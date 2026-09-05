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Развлечения За старые вазы коллекционеры готовы платить миллионы: как понять, что в вашем серванте пылится целое состояние

За старые вазы коллекционеры готовы платить миллионы: как понять, что в вашем серванте пылится целое состояние

Невзрачный с виду фарфор может оказаться раритетом, который на аукционе с руками оторвут

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Хрустальная ваза | Источник: Лейсан Загитова / UFA1.RUХрустальная ваза | Источник: Лейсан Загитова / UFA1.RU

Хрустальная ваза

Источник:

Лейсан Загитова / UFA1.RU

Что одному — старая рухлядь, другому — ценнейшее сокровище. Загляните в свои серванты — если там еще пылится праздничный советский хрусталь, чайные и кофейные сервизы или китайский фарфор, то не исключено, что на них можно заработать. Корреспонденты UFA1.RU решили спросить у опытного антиквара, сколько можно выручить за старую посуду.

Хрустальная ваза классическая, 430 рублей | Источник: Лейсан Загитова / UFA1.RUХрустальная ваза классическая, 430 рублей | Источник: Лейсан Загитова / UFA1.RU

Хрустальная ваза классическая, 430 рублей

Источник:

Лейсан Загитова / UFA1.RU

Наш эксперт — Марина, она заведует большой антикварной лавкой и ценность старых вещей определяет на глаз. Она рассказала, какая посуда может стоить несколько сотен рублей, а какая — сотни тысяч.

Советский хрусталь

Много хрусталя&nbsp;по цене до 350 рублей | Источник: Лейсан Загитова / UFA1.RUМного хрусталя&nbsp;по цене до 350 рублей | Источник: Лейсан Загитова / UFA1.RU

Много хрусталя по цене до 350 рублей

Источник:

Лейсан Загитова / UFA1.RU

Сейчас многие покупатели выбирают советский хрусталь — берут для свадьбы, на праздники или просто для красоты домой. Однако — по-честному — шанс, что ваша хрустальная салатница стоит дороже 300 рублей, довольно невелик.

Граненые стопки и графин, до 430 рублей | Источник: Лейсан Загитова / UFA1.RUГраненые стопки и графин, до 430 рублей | Источник: Лейсан Загитова / UFA1.RU

Граненые стопки и графин, до 430 рублей

Источник:

Лейсан Загитова / UFA1.RU

Самый ценный хрусталь — это эксклюзивные экземпляры, сделанные на заказ, и посуда ручной работы, которую создают мастера-стеклодувы. Но такие вещи встречаются редко.

«У нас в среднем хрусталь стоит 200, 500, 600, 700 рублей. Поэтому найти шедевры в хрустале именно советского периода сложно», — поясняет Марина.

Салатницы, менажницы, сахарницы, графины, фужеры из советского хрусталя — всё это продукт массового производства, и продать их дорого едва ли получится.

Какая посуда уходит с молотка дорого

Тарелка за 1,2&nbsp;миллиона рублей, «Кремлевский сервиз», 1830 год | Источник: meshok.netТарелка за 1,2&nbsp;миллиона рублей, «Кремлевский сервиз», 1830 год | Источник: meshok.net

Тарелка за 1,2 миллиона рублей, «Кремлевский сервиз», 1830 год

Источник:

meshok.net

За хорошую цену можно продать посуду XIX века и более ранних периодов. Например, в магазине нам показали чайный сервиз, который оценили в 100 тысяч рублей. Он создан на фарфоровом заводе «Мануфактуры Гарднеръ» — одном из старейших частных предприятий России. Завод выполнял заказы для царского двора, создавал орденские сервизы и столовую посуду, а с 1856 года носил звание поставщика Двора Его Императорского Величества.

Чайный сервиз за 100 тысяч рублей | Источник: Лейсан Загитова / UFA1.RUЧайный сервиз за 100 тысяч рублей | Источник: Лейсан Загитова / UFA1.RU

Чайный сервиз за 100 тысяч рублей

Источник:

Лейсан Загитова / UFA1.RU

Здесь же стоит китайская ваза — ее оценили в сумму около 20 тысяч рублей. Китайский фарфор тоже ценится среди коллекционеров, особенно XVIII века.

Главные признаки дорогой китайской посуды — императорское клеймо на дне, сложная техника росписи и сохранность изделия. Если вам попалась старая ваза, посмотрите на цвет, рисунок и наличие иероглифов — так вы сможете оценить ее по достоинству. Возможно, именно эта вещь и есть тот самый антикварный клад, который вы долго искали.

Китайская красная ваза позади&nbsp;— около 20 тысяч рублей | Источник: Лейсан Загитова / UFA1.RUКитайская красная ваза позади&nbsp;— около 20 тысяч рублей | Источник: Лейсан Загитова / UFA1.RU

Китайская красная ваза позади — около 20 тысяч рублей

Источник:

Лейсан Загитова / UFA1.RU

Не только возраст и клеймо определяет цену — важна и марка изготовителя. Например, фарфор из Ленинграда стоит гораздо дороже башкирского, а немецкий считается одним из самых ценных в мире.

Фарфоровый сервиз за 6 тысяч рублей, Ленинград | Источник: Лейсан Загитова / UFA1.RUФарфоровый сервиз за 6 тысяч рублей, Ленинград | Источник: Лейсан Загитова / UFA1.RU
Фарфоровый сервиз&nbsp;за 500 рублей, Башкортостан | Источник: Лейсан Загитова / UFA1.RUФарфоровый сервиз&nbsp;за 500 рублей, Башкортостан | Источник: Лейсан Загитова / UFA1.RU

Коллекционную ценность вещи определяют 5 критериев:

  • художественные достоинства;

  • клеймо;

  • год производства;

  • страна и город производства;

  • сохранность самой посуды.

При этом на российском рынке продавать такие вещи порой невыгодно — гораздо дороже аналогичный лот уходит на западных аукционах.

Хрустальная ваза на открытом аукционе&nbsp;— 6,6 тысячи рублей | Источник: meshok.netХрустальная ваза на открытом аукционе&nbsp;— 6,6 тысячи рублей | Источник: meshok.net

Хрустальная ваза на открытом аукционе — 6,6 тысячи рублей

Источник:

meshok.net

Еще один важный критерий — цельность сервиза. Например, целый ликерный набор в первозданном виде — это графин, рюмки и поднос — можно продать за 5 тысяч рублей, тогда как разрозненные предметы стоят копейки.

Кстати, продать можно даже битый фарфор — его используют для поделок и реставрации. Черепки могут стоить до 350 рублей.

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Лейсан Загитова
Журналист UFA1.RU
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Комментарии
3
Гость
45 минут
Вещизм это болезнь очень заразная и трудно излечимая.
Гость
46 минут
Что такое сервант?
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Гость
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