тебе об этом напомнит на твоем пути. О том, как ты в какой-то период времени к ней относился. Потому что к ней нельзя относиться с прохладцей. В нее нужно погружаться целиком, в эту профессию. Она это любит. И она будет отдавать тебе сторицей», — говорит Владимир Ташлыков.

Владимир Ташлыков такой же харизматичный, как и 40 лет назад Источник: пресс-служба Московского областного театра драмы и комедии в Ногинске

Из того, что сыграл за 40 лет в Мособлдраме, особенно выделяет спектакль «Любовь в Старокороткино» по произведению Виля Липатову. Возили на гастроли, сыграли больше ста раз.

«Есть спектакли, которые навсегда в тебе, с тобой остаются. Потому что тепло от этих воспоминаний. От того, как принимали зрители, от своих ощущений, того, как ты играл этот спектакль», — вспоминает актер.