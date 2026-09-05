За старые вазы коллекционеры готовы платить миллионы: как понять, что в вашем серванте пылится целое состояние

Хрустальная ваза Источник: Лейсан Загитова / UFA1.RU

Что одному — старая рухлядь, другому — ценнейшее сокровище. Загляните в свои серванты — если там еще пылится праздничный советский хрусталь, чайные и кофейные сервизы или китайский фарфор, то не исключено, что на них можно заработать. Корреспонденты UFA1.RU решили спросить у опытного антиквара, сколько можно выручить за старую посуду.

Хрустальная ваза классическая, 430 рублей Источник: Лейсан Загитова / UFA1.RU

Наш эксперт — Марина, она заведует большой антикварной лавкой и ценность старых вещей определяет на глаз. Она рассказала, какая посуда может стоить несколько сотен рублей, а какая — сотни тысяч.

Советский хрусталь

Много хрусталя по цене до 350 рублей Источник: Лейсан Загитова / UFA1.RU

Сейчас многие покупатели выбирают советский хрусталь — берут для свадьбы, на праздники или просто для красоты домой. Однако — по-честному — шанс, что ваша хрустальная салатница стоит дороже 300 рублей, довольно невелик.

Граненые стопки и графин, до 430 рублей Источник: Лейсан Загитова / UFA1.RU

Самый ценный хрусталь — это эксклюзивные экземпляры, сделанные на заказ, и посуда ручной работы, которую создают мастера-стеклодувы. Но такие вещи встречаются редко.

«У нас в среднем хрусталь стоит 200, 500, 600, 700 рублей. Поэтому найти шедевры в хрустале именно советского периода сложно», — поясняет Марина.

Салатницы, менажницы, сахарницы, графины, фужеры из советского хрусталя — всё это продукт массового производства, и продать их дорого едва ли получится.

Какая посуда уходит с молотка дорого

Тарелка за 1,2 миллиона рублей, «Кремлевский сервиз», 1830 год Источник: meshok.net

За хорошую цену можно продать посуду XIX века и более ранних периодов. Например, в магазине нам показали чайный сервиз, который оценили в 100 тысяч рублей. Он создан на фарфоровом заводе «Мануфактуры Гарднеръ» — одном из старейших частных предприятий России. Завод выполнял заказы для царского двора, создавал орденские сервизы и столовую посуду, а с 1856 года носил звание поставщика Двора Его Императорского Величества.

Чайный сервиз за 100 тысяч рублей Источник: Лейсан Загитова / UFA1.RU

Здесь же стоит китайская ваза — ее оценили в сумму около 20 тысяч рублей. Китайский фарфор тоже ценится среди коллекционеров, особенно XVIII века.

Главные признаки дорогой китайской посуды — императорское клеймо на дне, сложная техника росписи и сохранность изделия. Если вам попалась старая ваза, посмотрите на цвет, рисунок и наличие иероглифов — так вы сможете оценить ее по достоинству. Возможно, именно эта вещь и есть тот самый антикварный клад, который вы долго искали.

Китайская красная ваза позади — около 20 тысяч рублей Источник: Лейсан Загитова / UFA1.RU

Не только возраст и клеймо определяет цену — важна и марка изготовителя. Например, фарфор из Ленинграда стоит гораздо дороже башкирского, а немецкий считается одним из самых ценных в мире.

Коллекционную ценность вещи определяют 5 критериев:

художественные достоинства;

клеймо;

год производства;

страна и город производства;

сохранность самой посуды.

При этом на российском рынке продавать такие вещи порой невыгодно — гораздо дороже аналогичный лот уходит на западных аукционах.

Хрустальная ваза на открытом аукционе — 6,6 тысячи рублей Источник: meshok.net

Еще один важный критерий — цельность сервиза. Например, целый ликерный набор в первозданном виде — это графин, рюмки и поднос — можно продать за 5 тысяч рублей, тогда как разрозненные предметы стоят копейки.