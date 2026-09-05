«Довели без нервотрепки»: главный тренер «Локомотива» прокомментировал разгром «Трактора»

Как прошел матч «Локомотив» — «Трактор» Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Действующий чемпион «Локомотив» обыграл «Трактор» с разгромным счетом 5:1 в первом матче нового сезона 5 сентября. Игра прошла в Ярославле.

Традициям игроки и руководство «Трактора» не изменяли — перед матчем почтили память погибших в авиакатастрофе хоккеистов «Локомотива», и только затем отправились на ледовую арену. А там уже ждали болельщики.

«Каждый чемпионат — новые надежды, новые ожидания, новая уверенность. Надеемся, что будет лучше, чем в том сезоне, — поделился с 76.RU болельщик „Трактора“ из Миасса Артем. — Всегда только победа, только вперед! Мы не всё сказали в прошлом, позапрошлом финалах. Конечно, хочется обыграть „Локомотив“, всё-таки лучшая команда последних двух сезонов, и, само собой, принципиальность на максимум выкручена сегодня».

Болельщики приехали поддержать «Трактор» в Ярославль Источник: ХК «Трактор» | Челябинск / t.me

Счет в матче открыли хозяева. Автором первого гола стал новичок «Локомотива» Матвей Котков, помогли ему Никита Кирьянов и Артем Кузин — 1:0.

Максим Котков дебютировал в КХЛ Источник: Хоккейный клуб «Локомотив / t.me

В финале периода разрыв в счете увеличил еще один новичок Джованни Фьоре. Его ассистентом был капитан Александр Елесин. На перерыв ушли с 2:0 на табло.

Фьоре забил с подачи Елесина Источник: Хоккейный клуб «Локомотив / t.me

Распечатать ворота соперника «Трактору» удалось во втором периоде. Автором гола стал Андрей Светлаков, ассистентские очки заработали Михаил Рольгизер и Борис Катчук — 2:1.

«Трактор» забил единственный гол в ворота «Локомотиву» Источник: ХК «Трактор» | Челябинск / t.me

Долго радоваться «Трактору» не пришлось. Воспитанник Челябинска Максим Шалунов, ставший одним из лидеров «Локомотива» и автором золотой шайбы в 2025-м, забил черно-белым третий гол. Помогли ему Максим Березкин и Джованни Фьоре — 3:1.

Максим Шалунов забивает в ворота родного Челябинска Источник: Хоккейный клуб «Локомотив / t.me

Третий период начался с быстрого гола от «Локомотива». На этот раз момент в большинстве реализовал Максим Березкин. Андрей Сергеев и Рушан Рафиков заработали очки за помощь. 4:1.

Максим Березкин сделал 4:1 Источник: Хоккейный клуб «Локомотив / t.me

Затем Егор Сурин в большинстве усилил лидерство ярославской команды — 5:1. Ассистентами стали Рушан Рафиков и Георгий Иванов.

Егор Сурин сделал красивый гол Источник: Хоккейный клуб «Локомотив / t.me

Итоговый счет — 5:1 в пользу «Локомотива».

Слово главным тренерам

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон признался, что ему нравилась игра черно-белых во втором периоде, но лишь до одного момента.

«В первом периоде „Локомотив“ доминировал, и мы были несколько поджаты. Во втором периоде мне нравилось, как мы играли — до тех пор, пока соперник не забил третью шайбу. Затем случились два удаления подряд за выброс шайбы, и мы играли в формате 3 на 5. Мы почти справились с этим, но буквально за 5 секунд соперник сумел забить гол. Потом мы пропустили еще, счет на табло уже был 5:1, и, если смотреть реалистично, достаточно сложно отыграться с такой разницей. Не могу не отметить, что „Локомотив“ сыграл очень умно и закрыл матч хорошо», — прокомментировал Скотт Гордон.

Я думаю, сегодня мы видели три разных матча в каждом отрезке. Скотт Гордон главный тренер «Трактора»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов отметил игру Максима Березкина.

«Первая игра вся такая, наверное, непредсказуемая. Всё может быть. Мы неплохо начали игру, повели в счете. Чуть „Трактор“ [потом] добавил, второй период — есть определенные моменты, выходы были из зоны проблемные. Забили голы, мастерство, я думаю, сказалось. Потом уже нам стало легче. И третий период по счету мы довели без нервотрепки», — высказался Квартальнов.